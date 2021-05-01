"Киев должен поддержать настоящих друзей", - Порошенко призывает власти отреагировать на санкции России против политиков Евросоюза

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.

"Русская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы изменять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - убежден Порошенко.

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"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - отметил пятый Президент.

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Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.