Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба
Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Как сообщается, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.
В КПВВ "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 10%. Зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории. За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 6 430 человек, а на контролируемую территорию - 5 503 человек.
В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 218 граждан и 55 транспортных средств на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 155 граждан и 46 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
В то же время российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
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