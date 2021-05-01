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Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в Киеве произошла очередная трагедия на дороге, спровоцированная пьяным водителем. 26-летний мужчина, Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели, что автомобиль "Infinity G25" нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, находящаяся в автомобиле 18-летняя Александра З. погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17-ю больницу Киева.

"Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян и все его действия, которые привели к гибели девушки, являются следствием употребления алкоголя. Да, месяц назад мы ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Первый штраф теперь уже не 10 200 гривен, а 17 000. За повторность вождения в пьяном виде суд может отправить за решетку на срок до 15 дней. Но, видимо, не все водители об этом знают", - отметил Геращенко.

Он также напомнил, что народные депутаты и президент по просьбе МВД значительно ужесточили ответственность для водителей, которые, садясь за руль пьяными, убивают других людей.

"Продемонстрирую разницу на примере Павла Б, водителя, который убил сегодня 18-летнюю девушку. До 17 марта 2021 года за ДТП, приведшее к смерти, суд мог дать 8 лет лишения свободы не зависимо от того, пьян был водитель или нет, то сейчас суд может дать до 10 лет за решеткой такому водителю. Если раньше осужденный за гибель человека на дороге нетрезвый водитель мог выйти, отсидев всего 1/2 срока или 4 года при максимальном наказании в 8 лет, то теперь, если суд даст такому водителю максимальное наказание в 10 лет, то он не сможет выйти, отсидев меньше 3/4 срока или 7,5 лет", - отметил Геращенко.

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"Конечно это малое утешение, если это можно вообще назвать утешением для семьи 18-летней Александры, которая только начинала свою взрослую жизнь. Но я убежден, что Закон 2695, принятый 325 голосами народных депутатов и подписанный Владимиром Зеленским, в значительной степени повлияет на снижение количества пьяных водителей и смертей на дорогах. Приношу свои соболезнования семье Александры и всем, чьи родные погибли на дорогах. Мы проложим беспощадную борьбу с нетрезвыми водителями на дорогах, чтобы такие смертельные ДТП, как сегодняшнее, стали исключением из правил, а не обыденностью", - добавил он.

Кроме этого Геращенко опубликовал видео - фрагмент преследования патрульными автомобиля нарушителя.

"Меньше чем через минуту произойдет трагедия", - прокомментировал Геращенко соответсвующее видео.

Как уточнила пресс-служба ГСЧС Киева, ДТП произошло 1 мая в 02:25 на бульваре Леси Украинки (Печерск).

По данным спасателей, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко 01
Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко 02
Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко 03

Автор: 

ДТП (7671) пьянство (867) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+56
Б..дки закончились трагично.
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01.05.2021 11:14
+42
Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2292
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01.05.2021 11:26
+34
Как ви так можитє! Аніжидєті! Ані нічіво такова нє падазрівалі, а сєлі пакатацца!
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01.05.2021 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Б..дки закончились трагично.
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01.05.2021 11:14 Ответить
Как ви так можитє! Аніжидєті! Ані нічіво такова нє падазрівалі, а сєлі пакатацца!
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01.05.2021 11:35 Ответить
Тоха гєращєнка-тарілколиз розчарувався, що тільки почала взрослую жизнь, і тут тєло водія і дєвушки оказалось зажато між сидінням і панеллю приладів...Чорний гумор.
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01.05.2021 12:31 Ответить
интересная у вас логика - не остановился по требованию и не надо преследовать. сам доедет до места. вина полиции 70% и водителя 30%? вы и в суде так своих клиентов защищаете?
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01.05.2021 13:33 Ответить
Останавливать нарушителей надо как в штатах. youtube PoliceActivity
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01.05.2021 14:25 Ответить
Ну да Аваков винен він наливав, козла в руки закручував і за руль саджав,ти вольво ідіот,як і той ,хозяін жизні, краще він здох було б більше порядку на дорозі
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01.05.2021 14:01 Ответить
Вообще, ты сейчас бред тут несешь,если честно.
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01.05.2021 16:55 Ответить
Ага - трудно разговаривать с организмом, который живет в параллельном измерении.... Сам на VOLVO гоняешь, или как?
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01.05.2021 17:55 Ответить
Ну да, бидлота нажерлась, а винуваті поліцаї. А якби ця наволоч збила когось на переході, то розумаха volvo репетував: а чому його поліцаї не зупинили!
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01.05.2021 23:34 Ответить
Вольво,ты еще не на электродвигателе,как я понимаю?Рассуждения тупые.И видео с пустой дорогой показали,и время погони указали,а оно талдычет и талдычет о мусорском беспределе.Самый умный?Полицейские,без тебя,не знают алгоритм своих действий в таких ситуациях?Оставь им контакты,они все погони и задержания будут с тобой согласовывать,умник...
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02.05.2021 10:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/56699 - инересно, что б ти *****#, если бы это бухое быдло-жмур сбил бы насмерть твою жену вместе с твоими детьми ?
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02.05.2021 17:25 Ответить
ты это серьехно?,или идиот?
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02.05.2021 06:21 Ответить
Звучит не только цинично ,но и гадко.
Удалите свой коммент .
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01.05.2021 13:19 Ответить
как сели ?? чотко ж написано : "... мужчина, Павел Б, посадил к себе в машину ...""" "анижедети" ..
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01.05.2021 12:23 Ответить
100% Ви праві (вибачте - мій провтик)!
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01.05.2021 12:31 Ответить
та всё правильно вы написали -силой их туда никто не тянул...
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01.05.2021 15:21 Ответить
Классика «Инфинити - Я не боюсь (клип)»
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01.05.2021 12:48 Ответить
изначально была другая инфа....- неужели "вытаскивают" реального участника ДТП...

