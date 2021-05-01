Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины рекомендовал Зеленскому создать центры в областных и районных госадминистрациях

В Офисе Президента Украины состоялось заседание Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины относительно активизации работы в регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава Консультативного совета Алена Вербицкая отметила активную работу членов этого органа. Она напомнила, что в начале апреля представители Консультативного совета осуществили мониторинговый визит в Бердянскую исправительную колонию (№ 77), чтобы выяснить условия пребывания там лиц, участвовавших в защите Украины, изучить материалы их личных дел, выяснить возможность и необходимость смягчения или уменьшения назначенного им наказания. Во время этого визита были выявлены нарушения прав осужденных защитников Украины, о чем были проинформированы правоохранительные органы", - следует из сообщения.

Кроме того, по словам Вербицкой, в середине апреля состоялось совещание, на котором были согласованы дальнейшие шаги по решению вопроса иностранных защитников Украины, получивших право и имеющих желание получить украинское гражданство.

16 апреля в городе Краматорске по инициативе главы Консультативного совета состоялось совещание под председательством заместителя Генерального прокурора Максима Якубовского по расследованию уголовных преступлений по фактам небоевых потерь военнослужащих в зоне проведения Операции объединенных сил.

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"Расследование дел о гибели военнослужащих, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах, находится на особом контроле у ​​президента Украины Владимира Зеленского, и свидетельством этого являются его неоднократные личные встречи с семьями погибших защитников", – отметила Вербицкая.

В Министерстве ветеранов члены Консультативного совета обсудили активизацию начала работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была наработана дорожная карта для скорейшего решения этого вопроса.

Также состоялась встреча с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем, по результатам которой условлено об объединении усилий ради эффективной защиты прав крымчан, которые принимали и принимают участие в защите Украины.

Кроме того, 28 апреля в Офисе Президента прошла встреча с координаторами проекта "Норвегия-Украина. Профессиональная адаптация. Интеграция в государственную систему" (NUPASS), направленного на внедрение модели профессиональной адаптации военнослужащих, ветеранов и членов их семей в государственную систему Украины.

Во время заседания было единогласно поддержано предложение Алены Вербицкой обратиться к президенту Украины относительно создания Консультационных центров для защитников Украины в областных и районных государственных администрациях.

"Консультационные центры необходимо открыть в максимально короткие сроки для создания действенного механизма решения проблемных вопросов наших защитников", – отметила она.

Также все присутствующие поддержали предложение члена Консультативного совета, народного депутата Украины Максима Дырдина о проведении отдельного совещания по земельному вопросу с приглашением представителей профильных органов государственной власти, чтобы услышать ответы на вопросы, которые защитники Украины самостоятельно не могут получить годами.