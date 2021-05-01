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Новости Пасха
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Почти 30 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время пасхальных богослужений, - Нацполиция

Почти 30 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время пасхальных богослужений, - Нацполиция

По предварительной информации, праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тыс. храмах. Поэтому на службу заступит более 21 тыс. полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан. Всего обеспечивать правопорядок во время пасхальных богослужений будут почти 30 тыс. правоохранителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По предварительным прогнозам полиции, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих. Поэтому публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС.

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Сообщается, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, должны не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний - привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Поэтому полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности - социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

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Пасха (355) Нацполиция (16436)


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стрим там, как будто зоопарк....
и да, "восхождение" Зипперс, или что там использует бородач в платье, достав из... (не рясы, рясу типо проверяют)

и вот, это очкогонь огонь, рабы несут и несуны даже специально сжигают на керосин деньги налогоплательщиков, ну ладно, даже из вероплательщиков - заражаются куча рабов и .... правильно, заражают потом после беснования - других. причем если раба упекли в деревянку = "бох взял", то если не раба = "онмаловерил"....
обезьяны и то гораздо цивилизованней то
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01.05.2021 13:19 Ответить
 
 