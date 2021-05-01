Водитель Infinity G25, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, ранее задерживался патрульными за вождение в нетрезвом состоянии, - Геращенко

26-летний водитель Павел Б, спровоцировавший минувшей ночью ДТП, сев за руль в пьяном виде, в результате чего погибла 18-летняя девушка, 20 апреля 2020 года был задержан патрульными в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульные сделали свое дело. А вот суд - нет. Судья Винницкого городского суда Колбаса Юрий Петрович не нашел за три месяца времени рассмотреть Административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает Закон. Не исключаю, что в результате такой вопиющей безнаказанности Павел Б. снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело этой ночью к гибели 18-летней Александры", - отметил Геращенко.

"Я не знаю и не собираюсь проверять, является ли Павел Б. родственником бывшего министра МВД Николая Белоконя. Он должен получить то, что заслужил - длительный срок заключения за лишение жизни другого человека. В то же время, благодаря принятию Закона 2695, судьи теперь имеют право рассматривать дела о нетрезвом вождении не в рамках 3 -х месячного срока, а имеют для этого 12 месяцев. Каждый судья, на мой взгляд, который за год теперь не найдет времени рассмотреть дело о нетрезвом вождении, может стать моральным соучастником гибели человека от рук нетрезвого водителя, на которого не нашел времени, чтобы привлечь к ответственности", - подытожил Геращенко.

Как сообщалось, пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка.

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