В центре Киева в аварии погибла 17-летняя девушка - за рулем был внук экс-главы МВД: видео
1 мая 2021 г. в 10:02
В центре Киева внук экс-министра МВД Николая Белоконя убил девушку на своем Infiniti, убегая от патрульной полиции на большой скорости.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
https://kriminal.tv/news/v_tsentre_kieva_v_avarii_pogibla_17_letnjaja_devushka_za_rulem_byl_vnuk_eks_glavy_mvd_video.html
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01.05.2021 13:02 Ответить
Та по-любому водитель какой-то мажор. "Наши люди" на таких машинах не ездят, даже в аптеку.
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01.05.2021 13:17 Ответить
онук колишнього міністра МВС часів Кучми - Миколи Білоконя, який після перемоги Померанчової революції аби уникнути кримінального переслідування втік на ,Росію. У пресі була опублікована копія паспорта колишнього Міністра Миколи Білоконя, яка свідчить про наявність у нього російського громадянства.Зараз працює у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Міністерстві юстиції Російської Федерації .))) земля пухом загиблій ...
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01.05.2021 14:05 Ответить
але напевне не онук а племінник
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01.05.2021 14:07 Ответить
да, помню эту гниду Билоконя, а еще его слова перед помаранчевой революцией "Если Янукович победит в первом туре, буду пить три дня"
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01.05.2021 14:17 Ответить
не "буду" пить а три дня пить "будем" . типа гуляют все.... Это он говорил в Донецке на совещании руководства МВД))
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01.05.2021 16:07 Ответить
Вже закрили цього "коня" без права застави. Хоча б не судили так як Штепу чи як ту харківську мажорку, вбившу 65 людей.
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01.05.2021 19:37 Ответить
Вибачаюся, не 65, а 6-ть.
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02.05.2021 06:40 Ответить
Чому пяному завжди щастить?
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01.05.2021 11:18 Ответить
Не пьяному.Водитель в последний момент инстинктивно отклоняет машину так,чтобы удар пришелся не на его сторону,соответственно на сторону пассажира.Место переднего пассажира так и называют-место мертвеца.
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01.05.2021 11:25 Ответить
ты еврей?
это если в лоб кто-то выскочил, то отклоняет, а тут в столб - который стоял себе никого не трогал
я бы не удивился если бы Антошка это высрала, там и так ума как раз на "советника" и замАвакяна хватает.
тупо занесло, отклоняй не отклоняй - все равно дадут "нагоняй"
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01.05.2021 11:40 Ответить
є дослідження з цього приводу і експертні висновки, все він правильно написав, поцікався у слідчих по ДТП або експертів по ДТП вони розкажуть
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02.05.2021 20:25 Ответить
а чого "щастить"... - там же написано для родичів потерпілої - " ..в 17 лікарні"
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01.05.2021 12:25 Ответить
Тому, що ніхто не відстрілює!
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01.05.2021 13:59 Ответить
Говорят что при аварии сидящая впереди девушка нередко откусывает водителю причинный орган
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01.05.2021 11:18 Ответить
У таких чуваків зазвичай нема що. Тому і компенсують зовнішніми факторами.
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01.05.2021 11:22 Ответить
Відкусує, що є. Така селява.
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01.05.2021 12:32 Ответить
Мусара вбивці.
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01.05.2021 11:21 Ответить
сто пудов .. такие дтп не редкость .. но почему то жирный именно об этом расписелся...явно уже мусорню выгораживает..
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01.05.2021 12:29 Ответить
коня.. взяли під контроль.. своїх не кидають..
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01.05.2021 22:19 Ответить
Пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка, 19-летняя пассажирка госпитализирована, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2292
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01.05.2021 11:26 Ответить
