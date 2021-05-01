РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8684 посетителя онлайн
Новости
3 351 111

"Киев должен поддержать настоящих друзей", - Порошенко призывает власти отреагировать на санкции России против политиков Евросоюза

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.

"Русская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы изменять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - убежден Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли

"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - отметил пятый Президент.

Также читайте: Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Порошенко Петр (19594) россия (95413) санкции (11266) Евросоюз (17088) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
оце в тебе твій пердак палає. деркачу привіт як і тобі! за поширення росіянських фейків
показать весь комментарий
01.05.2021 11:40
+21
Слабовато будет, копрофил. Тема не раскрыта. Забыл "обнимаю" Продолжай, позорься дальше
показать весь комментарий
01.05.2021 11:42
+20
Пане Ігокович, ви часом не таксист?
показать весь комментарий
01.05.2021 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
правильно, настоящие друзья это те- кто приветствует поднятие всех цен до европейских, забыв при этом про пенсии и зарплаты украинские- ПОТОМУ, КАК НА НАРОД ИМ НАС РАТЬ
показать весь комментарий
01.05.2021 12:41 Ответить
За последний год, цены на продукты питания в Украине стали дороже чем в соседних польше, словакии,венгрии, чехии. Кроме мусоров, судей и депутатов, у кого там еще стали европейские зарплаты благодаря твоему наркоДегенерату?
показать весь комментарий
01.05.2021 14:57 Ответить
Щось Порошенко розійшовся. Непогані ідеї каже. Коли був при владі , це чомусь в голову не приходило. А жаль.
показать весь комментарий
01.05.2021 12:42 Ответить
Порошенко последователен, его главные друзья на Западе как были так и есть.

А у ЗЄ зазноба на востоке, которому он так маниакально хочет заглянуть в глаз, что держите его семеро
показать весь комментарий
01.05.2021 12:51 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
01.05.2021 17:37 Ответить
"Київ має підтримати справжніх друзів", - Порошенко закликає владу відреагувати на санкції Росії проти політиків Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7309
показать весь комментарий
01.05.2021 20:11 Ответить
"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - отметил пятый Президент.Источник: https://censor.net/ru/n3263235 И где вы тут обнаружили Непогані ідеї?)))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:47 Ответить
Бизнес на крови: кинокомпания ЗЕленского "Грин Филмс" в Рашке за год увеличила доходы
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своих финансовых показателях 2020 года.
Об это говорится в расследовании программы "Схемы".

Так, согласно документу, доходы "Грин Филмс" в 2020 году выросли по сравнению с предыдущим.

В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тыс. долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тыс. долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".

При этом, как отметили "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.

Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 млн рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.
________________
Ой, а где все те твари, которые бегали с выпученными зенками, и вопили «Липецкая фабрика, барыга, пачему не продал свой бизнес в стрене-агрессоре?».
Хотя с 2015 года, Липецкая фабрика была арестована.
Оборудование из неё - вывезли, персонал - распущен.
А ЗЕлёному ублюдку - почему-то можно вести бизнес в Кацапии, и никакая гнида-«активист» не вопит: «ЗЕля, прекрати торговлю на крови, продай свой бизнес, барыга!»
показать весь комментарий
01.05.2021 14:15 Ответить
Не удивлюсь, если выяснится что бабло из казны РФ поступает за "мудрое" руководство страной преЗЕдента.
показать весь комментарий
01.05.2021 17:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 