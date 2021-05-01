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Путин подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе

Путин подписал закон о штрафах за цитирование

Президент России Владимир Путин подписал 30 апреля поправки в законодательство, согласно которым вводятся штрафы за неупоминание о статусе СМИ как "иностранных агентов". Теперь это нужно обязательно указывать при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Радио Свобода".

Штрафы могут наложить на журналистов или редакции СМИ, которые не указали в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ – иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах пока не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей (около 18,5 тысяч гривен).

Закон, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей (ныне 11,1 тысячи гривен) для граждан, которые незаконно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.

В реестре так называемых "СМИ – иностранных агентов" в России по состоянию на 30 апреля - 18 позиций, среди них, Крым.Реалии, и зарегистрированное в Латвии интернет-издание "Медуза", а также пять граждан России – физических лиц.

Читайте также: Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook вернул доступ к постам росСМИ с фейком об "украинских радикалах", и пригрозил штрафами

Автор: 

запрет (1705) путин владимир (31224) россия (95413) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+19
демократия по- кацапски....- верной дорогой идете тАварищи - в сторону КНДР...
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01.05.2021 10:35
+16
Путин подписал закон о штрафах за цитирование СМИ - "иноагентов" без упоминания об этом статусе - Цензор.НЕТ 4656
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01.05.2021 10:35
+10
как сложно жыть на рахе стало...иноагентов проверять надо,иноагент он или прикидывается..

а то цытатнешь-а он оказывается не иноагент
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01.05.2021 10:36
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демократия по- кацапски....- верной дорогой идете тАварищи - в сторону КНДР...
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01.05.2021 10:35 Ответить
А что это за праститутка ?
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01.05.2021 12:54 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот. Сейчас упоминание о том, что источник новости "иноагент" будет маркером правдивости и качественности источника информации
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01.05.2021 11:55 Ответить
Путин подписал закон о штрафах за цитирование СМИ - "иноагентов" без упоминания об этом статусе - Цензор.НЕТ 4656
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01.05.2021 10:35 Ответить
как сложно жыть на рахе стало...иноагентов проверять надо,иноагент он или прикидывается..

а то цытатнешь-а он оказывается не иноагент
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01.05.2021 10:36 Ответить
Мразная помойка с тупыми рабами
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01.05.2021 10:48 Ответить
Мокшане наизусть список "иноагентов" выучат,пока что там 18 позиций.
А вот дальше, по мере расширения списка, будет сложнее 😷
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01.05.2021 11:43 Ответить
Ничего не меняется на Мокшанских болотах...
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01.05.2021 10:37 Ответить
ФБК(запрещенная в Лепрозории орг-ция) и т.д. - так можно и, как писали, высрать шо при упоминании Чехии или Елизаветщины - надо будет высрать "недружественная к РФ страна" .

Путину вот счастье принесла новость:

\\\\\\Индийский политик Иосиф Сталин готовится прийти к власти в штате Тамил Наду на юге Индии, пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-9529847/Stalin-eyes-power-Indian-state-election.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR2LK9DDzswk829A848bU-N1P0WOgm0EUgI5P0ckQX4HubY5sJaE-SNL8r4 The Daily Mail. \\\\\\\\
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01.05.2021 10:39 Ответить
Украина не Россия. Копировщик перепечатал 60 000 "ржачных" картинок из сайтов РФ и ДНР .И ни одной ссылки на первоисточник.
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01.05.2021 10:41 Ответить
"он йбнутий владімір путін, чтоб ви понялі".
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01.05.2021 10:49 Ответить
У Московії скоро легалізують "Молот відьом".
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01.05.2021 10:54 Ответить
Бутина была не иноагентом, а агентом ФСБ. Разницу понимаешь?
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01.05.2021 11:02 Ответить
Совсем дурачок?
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01.05.2021 11:04 Ответить
Да то рюзьгэ
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01.05.2021 11:08 Ответить
гуглить надо уметь не только по российским источникам
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01.05.2021 11:19 Ответить
а за что ей дали 18 месяцев, об этом ты начал. погугли не на российсках источниках или из жалобного пересказа кремлевских пропагандистов
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01.05.2021 11:41 Ответить
отвечаешь не по существу, мне не интересно кто тебе неприятен, я у тебя об этом не спрашивал
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01.05.2021 12:11 Ответить
я вижу, что все же Никто - это твое второе имя, раз тебя трут как тролля и от тебя ничего не зависит, но отвечать мне ты решил сам, я тебе не насиловал, только отчитываешься ты мне не о том... не надо мне отчитываться о своих предпочтениях на форуме
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01.05.2021 12:18 Ответить
тогда свали нахер уже, троллятина, раз слилась
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01.05.2021 12:24 Ответить
ты тупорылый?.. тебя послали, раз ответить больше нечего кроме троллизма, то не пиши мне, иди туда
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01.05.2021 12:36 Ответить
не нужно мне твое пожелание хорошего дня после твоего хамства, будь адекватнее, а то похож ты со стороны больше на клиента психдиспансера
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01.05.2021 12:20 Ответить
Я знал, что Чебурнет тебя до добра не доведёт
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01.05.2021 11:34 Ответить
А если процитировал вообще без указания названия издания то что?

