Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня в Киеве произошла очередная трагедия на дороге, спровоцированная пьяным водителем. 26-летний мужчина, Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели, что автомобиль "Infinity G25" нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, находящаяся в автомобиле 18-летняя Александра З. погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17-ю больницу Киева.
"Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян и все его действия, которые привели к гибели девушки, являются следствием употребления алкоголя. Да, месяц назад мы ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Первый штраф теперь уже не 10 200 гривен, а 17 000. За повторность вождения в пьяном виде суд может отправить за решетку на срок до 15 дней. Но, видимо, не все водители об этом знают", - отметил Геращенко.
Он также напомнил, что народные депутаты и президент по просьбе МВД значительно ужесточили ответственность для водителей, которые, садясь за руль пьяными, убивают других людей.
"Продемонстрирую разницу на примере Павла Б, водителя, который убил сегодня 18-летнюю девушку. До 17 марта 2021 года за ДТП, приведшее к смерти, суд мог дать 8 лет лишения свободы не зависимо от того, пьян был водитель или нет, то сейчас суд может дать до 10 лет за решеткой такому водителю. Если раньше осужденный за гибель человека на дороге нетрезвый водитель мог выйти, отсидев всего 1/2 срока или 4 года при максимальном наказании в 8 лет, то теперь, если суд даст такому водителю максимальное наказание в 10 лет, то он не сможет выйти, отсидев меньше 3/4 срока или 7,5 лет", - отметил Геращенко.
"Конечно это малое утешение, если это можно вообще назвать утешением для семьи 18-летней Александры, которая только начинала свою взрослую жизнь. Но я убежден, что Закон 2695, принятый 325 голосами народных депутатов и подписанный Владимиром Зеленским, в значительной степени повлияет на снижение количества пьяных водителей и смертей на дорогах. Приношу свои соболезнования семье Александры и всем, чьи родные погибли на дорогах. Мы проложим беспощадную борьбу с нетрезвыми водителями на дорогах, чтобы такие смертельные ДТП, как сегодняшнее, стали исключением из правил, а не обыденностью", - добавил он.
Кроме этого Геращенко опубликовал видео - фрагмент преследования патрульными автомобиля нарушителя.
"Меньше чем через минуту произойдет трагедия", - прокомментировал Геращенко соответсвующее видео.
Как уточнила пресс-служба ГСЧС Киева, ДТП произошло 1 мая в 02:25 на бульваре Леси Украинки (Печерск).
По данным спасателей, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.
Бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.
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В центре Киева в аварии погибла 17-летняя девушка - за рулем был внук экс-главы МВД: видео
1 мая 2021 г. в 10:02
В центре Киева внук экс-министра МВД Николая Белоконя убил девушку на своем Infiniti, убегая от патрульной полиции на большой скорости.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
https://kriminal.tv/news/v_tsentre_kieva_v_avarii_pogibla_17_letnjaja_devushka_za_rulem_byl_vnuk_eks_glavy_mvd_video.html
это если в лоб кто-то выскочил, то отклоняет, а тут в столб - который стоял себе никого не трогал
я бы не удивился если бы Антошка это высрала, там и так ума как раз на "советника" и замАвакяна хватает.
тупо занесло, отклоняй не отклоняй - все равно дадут "нагоняй"
почти как в Канаде - в первый раз - , штраф и курсы, а потом .... макароны и ШТРАФ
Смертність на українських дорогах у 7 разів вища, ніж у ЄС.
Может пора брать пример с Китая? Там очень просто. Залил рыло и убил - вышка. Без всяких "вариантов" ПОРЕШАТЬ (как было с "зайчихой". Там, напомню Ыксперды ну никак НЕ СМОГЛИ промычать было или нет. Еще експерд пропал на 3 месяца. При этом, эти фантастические твари, плевали на 6 трупов. Бабос. А ведь если бы у этой ...и обнаружили наркоту в крови, то срок был бы совершенно другим... Но то такое, у нас так принято. Бабос.
Вернемся к нашему скоту. Как бы логично, с точки зрения ПРАВА давать таким подонкам срока КАК за УМЫШЛЕННОЕ убийство. Он ЗНАЛ что за рулем, мог не пить вообще, мог вызвать 2 таксистов, НО этого не было сделано.
Теперь ему дадут пусть 9 лет. Выйдет через 7 лет. Труп уже сгниет, девушка другая останеться калекой. Класное правосудие? А ведь еще будет следствие....
За такие преступления нужно давать минимум 15 лет. За 2 трупа - пожизненное. Труп и пострадавший + 10 лет. Это для того чтоб каждый даун, каждое быдло знало, помнило и думало. 25 лет в многих случаях = до конца жизни. И отменить УДО по этим преступлениям.
И последнее 17 000 за пянку это смешной штраф. Он должен быть не ниже эквивалента 5000 долларов США за ПЕРВЫЙ раз. За второй раз - 15000 долларов США. Дорого? Не фиг садить убийц за руль
вы большевик?
та никого особо не садят, т.к. понимают шо с дворника = минус(-)(_) пару тыс налогов, а с мажора - короче ты понял
ну, это же и в Британии так же - че, кого там посадили за 10 лет последних то?
ах да, там же никто нажратым не катается то, ага
Жлобство сгубило жизнь.
Антоша, даже 10 лет без УДО за отобранную чужую жизнь- МАЛО!!! Должно быть 20 лет, без УДО. И это МИНИМУМ.
Треба ще робити більш жорсткі санкції за водіння у п яному вигляді, думаю штраф треба починати з 1 000 $, а за смерть за кермом з вини водія на все життя позбавляти прав +
термін в тюрмі як за вбивство. Щось чхали всі на штрафи у 17 000 грн
копам тоже дарвина премию..... не можете догнать, так заблокировали бы через пару кварталов движение и спокойно бы взяли нарушителя...... гонки устроили ковбои......
Эти малолетки все равно бы свмоуничтожелись с полицией или без и в это виноваты их родители которорые не объяснили своим чадам что,за рулём бухать нельзя,скорость привышать нельзя, надо престегиватся когда садишься в машину.
Павел Б. - хороший мажор. Все бы так
Вот увидите. Или кто-то сомневается?