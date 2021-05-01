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Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков

Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с РФ. В то же время США осуждают введение санкций Россией в отношении политиков из Евросоюза.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства.

"Мы присоединяемся к лидерам ЕС в осуждении запрета Кремля на въезд должностным лицам из ЕС, что является еще одной попыткой Москвы запугать критиков", - написал Блинкен.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - добавил он.

Как сообщалось, российский МИД запретил въезд для восьми европейских политиков.

Напомним, помимо Сассоли и Юровой, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. 

Читайте также: Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза

Автор: 

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Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков - Цензор.НЕТ 1661
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01.05.2021 10:10 Ответить
Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков - Цензор.НЕТ 8974
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01.05.2021 10:13 Ответить
Плешивый кремлевский сморчок пытается из Европы сделать ,кто в лес ,кто по дрова.Подкуп,шантаж,яды,взрывы.Наши подпевалы тоже пользуются кремлёвским пропагандистским ядом.,перепечатывают его ,тиражируют на уши украинцев очень старательно.А закоренелые и недолугие партиоты создают шикарную картинку своими зигами для лапте- сми,а ещё и для израильских СМИ,американских.Наш МИД уже лоб расшиб извинениями перед НАТО и США.Что бы хоть оружие дали и деньги.Патриотам ни то, ни другое не нужны .Они шапками московский улус закидают.
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01.05.2021 10:37 Ответить
Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. В Брюсселе подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации и не стремится исправить двусторонние отношения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.

Перед этим Вашингтон заявил о прекращении выдачи американских виз в России. Плешивого медведя обкладывают красными флажками со всех сторон.
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01.05.2021 10:39 Ответить
Странная реакция Запада, наоборт надо усиливать санкции, а еще лучше оградить дикую орду колючей проволокой и оргаизовать на этой территории резервацию ддя обделенных эволюцией двуногих.
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01.05.2021 11:29 Ответить
Запрет Кремля на въезд должностным лицам из ЕС приведёт к тому, что те не смогут гадить в туалете типа "сортир", расположенном в Нижних Е*енях. Какая горькая печалька...
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01.05.2021 12:15 Ответить
 
 