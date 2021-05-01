"Киев должен поддержать настоящих друзей", - Порошенко призывает власти отреагировать на санкции России против политиков Евросоюза
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.
"Русская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы изменять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - убежден Порошенко.
"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - отметил пятый Президент.
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А у ЗЄ зазноба на востоке, которому он так маниакально хочет заглянуть в глаз, что держите его семеро
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своих финансовых показателях 2020 года.
Об это говорится в расследовании программы "Схемы".
Так, согласно документу, доходы "Грин Филмс" в 2020 году выросли по сравнению с предыдущим.
В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тыс. долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тыс. долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".
При этом, как отметили "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.
Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 млн рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжать работу.
В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.
Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.
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Ой, а где все те твари, которые бегали с выпученными зенками, и вопили «Липецкая фабрика, барыга, пачему не продал свой бизнес в стрене-агрессоре?».
Хотя с 2015 года, Липецкая фабрика была арестована.
Оборудование из неё - вывезли, персонал - распущен.
А ЗЕлёному ублюдку - почему-то можно вести бизнес в Кацапии, и никакая гнида-«активист» не вопит: «ЗЕля, прекрати торговлю на крови, продай свой бизнес, барыга!»