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Эпидзонирование Украины: Киевская и Николаевская области перешли в "желтую" зону. В "красной" зоне 7 областей, в 8 - превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 1 мая в 8 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 7 областей. Киевская и Николаевская области перешли из "красной" в "желтую" зону.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красной" зоне на сегодняшний день находятся: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В оранжевой зоне: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.
И в желтой зоне сегодня уже девять областей - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Херсонская и город Киев.
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Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених в@кцинованим(!), зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".