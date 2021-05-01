Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в Киеве произошла очередная трагедия на дороге, спровоцированная пьяным водителем. 26-летний мужчина, Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели, что автомобиль "Infinity G25" нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, находящаяся в автомобиле 18-летняя Александра З. погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17-ю больницу Киева.

"Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян и все его действия, которые привели к гибели девушки, являются следствием употребления алкоголя. Да, месяц назад мы ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Первый штраф теперь уже не 10 200 гривен, а 17 000. За повторность вождения в пьяном виде суд может отправить за решетку на срок до 15 дней. Но, видимо, не все водители об этом знают", - отметил Геращенко.

Он также напомнил, что народные депутаты и президент по просьбе МВД значительно ужесточили ответственность для водителей, которые, садясь за руль пьяными, убивают других людей.

"Продемонстрирую разницу на примере Павла Б, водителя, который убил сегодня 18-летнюю девушку. До 17 марта 2021 года за ДТП, приведшее к смерти, суд мог дать 8 лет лишения свободы не зависимо от того, пьян был водитель или нет, то сейчас суд может дать до 10 лет за решеткой такому водителю. Если раньше осужденный за гибель человека на дороге нетрезвый водитель мог выйти, отсидев всего 1/2 срока или 4 года при максимальном наказании в 8 лет, то теперь, если суд даст такому водителю максимальное наказание в 10 лет, то он не сможет выйти, отсидев меньше 3/4 срока или 7,5 лет", - отметил Геращенко.

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"Конечно это малое утешение, если это можно вообще назвать утешением для семьи 18-летней Александры, которая только начинала свою взрослую жизнь. Но я убежден, что Закон 2695, принятый 325 голосами народных депутатов и подписанный Владимиром Зеленским, в значительной степени повлияет на снижение количества пьяных водителей и смертей на дорогах. Приношу свои соболезнования семье Александры и всем, чьи родные погибли на дорогах. Мы проложим беспощадную борьбу с нетрезвыми водителями на дорогах, чтобы такие смертельные ДТП, как сегодняшнее, стали исключением из правил, а не обыденностью", - добавил он.

Кроме этого Геращенко опубликовал видео - фрагмент преследования патрульными автомобиля нарушителя.

"Меньше чем через минуту произойдет трагедия", - прокомментировал Геращенко соответсвующее видео.

Как уточнила пресс-служба ГСЧС Киева, ДТП произошло 1 мая в 02:25 на бульваре Леси Украинки (Печерск).

По данным спасателей, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.





