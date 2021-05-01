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Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Кошовенко извинился за жест, похожий на зигу

Участник марша в честь дивизии СС

Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимир Кошовенко заявляет, что не зиговал. Он также отметил, что не является сторонником ни "московсковского мира", ни "гитлеровского фашизма".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве на Марше вышиванок в честь создания первой Добровольческой Украинской Дивизии я делал фото на фоне Львовского льва. Я не принадлежу ни к одной партии или организации. Я не являюсь сторонником ни московсковского мира, ни гитлеровского фашизма. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло! К сожалению промосковское дерьмо телеканал "Наш" показал мои жесты как нечто похожее на зигу. На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята до пола и снова на сердце. На самом деле я не собирался делать зигу, а просто хотел сфотографироваться. Получилось что я сделал жест в виде "римского" поздравления, правда пальцы в форме трезубца. К сожалению это была огромная моя ошибка. Признаю и каюсь", - отметил Кошовенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рабинович хочет наказать блогера Кошовенко за якобы нацистское приветствие на марше в честь СС "Галичина". Тот объяснил свой жест. ФОТО

Он также попросил прощения у организаторов акции "за испорченную картинку". 

Как сообщалось, столичные правоохранители составили административный протокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование им нацистского приветствия.

марш (632) СС Галичина (56) фашизм (325)


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Топ комментарии
+40
Учасник маршу на честь дивізії СС "Галичина" Кошовенко вибачився за жест, схожий на зігу - Цензор.НЕТ 1509
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01.05.2021 12:15
+36
Тусть так, чем как в Белоруссии: "Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне морду набили".
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01.05.2021 12:01
+34
С каких пор какое то дерьмо будет нам указывать как держать руки? https://pikabu.ru/story/izza_koronavirusa_vlasti_germanii_zamenyat_rukopozhatie_rimskim_salyutom_7309960Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Кошовенко извинился за жест, похожий на зигу - Цензор.НЕТ 8483
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01.05.2021 12:08
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Страница 3 из 3
У роки ВОВ було 3 рухи нацiоналicтiв, кожен з яких базувавсях на своiх поглядах що до здобуття Украiно незалежностi: 1). Бандерiвська ОУН(б) - перемога над гiтлерiвською Германiею та СССР, котрi одне одного зжеруть, вщент "охлявши". 2). Мельникiвська ОУН(м) - при допомозi гiтлерiвцiв. 3) Вояки Боровця - пiд егiдою уряду УНР у вигнаннi.
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02.05.2021 04:55 Ответить
Прийшов вшанувати СС, але не є прибічником німецького фашизму, тому не зігував, а просто махав руками...
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02.05.2021 06:05 Ответить
Зиганул, не сдавайся. Надо с гордостью нести звание украинского националиста. "Герой"... сразу извиняется, противно. Ганьба!
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02.05.2021 06:19 Ответить
Чомусь ці "патріоти" не виходять на марш вишиванок проти афери тисячоліття дерибану української народної землі.
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02.05.2021 07:12 Ответить
І ще. Може цей марш і влаштований політиками, щоб відволікти увагу від того, що скоро починається дерибан землі і навіть прийняті поправки, що вже іноземці зможуть бути власниками української землі. При тому що ще недавно клоун обіцяв, що іноземцям тільки через референдум. Технології управління мисленням народу.
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02.05.2021 07:22 Ответить
І мене цікавить - хто організатори цього маршу і чи не знайдуться їх зв'язки з кимось із олігархів. Чому б журналістам не провести розслідування?
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02.05.2021 07:32 Ответить
У нього був тризуб пальцями - за що вибачався ?за що взагалі тут мова ?
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02.05.2021 07:50 Ответить
А недоумок зі "шведської" лікарні що на Полтавщині за зарочку червону на лобі вибачиться, чи кандидатського ступіню для цього наукового дебіла не вистачить?
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02.05.2021 09:02 Ответить
ХРИСТОС ВОСКРЕС! БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Як погано ми ще знаємо свою історію. А коли не знаєш як було насправді, то потрапляєш в полон чиїхось ворожих тлумачень історичних подій. Всім, хто цікавиться історією України, подвигу цвіту західноукраїнської молоді під час боротьби за незалежність України у роки ІІ світової війни раджу подивитись коротеньке відео у програмі ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ
https://www.youtube.com/watch?v=m02X-fCrh3Q&lc=z22nih4a5y23vvfix04t1aokgv3hszuwus22yg1u3bb0bk0h00410 («Це колосальна несправедливість нашої держави, що ще досі дивізія «Галичина» належним чином не пошанована. А #націоналісти​ ніколи нікого не поневолювали, а шукали свого історичного шансу будувати українську державу», - важливі думки щодо #маршу​, який відбувся в Києві на честь дивізії «#Галичина​». Чи варто проводити такі марші та наскільки важливо пам'ятати тих, хто боровся за Україну - дивіться у нашому відео.).
Як це було? Правдива коротенька історична довідка на Радіо Свобода: Що таке дивізія «Ваффен СС» «Галичина»? https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
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02.05.2021 09:36 Ответить
Хай кого вызволялы
Там и организовують парады
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02.05.2021 10:10 Ответить
Треба відноситись до них з розумінням, але паради влаштовувати не треба.
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02.05.2021 13:07 Ответить
До того как я узнал из Википедии, что нацизм это сокращение термина национал-социализм, я считал, что нацизм происходит от слова национализм. Считал, что национализм это любовь к своей нации, а нацизм - ненависть к иным нациям.
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02.05.2021 15:44 Ответить
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