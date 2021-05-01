Блинкен осудил введение Кремлем санкций против восьми европейских политиков: Еще одна попытка запугать критиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с РФ. В то же время США осуждают введение санкций Россией в отношении политиков из Евросоюза.
Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства.
"Мы присоединяемся к лидерам ЕС в осуждении запрета Кремля на въезд должностным лицам из ЕС, что является еще одной попыткой Москвы запугать критиков", - написал Блинкен.
"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - добавил он.
Как сообщалось, российский МИД запретил въезд для восьми европейских политиков.
Напомним, помимо Сассоли и Юровой, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии.
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Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.
Перед этим Вашингтон заявил о прекращении выдачи американских виз в России. Плешивого медведя обкладывают красными флажками со всех сторон.