Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Кошовенко извинился за жест, похожий на зигу
Участник марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимир Кошовенко заявляет, что не зиговал. Он также отметил, что не является сторонником ни "московсковского мира", ни "гитлеровского фашизма".
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве на Марше вышиванок в честь создания первой Добровольческой Украинской Дивизии я делал фото на фоне Львовского льва. Я не принадлежу ни к одной партии или организации. Я не являюсь сторонником ни московсковского мира, ни гитлеровского фашизма. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло! К сожалению промосковское дерьмо телеканал "Наш" показал мои жесты как нечто похожее на зигу. На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята до пола и снова на сердце. На самом деле я не собирался делать зигу, а просто хотел сфотографироваться. Получилось что я сделал жест в виде "римского" поздравления, правда пальцы в форме трезубца. К сожалению это была огромная моя ошибка. Признаю и каюсь", - отметил Кошовенко.
Он также попросил прощения у организаторов акции "за испорченную картинку".
Как сообщалось, столичные правоохранители составили административный протокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование им нацистского приветствия.
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Як погано ми ще знаємо свою історію. А коли не знаєш як було насправді, то потрапляєш в полон чиїхось ворожих тлумачень історичних подій. Всім, хто цікавиться історією України, подвигу цвіту західноукраїнської молоді під час боротьби за незалежність України у роки ІІ світової війни раджу подивитись коротеньке відео у програмі ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ
https://www.youtube.com/watch?v=m02X-fCrh3Q&lc=z22nih4a5y23vvfix04t1aokgv3hszuwus22yg1u3bb0bk0h00410 («Це колосальна несправедливість нашої держави, що ще досі дивізія «Галичина» належним чином не пошанована. А #націоналісти ніколи нікого не поневолювали, а шукали свого історичного шансу будувати українську державу», - важливі думки щодо #маршу, який відбувся в Києві на честь дивізії «#Галичина». Чи варто проводити такі марші та наскільки важливо пам'ятати тих, хто боровся за Україну - дивіться у нашому відео.).
Як це було? Правдива коротенька історична довідка на Радіо Свобода: Що таке дивізія «Ваффен СС» «Галичина»? https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
Там и организовують парады