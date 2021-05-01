Эпидзонирование Украины: Киевская и Николаевская области перешли в "желтую" зону. В "красной" зоне 7 областей, в 8 - превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 мая в 8 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 7 областей. Киевская и Николаевская области перешли из "красной" в "желтую" зону.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красной" зоне на сегодняшний день находятся: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

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И в желтой зоне сегодня уже девять областей - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Херсонская и город Киев.

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