ах какой мужчина - она подумала- не то шо колька из соседнего подьезда, ботан несчастный и нищий!ах какой мужчина -подумала она второй раз , и даже чуть чуть взмокрела
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01.05.2021 11:33 Ответить
Я правильно понимаю, что надо ограничить максималку до 30км/ч?
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01.05.2021 11:36 Ответить
30 то много , надо сразу до 10 км ограничивать , сей час я на работу все равно еду 2 часа каждый день , ну а буду 4 часа ехать , подумаешь какие мелочи.
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01.05.2021 13:53 Ответить
Хорошо что люди не пострадали. И пешеходов не зацепили.
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01.05.2021 11:37 Ответить
15 дней в тюрьме за повторное вождение в пьяном виде - этттто мощно! баюсь, баюсь...
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01.05.2021 11:37 Ответить
ну так и штраф вроде побольше то, не?
почти как в Канаде - в первый раз - , штраф и курсы, а потом .... макароны и ШТРАФ
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01.05.2021 11:41 Ответить
Люди, которые ездят на таких машинах, сидеть 15 лет никогда не будут. Либо их внаглую отмазывают, либо вместо него за определенное вознаграждение посидит года 2-3 какой-то чувак и потом его отпустят, например, по надуманной болячке. Крутяки на таких машинах либо сами, либо их дети отосятся к определеным кланам, которые правят страной и для которых понятие "народ или человек" никакого значения не имеет. У них даже сленг разговора свой особенный, не всё можно понять сразу. Насчет ограничения максималки - это ровным счетом ничего для таких наездников ничего не значит, как ездили на "форсаже", так и будут ездить, их полиция боится останавливать потому, что потом место работы полициант будет долго искать в этой "европейской" стране. Такова се ля ви! Не нравится - можно поискать себе место там, где тебя вообще не ждут!
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01.05.2021 12:20 Ответить
Дорога хороша, й трафік незначний - але й__бане бидло все рівно знайшло стовпа. Добре що хоч не пішохода.
Смертність на українських дорогах у 7 разів вища, ніж у ЄС.
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01.05.2021 11:42 Ответить
СПАСИБО БОГУ, ЧТО ЭТИ ******* НИКОГО НЕ УБИЛИ
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01.05.2021 11:45 Ответить
вище було в коментах.."люди не постраждали"..
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01.05.2021 22:22 Ответить
Угу. 10 лет за 1 труп и 1 калеку.
Может пора брать пример с Китая? Там очень просто. Залил рыло и убил - вышка. Без всяких "вариантов" ПОРЕШАТЬ (как было с "зайчихой". Там, напомню Ыксперды ну никак НЕ СМОГЛИ промычать было или нет. Еще експерд пропал на 3 месяца. При этом, эти фантастические твари, плевали на 6 трупов. Бабос. А ведь если бы у этой ...и обнаружили наркоту в крови, то срок был бы совершенно другим... Но то такое, у нас так принято. Бабос.
Вернемся к нашему скоту. Как бы логично, с точки зрения ПРАВА давать таким подонкам срока КАК за УМЫШЛЕННОЕ убийство. Он ЗНАЛ что за рулем, мог не пить вообще, мог вызвать 2 таксистов, НО этого не было сделано.
Теперь ему дадут пусть 9 лет. Выйдет через 7 лет. Труп уже сгниет, девушка другая останеться калекой. Класное правосудие? А ведь еще будет следствие....
За такие преступления нужно давать минимум 15 лет. За 2 трупа - пожизненное. Труп и пострадавший + 10 лет. Это для того чтоб каждый даун, каждое быдло знало, помнило и думало. 25 лет в многих случаях = до конца жизни. И отменить УДО по этим преступлениям.
И последнее 17 000 за пянку это смешной штраф. Он должен быть не ниже эквивалента 5000 долларов США за ПЕРВЫЙ раз. За второй раз - 15000 долларов США. Дорого? Не фиг садить убийц за руль
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01.05.2021 11:54 Ответить
ага - посади напр. ладельца фирмы = - сто млн. в бюджет.
вы большевик?
та никого особо не садят, т.к. понимают шо с дворника = минус(-)(_) пару тыс налогов, а с мажора - короче ты понял
ну, это же и в Британии так же - че, кого там посадили за 10 лет последних то?
ах да, там же никто нажратым не катается то, ага
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01.05.2021 14:00 Ответить
В этот раз мирным жителям повезло. Не повезло только мирному столбу.
