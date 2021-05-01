Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В КПВВ "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 10%. Зафиксировано уменьшение интенсивности движения граждан в сторону контролируемой территории. За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 6 430 человек, а на контролируемую территорию - 5 503 человек.

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В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 218 граждан и 55 транспортных средств на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 155 граждан и 46 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В то же время российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.