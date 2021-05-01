Украина с 2 мая вводит ограничения для въезда лиц, прибывших из Индии, - Госпогранслужба
С второго мая правительство вводит ограничения и дополнительные условия въезда в Украину для граждан, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Государственной пограничной службы.
"К постановлению КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" внесены изменения. С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - отмечается в сообщении.
По информации пограничников, в порядке исключения могут быть допущены иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории иностранцев и лиц без гражданства, допуск которых будет разрешен по согласованию с Министерством иностранных дел.
"Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - резюмировали в ГПСУ.
Как сообщалось, ситуация с коронавирусом в Индии оценивается как крайне тяжелая. Индия бьет все рекорды по количеству заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях.
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