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01.05.2021 11:54 Ответить
Одни мой друг всех предупреждает - когда переходишь на пешеходном переходе, на светофоры не смотри - смотри на машины, светофоры еще никого не сбивали!
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01.05.2021 12:24 Ответить
Мдэ..Отправил девку в инфинити на инфинити
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01.05.2021 12:02 Ответить
17 тысячь для владельца инфинмти?
Жлобство сгубило жизнь.
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01.05.2021 12:11 Ответить
Что делали девушки 18 и 19 лет в 2.25 ночи на улице, в чужой (я так понимаю) машине? Тем более в машине пидстаркуватого мужика? (на других ресурсах пишут, что он вроде как 1985 г.р.) Куда смотрят родители???
Антоша, даже 10 лет без УДО за отобранную чужую жизнь- МАЛО!!! Должно быть 20 лет, без УДО. И это МИНИМУМ.
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01.05.2021 12:12 Ответить
хотели посмотреть какая у него сися
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01.05.2021 12:19 Ответить
Чому не гинуть ці чорти п'яні ,а гинуть невинні пасажири.?
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01.05.2021 12:15 Ответить
"П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко" -напевно були не тестовані на корону,тікали від вакцинаторів! Яка прикра смерть від барановірусу!
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01.05.2021 12:16 Ответить
Вот сволоч , дерево поломал ! Да и проститутку жалко, ей ещё работать и работать можно было !
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01.05.2021 12:18 Ответить
Погоня создает синему аватару под- стеб к гонке , тем самым загоняет финальному и фатальному финишу..
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01.05.2021 12:20 Ответить
Перед тем, как доставать, надо было этого мудака еще и раз пять электрошокером пощекотать.
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01.05.2021 12:30 Ответить
Премия Жан Батиста Ламарка.
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01.05.2021 12:50 Ответить
Решили минетом в машине на ходу заняться - "хуже нибудит, хоть паржом".
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01.05.2021 12:51 Ответить
На этом переходе Вася девочку сбил на хамере, проклятое место.. Кстати так дело и замяли там по ходу
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01.05.2021 13:08 Ответить
Ага,купить слідчих,прокурорів,суддів,Антоніну і решту подібних хвойд,отримає умовний чи незначний термін і по..й йому всі твої камери,трубочки і штрафи.Поки злочинці будуть скупляти вас,оце сране лайно що зветься правоохоронними органами та правосуддям,як останніх шлюх доти вони й будуть відчувати свою безкарність і робитимуть що завгодно.Це ви п.дори в погонах,на держпосадах,відгодовані,одягнені суспільним коштом і є організаторами і втілювачами цього безмежжя що твориться в країні,ви і є головні злочинці.
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01.05.2021 13:14 Ответить
как и Кривошеев - тупо срал на всех, постя фоточки. "ыыыынфартник" блин, или что там ему написали "доктора", шею кривую или поломку челюсти от сигаретки...
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01.05.2021 14:04 Ответить
Новость написана по дебильному! Судьба столба совсем не раскрыта!!!
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01.05.2021 13:56 Ответить
Интересно, эта инфа и кадры аварии остановят хоть одну юную прелестницу от покатушек с бурим ухожором?
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01.05.2021 14:59 Ответить
Столб жалко
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01.05.2021 15:26 Ответить
доблатовался перед девками
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01.05.2021 17:29 Ответить
Геращенко лизнув зелемойскому
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01.05.2021 18:07 Ответить
П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9766
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01.05.2021 20:10 Ответить
помажорил и к аллалху
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01.05.2021 20:50 Ответить
Жаль дівчину, ще б жити та жити, інша може бути з інвалідністю. П яний водій це потенційний вбивця.
Треба ще робити більш жорсткі санкції за водіння у п яному вигляді, думаю штраф треба починати з 1 000 $, а за смерть за кермом з вини водія на все життя позбавляти прав +
