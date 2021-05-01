Путин подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе
Президент России Владимир Путин подписал 30 апреля поправки в законодательство, согласно которым вводятся штрафы за неупоминание о статусе СМИ как "иностранных агентов". Теперь это нужно обязательно указывать при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Штрафы могут наложить на журналистов или редакции СМИ, которые не указали в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ – иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах пока не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей (около 18,5 тысяч гривен).
Закон, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей (ныне 11,1 тысячи гривен) для граждан, которые незаконно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.
В реестре так называемых "СМИ – иностранных агентов" в России по состоянию на 30 апреля - 18 позиций, среди них, Крым.Реалии, и зарегистрированное в Латвии интернет-издание "Медуза", а также пять граждан России – физических лиц.
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а то цытатнешь-а он оказывается не иноагент
А вот дальше, по мере расширения списка, будет сложнее 😷
Путину вот счастье принесла новость:
\\\\\\Индийский политик Иосиф Сталин готовится прийти к власти в штате Тамил Наду на юге Индии, пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-9529847/Stalin-eyes-power-Indian-state-election.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR2LK9DDzswk829A848bU-N1P0WOgm0EUgI5P0ckQX4HubY5sJaE-SNL8r4 The Daily Mail. \\\\\\\\
Или если просто снимаешь происходящее на телефон то ты журналист или нет?
Чем больше подобных законов, тем быстрее развалится этот вонючий клоповник.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Треба і нам перейняти.
ОПЗЖ та його шавки повинні згадуватися лише як аґенти путєнської Росії.
А РПЦ як аґент Сатани в Україні.
РабоКацапи усе стерплять. Тілько голод як у 90х вивести їх може на вулицю... але головне щоб Америка їм не допомогла як завжли, щоб світ не забув їх агресивність й зннвагу до усіх!
"ПОКА" это сколько дней ? Неделю ? До 9 мая ?
бесутин антихрист люциферович подписал закон о штрафах за цитирование "СМИ - иноагентов" без упоминания об этом статусе и отметке: проверено на скрепность, правослабность и благословлена к выпуску менеджером ЗАО "мацковитский сатанат" генерал-патриархом сатаны Гундяем.