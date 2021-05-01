РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8694 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 089 24

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В КПВВ "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 10%. Зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории. За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 6 430 человек, а на контролируемую территорию - 5 503 человек.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 218 граждан и 55 транспортных средств на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 155 граждан и 46 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В то же время российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Госпогранслужба (6390) пункт пропуска (676) КПВВ (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Все КПВВ с ОРДЛО необходимо закрыть на 25 лет. Можно брать в этом отношении пример с Южной Кореи, которая свои КПВВ закрыла на 70 лет и не стремится их открывать.
показать весь комментарий
01.05.2021 12:53
+7
Слід ізолювати цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!! Припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!))))
показать весь комментарий
01.05.2021 13:01
+3
напомни зелени, да и не только им, сколько раз встречаются родственники-корейцы. Один раз в год? Или раз в 10 лет? И то никто никуда не едет и не идет. Там на границе на площадке. И про пенсионеров там ничего не знают.
показать весь комментарий
01.05.2021 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас будут классные комментарии.
показать весь комментарий
01.05.2021 12:46 Ответить
Ойц! Трошки бідзабув..
З святом -Гєніталії всєх Странов САЄДІНЯЙТЄСЬ!!
🤣🤑
показать весь комментарий
01.05.2021 12:48 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО необходимо закрыть на 25 лет. Можно брать в этом отношении пример с Южной Кореи, которая свои КПВВ закрыла на 70 лет и не стремится их открывать.
показать весь комментарий
01.05.2021 12:53 Ответить
напомни зелени, да и не только им, сколько раз встречаются родственники-корейцы. Один раз в год? Или раз в 10 лет? И то никто никуда не едет и не идет. Там на границе на площадке. И про пенсионеров там ничего не знают.
показать весь комментарий
01.05.2021 13:20 Ответить
нехер " кормильцам " сюда переться !! нехай жрут сами путинские яйца !!!
показать весь комментарий
01.05.2021 13:35 Ответить
Правильно, а то к нам заходят уячат сепаров и выгребают все пособия, а как только за поребрик забегают обсырают нас и у сепаров попрошайничают, плюс заразу всякую к нам тянут.
показать весь комментарий
01.05.2021 13:35 Ответить
Слід ізолювати цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!! Припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!))))
показать весь комментарий
01.05.2021 13:01 Ответить
Так ще ы за регресами в і Украіну їдуть а це не пенсія.. а виплата яку підприємство відраховує кожен місяць в спецфонд..Але підприємство в лугандоні і нічого в соцстрах України не відраховує..але регресники отримуть справно..а в шахтарів регреси від 5 до 20 000 грн щомісяця..я вже мовчу за пенсіі
показать весь комментарий
01.05.2021 13:37 Ответить
Ну і слава Богу!
показать весь комментарий
01.05.2021 13:10 Ответить
Аллаху тут побоку, все же тут почти правослабники(будут "гореть вечно") - при чем здесь и тут Аллах то? - всех просто "сгорит вечно" да и все то. Правда, если Зевс или Один и прочие не возразят
показать весь комментарий
01.05.2021 13:13 Ответить
Вони всі давно повинні були перейти на роботу за системою "ніпєль" - тільки в один бік.
показать весь комментарий
01.05.2021 13:12 Ответить
***** нужны пенсии, а зе-билу - сдача Украины...
показать весь комментарий
01.05.2021 13:15 Ответить
Бажаєш побачити обдовбану Даунецьку гопоту на танках в Київі чи Львові ???)))
показать весь комментарий
01.05.2021 13:23 Ответить
Київ потрібен не сепарам , а Росєє і не лише Київ ,а вся Україна !!))
показать весь комментарий
01.05.2021 13:35 Ответить
а как тебе такой вариант : приполз свободно сюда , забрал пенсион , скупился , заодно и позиции посмотрел а вечерком вместе с сынком - сепаром ******** с десяток мин сюда ???
показать весь комментарий
01.05.2021 13:42 Ответить
КПП должны быть закрыты повсеместно, и линия соприкосновения должна стать не проходной. Ее можно ( если уж так необходимо) открывать только 1) после окончания ( полного) пандемии 2) после 30 дней полной тишины ( т.е. не единого обстрела) на ВСЕЙ !!!! линии соприкосновения. В случае хотя бы одного обстрела, линия опять перекрывается на 30 дней и т.д. КПП с ОРДЛО должны существовать только для одного - для желающих покинуть оккупированные территории ОРДЛО в строну украинских свободных территорий. ( Но думаю что за 7 лет оккупации 99,99% желающих покинуть этот " рай" уже от туда выехали, но все же такую опцию можно оставить из гуманитарных соображений, но повторяю только в одном направлении. ( есть правда одно НО, они начинают ездить через страну агрессора в объезд наших КПП, смешно , гибридно, на это факт.
показать весь комментарий
01.05.2021 13:46 Ответить
Та їх і так "понаїхало", хоч спасайся. Тихою сапою свою підривну діяльність ведуть. Бідні, нещасні, вже кожна третя машина АН. І це далеко не "жигулі".
показать весь комментарий
01.05.2021 15:19 Ответить
А этот нахена нужен? Закрыть! Пусть ***** кормит.
показать весь комментарий
01.05.2021 14:34 Ответить
НеХАй щастить!
показать весь комментарий
01.05.2021 15:15 Ответить
Ну так закрыть его!
показать весь комментарий
01.05.2021 16:34 Ответить
Закрыть все КПВВ!
показать весь комментарий
01.05.2021 16:49 Ответить
 
 