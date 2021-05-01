29 апреля снайпер террористов ранил украинского воина, ведя огонь с насосной станции, что строго запрещено международным гуманитарным правом, - СЦКК

В районе железнодорожной станции "Красная Могила", в населенном пункте Вознесеновка, недалеко от Луганска, вооруженный представитель террористических формирований приказал патрулю Миссии ОБСЕ покинуть данный район. А во время планового полета над оккупированной Еленовкой, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся глушению сигнала GPS.

О данных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников идет речь в отчете Миссии от 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Подчеркивается, что с целью обвинения украинской стороны, наемники Российской Федерации с помощью средств РЭБ препятствуют работе БПЛА Миссии, ставя препятствия в районах взлета и посадки летательных аппаратов на подконтрольной Украине территории.

"Оккупанты продолжают использовать важные объекты инфраструктуры для осуществления огневых провокаций, что строго запрещено международным гуманитарным правом. В частности, во время обстрела населенного пункта Шумы, 29 апреля, получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Для ведения огня по позициям украинских защитников снайпер наемников использовал насосную станцию ​​первого подъема, которая обеспечивает питьевой водой Горловку, Донецк и Мариуполь. По факту этой циничной провокации украинская сторона СЦКК направила ​​соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ", - отметили в СЦКК.

"Указанные нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации дестабилизируют обстановку вдоль всей линии разграничения. Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", - добавили в СЦКК.

Как сообщалось, украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе.

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