РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8684 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 111 5

Украина с 2 мая вводит ограничения для въезда лиц, прибывших из Индии, - Госпогранслужба

Украина с 2 мая вводит ограничения для въезда лиц, прибывших из Индии, - Госпогранслужба

С второго мая правительство вводит ограничения и дополнительные условия въезда в Украину для граждан, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Государственной пограничной службы.

"К постановлению КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" внесены изменения. С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации пограничников, в порядке исключения могут быть допущены иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории иностранцев и лиц без гражданства, допуск которых будет разрешен по согласованию с Министерством иностранных дел.

"Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - резюмировали в ГПСУ.

Также читайте: Если вспышка COVID-19 в Индии пойдет на спад, экспорт вакцины AstraZeneca возобновится к июню, - Институт сыворотки

Как сообщалось, ситуация с коронавирусом в Индии оценивается как крайне тяжелая. Индия бьет все рекорды по количеству заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях.

Госпогранслужба (6390) граница (5260) Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
во время,конечно...
на вчера:

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/ India заразившихся за сутки +7,875,умерших от ковид +18https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine +8,549, +351
показать весь комментарий
01.05.2021 11:26 Ответить
Уже посчитали что в Индии не превышает смертность на миллион .даже меньше чем в других странах .просто живёт там больше чем в Китае даже сами не могут всех пересчитать .
показать весь комментарий
01.05.2021 13:20 Ответить
На місяць на проспект Перемоги, 32.
показать весь комментарий
01.05.2021 11:30 Ответить
а как же влогеры блогеры студентики я в ютубе смотрю...))
показать весь комментарий
01.05.2021 21:19 Ответить
 
 