Или если просто снимаешь происходящее на телефон то ты журналист или нет?
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01.05.2021 11:00 Ответить
"вам посылка пришла, поэтому я ее принес, только я вам ее не отдам - у вас докУментов нету, но раз пришла, то велено принесть, а раз докУментов нету, то не велено отдавать"))
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01.05.2021 11:22 Ответить
Скоро иноагентов и любых неблагонадежных заставят носить специальные отличительные знаки, как в нацистской германии евреи должны были носить звезду Давида. Я еще 10 лет назад говорила своим российским друзьям, что они катятся в сторону фашизма. Не верили.
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01.05.2021 11:00 Ответить
Дидываевале! Лишь бы не майдан! Крымнаш! Чечня крута!

Чем больше подобных законов, тем быстрее развалится этот вонючий клоповник.
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01.05.2021 11:03 Ответить
Гулаг ужесточает режим
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01.05.2021 11:18 Ответить
"раSSію акружилі інастранниє агєнти....."
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2021 11:22 Ответить
Дуже гарний закон
Треба і нам перейняти.
ОПЗЖ та його шавки повинні згадуватися лише як аґенти путєнської Росії.
А РПЦ як аґент Сатани в Україні.
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01.05.2021 11:25 Ответить
Как классно, тенерь, чтобы уесть ***** достаточно цитаты! Просто грех такой возможностью не ивоспользоваться
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01.05.2021 11:27 Ответить
Чем больше на кацапстане будет таких законов тем быстрее кацапстан постигнет судьба совка
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01.05.2021 11:34 Ответить
Ні.
РабоКацапи усе стерплять. Тілько голод як у 90х вивести їх може на вулицю... але головне щоб Америка їм не допомогла як завжли, щоб світ не забув їх агресивність й зннвагу до усіх!
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01.05.2021 11:48 Ответить
Поняття іноагент вони ввели відразу після введення акта Магницького. Цим Московія перекрила собі кисень до грантів, дотаціям, субсидіям для доцентів, аспірантів і студентів Московії які навчаються за кордоном і що беруть участь там в наукових дослідженнях. Виявляється з 1990 по 2012 рік США надали такої гуманітарної допомоги Росії на 19,8 млд доларів. За цей час таку допомогу отримала і Україна, але тільки на 3,7 млд. дол. Тобто видно відразу привабливість для США саме Росії.
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01.05.2021 11:45 Ответить
Америка тупить допомогаючи невдячним мерзотним кацапам! Америка їм допомогу а вони зомбують рабаКацапо населення що Америка "ворог" й бажає захопити їх лапті й туалет з діркою у підлозі....
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01.05.2021 11:55 Ответить
це тому, що в Америці живуть добрі люди
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01.05.2021 12:14 Ответить
По ленд-лизу 2-Мировой Москва получила от США 2,1 миллиарда (!) банок мясных 400 граммовых консервов. И это только 1/1000 доля от того. что кремль вообще получил от США и до войны. и во время войны, и после войны, и в 80-х, и в 90-х.
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01.05.2021 12:15 Ответить
" На обычных пользователей интернета норма о штрафах ПОКА не распространяется..."

"ПОКА" это сколько дней ? Неделю ? До 9 мая ?
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01.05.2021 11:54 Ответить
Как сообщила террористическая организация "кремль-московия", запрещенная в Украине и всем Мире:

бесутин антихрист люциферович подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе и отметке: проверено на скрепность, правослабность и благословлена к выпуску менеджером ЗАО "мацковитский сатанат" генерал-патриархом сатаны Гундяем.
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01.05.2021 12:00 Ответить
Основа российской ментальности -- тотальная брехня!
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01.05.2021 12:11 Ответить
"охота на ведьм" узаконена.
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01.05.2021 13:07 Ответить
У дочурки куйла - гражданство ЕС и куча недвижимости в Нидерландах.У сынка медведева - гражданство сша и бизнес в омерике, у дочурки лаврова имеется американское гражданство. Сыночек матвиенко тоже американец. У всех олигархов кооператива озеро детки или внучки живут по европам и сша. А тупоголовым ватным идиотам и дальше кремлефюррер вдалбливаеь в головы дичь про иностранных агентов. Парашия - страна терпил, которых доит кооператив озеро, под соусом урапатриотизма.
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01.05.2021 15:04 Ответить
норм, или данные организации стесняются своего статуса и хотят его скрыть ? так в том же сша правила не менее строгие, а списках иностранных агентов находится больше четырехсот организаций и физ лиц
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01.05.2021 15:56 Ответить
ЭХ ПОЛНА ЕГО КОРОБОЧКА... СКОРО ЛОПНЕТ !)
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02.05.2021 00:18 Ответить
 
 