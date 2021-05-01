Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Кошовенко извинился за жест, похожий на зигу

Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимир Кошовенко заявляет, что не зиговал. Он также отметил, что не является сторонником ни "московсковского мира", ни "гитлеровского фашизма".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве на Марше вышиванок в честь создания первой Добровольческой Украинской Дивизии я делал фото на фоне Львовского льва. Я не принадлежу ни к одной партии или организации. Я не являюсь сторонником ни московсковского мира, ни гитлеровского фашизма. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло! К сожалению промосковское дерьмо телеканал "Наш" показал мои жесты как нечто похожее на зигу. На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята до пола и снова на сердце. На самом деле я не собирался делать зигу, а просто хотел сфотографироваться. Получилось что я сделал жест в виде "римского" поздравления, правда пальцы в форме трезубца. К сожалению это была огромная моя ошибка. Признаю и каюсь", - отметил Кошовенко.

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Он также попросил прощения у организаторов акции "за испорченную картинку".

Как сообщалось, столичные правоохранители составили административный протокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование им нацистского приветствия.