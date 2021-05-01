29 апреля снайпер террористов ранил украинского воина, ведя огонь с насосной станции, что строго запрещено международным гуманитарным правом, - СЦКК
В районе железнодорожной станции "Красная Могила", в населенном пункте Вознесеновка, недалеко от Луганска, вооруженный представитель террористических формирований приказал патрулю Миссии ОБСЕ покинуть данный район. А во время планового полета над оккупированной Еленовкой, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся глушению сигнала GPS.
О данных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников идет речь в отчете Миссии от 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
Подчеркивается, что с целью обвинения украинской стороны, наемники Российской Федерации с помощью средств РЭБ препятствуют работе БПЛА Миссии, ставя препятствия в районах взлета и посадки летательных аппаратов на подконтрольной Украине территории.
"Оккупанты продолжают использовать важные объекты инфраструктуры для осуществления огневых провокаций, что строго запрещено международным гуманитарным правом. В частности, во время обстрела населенного пункта Шумы, 29 апреля, получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Для ведения огня по позициям украинских защитников снайпер наемников использовал насосную станцию первого подъема, которая обеспечивает питьевой водой Горловку, Донецк и Мариуполь. По факту этой циничной провокации украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ", - отметили в СЦКК.
"Указанные нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации дестабилизируют обстановку вдоль всей линии разграничения. Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", - добавили в СЦКК.
Как сообщалось, украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе.
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