термін в тюрмі як за вбивство. Щось чхали всі на штрафи у 17 000 грн
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01.05.2021 23:38 Ответить
чересчур доступны стали автомобили .... большое количество идиотов допускаются до руля с педалями.....
копам тоже дарвина премию..... не можете догнать, так заблокировали бы через пару кварталов движение и спокойно бы взяли нарушителя...... гонки устроили ковбои......
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01.05.2021 23:50 Ответить
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО У БОГАТЫХ ЛУЧШЕ ВСЕ ЗАБРАТЬ !!!
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02.05.2021 00:10 Ответить
Вам сесть в машину времени и... - в 1917-ый, экспроприировать(вiвцi).
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03.05.2021 04:40 Ответить
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ЛЮДИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО КЛАССА ( ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ ) !!!
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07.05.2021 09:40 Ответить
Важна не столько жесткость, сколько неотвратимость наказания - как для водителей, так и для пешеходв. И не только за нарушение ПДД.
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02.05.2021 00:53 Ответить
выводы, как говорится, делайте сами, на лицо причинно-следственная связь - полиция начала преследование, спровоцировав пьяного водителя на увеличение скорости и на аварию. Гонка за преступником с мигалками в 21 веке - какой-то трэш. Ясно, что при этом резко увеличивается вероятность летального исхода, причем для посторонних лиц, как-то пассажиры авто или пешеходы. Задержание должно проводится за счет каких-то организационных мероприятий - задействовать несколько экипажей, на повороте, где скорость минимальна, квадрокоптеры, уличные камеры слежения... А так... увидел нарушителя, включил мигалку и устроил погоню по городу - полный атас... Преподносить это как заботу о безопасности граждан сомнительно.
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02.05.2021 10:44 Ответить
Наверно полицейским надо переставать преследовать нарушителей как только они привысят допустимую скорость?Полицейские тут не виноваты это их работа ловить нарушителей а общество должно наказывать.
Эти малолетки все равно бы свмоуничтожелись с полицией или без и в это виноваты их родители которорые не объяснили своим чадам что,за рулём бухать нельзя,скорость привышать нельзя, надо престегиватся когда садишься в машину.
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02.05.2021 11:35 Ответить
Одному мне не жалко этих мажоров?
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02.05.2021 11:26 Ответить
" и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб."
Павел Б. - хороший мажор. Все бы так
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02.05.2021 18:31 Ответить
У долбо..**** хоть квартиры забирай, всё равно бухие будут ездить.
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02.05.2021 18:50 Ответить
Подождите! У него был внезапный приступ какой-то, и из-за этого он потерял на секунду контроль над машиной. Уже и куча справок есть, и заключение врачей. ОН НЕ ВИНОВАТ НИКАК, и наше честное следствие и самый неподкупный суд это докажут. Все будет Ок. Не волнуйтесь.

Вот увидите. Или кто-то сомневается?
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03.05.2021 01:05 Ответить
Сами виновны в собственных проблемах и смерти, хорошо что другие /окружающие/ люди не пострадали!
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03.05.2021 13:47 Ответить
Есть люди отвественные и полностью дееспособные, но их меньшинство /10-20%/ у таких должны быть все права и обязаности, есть 25% - полностью неадекватных и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ /их количество не связано с возрастом и почти постоянно/ у них не должно быть вообще никаких прав /и обязаностей/ и быть они дожны под СТРОГОЙ ОПЕКОЙ, и есть ЧАСТИЧНО ДЕЕСПОСОБНЫЕ /остальное БОЛЬШИНСТВО/ с разными наборами /пакетами/ прав и обязаностей! До тех пор пока не будет в законе и на практике проведена СЕГРЕГАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ни порядка ни толка не будет!
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03.05.2021 14:07 Ответить
 
 