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Новости Агрессия России против Украины
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29 апреля снайпер террористов ранил украинского воина, ведя огонь с насосной станции, что строго запрещено международным гуманитарным правом, - СЦКК

29 апреля снайпер террористов ранил украинского воина, ведя огонь с насосной станции, что строго запрещено международным гуманитарным правом, - СЦКК

В районе железнодорожной станции "Красная Могила", в населенном пункте Вознесеновка, недалеко от Луганска, вооруженный представитель террористических формирований приказал патрулю Миссии ОБСЕ покинуть данный район. А во время планового полета над оккупированной Еленовкой, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся глушению сигнала GPS.

О данных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников идет речь в отчете Миссии от 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Подчеркивается, что с целью обвинения украинской стороны, наемники Российской Федерации с помощью средств РЭБ препятствуют работе БПЛА Миссии, ставя препятствия в районах взлета и посадки летательных аппаратов на подконтрольной Украине территории.

"Оккупанты продолжают использовать важные объекты инфраструктуры для осуществления огневых провокаций, что строго запрещено международным гуманитарным правом. В частности, во время обстрела населенного пункта Шумы, 29 апреля, получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Для ведения огня по позициям украинских защитников снайпер наемников использовал насосную станцию ​​первого подъема, которая обеспечивает питьевой водой Горловку, Донецк и Мариуполь. По факту этой циничной провокации украинская сторона СЦКК направила ​​соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ", - отметили в СЦКК.

"Указанные нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации дестабилизируют обстановку вдоль всей линии разграничения. Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", - добавили в СЦКК.

Как сообщалось, украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной части Донецкой области современные российские броневики "Есаул"

Автор: 

ОБСЕ (4875) обстрел (26982) ранение (3379) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
сделать китайское предупреждение и разъе...ать ту станцию в груду кирпича. пусть пьют мочу.
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01.05.2021 11:59
+7
Надо быть редкостнейшим мудилой , что бы свою армию превратить в живые мишени и запретить стрелять по врагу в ответ. Что ты сдох долбанный Осел.
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01.05.2021 12:08
+4
Кому заборонено ? Алкашам та наркошам ? Ви в здоровому глузді ? Кремль відправляє на утіль нікчем а ми з них виконання права просимо ...... сюр
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01.05.2021 12:07
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сделать китайское предупреждение и разъе...ать ту станцию в груду кирпича. пусть пьют мочу.
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01.05.2021 11:59 Ответить
Маріупольці? Адже наші "величні стратеги" за 7 років після вторгнення орків так і не змогли створити альтернативний канал для водопостачання Маріуполя.
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01.05.2021 13:56 Ответить
з альтернативним водогоном на Маріуполь потрібно поквапитись...
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01.05.2021 14:08 Ответить
Такий водогін можливий тільки з Дніпра. Тому поквапитись має "найвеличніший" разом з своїм урядом.
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01.05.2021 15:29 Ответить
кримський розвернути до Маріуполя.
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01.05.2021 20:00 Ответить
По перше, "розвернути" його неможливо, а по друге, відстань у півтора рази більша, ніж до Дніпра.
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01.05.2021 21:40 Ответить
я це розумію, говорю в переносному сенсі.
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02.05.2021 08:20 Ответить
Кому заборонено ? Алкашам та наркошам ? Ви в здоровому глузді ? Кремль відправляє на утіль нікчем а ми з них виконання права просимо ...... сюр
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01.05.2021 12:07 Ответить
Снайпер алкаш и наркоша ? Ты орков и кацапских регуляров которые туда для повышения боевых навыков не путай.
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01.05.2021 12:10 Ответить
Этим донецким даунам плевать на какое-то право, они- урки!
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01.05.2021 12:07 Ответить
Надо быть редкостнейшим мудилой , что бы свою армию превратить в живые мишени и запретить стрелять по врагу в ответ. Что ты сдох долбанный Осел.
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01.05.2021 12:08 Ответить
Оно и есть редкостное Х Л О
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01.05.2021 14:22 Ответить
29 квітня снайпер терористів поранив українського воїна, ведучи вогонь із насосної станції, що строго заборонено міжнародним гуманітарним правом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4782
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01.05.2021 12:10 Ответить
Какой кошмар..ОБСЕ должна как всегда срочно выразить свою глубокую "обеспокоенность"😏
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01.05.2021 12:12 Ответить
Когда Я . Мы . Услышим как наш Украинский снайпер одной Укроп пулей насадил 4-х орков ***** когда жрали Щи Уи полощи ?????
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01.05.2021 12:26 Ответить
что запрещено - снести нафуй ту башню и уничтожить врага...- ну ну - далеко так зайдем...
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01.05.2021 13:13 Ответить
Там не вежа, а будівля насосної станції, з даху якої орки споглядають за "перемир'ям" гаранта.
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01.05.2021 15:33 Ответить
Эти рашошакалы так и будут продолжать прятатся в таких обьектах.Пока украинские командиры на местах не пошлют на хрен зебильские инструкции и не начнут в ответ разносить артиллерией эти насосные станци и водокачки такая херня будет продолжатся.
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01.05.2021 14:15 Ответить
Международное гуманитарное Право не совместимо с понятием кремлядьско-путлерской роССосии.
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01.05.2021 14:20 Ответить
Я взагалі з тих цинічних правил ....їю. З насосної станції вбивати не можна, а рядом-будь ласка. 120 калібром вбивати не можна, а 80-скільки хочеш. Дебілізм. Вихід простий і єдиний - на любий обстріл так насипати оркам у відповідь, щоб виродкам дихати не хотілось.
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01.05.2021 15:31 Ответить
ето еще раз подтверждает, что кацапы-скоты а не люди
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01.05.2021 19:53 Ответить
когда уже ранят опзж в голову
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01.05.2021 21:18 Ответить
Наш комбат ні секунди б не роздумував, одразу б вогонь по снайперу.
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05.05.2021 10:25 Ответить
 
 