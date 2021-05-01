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Водитель Infinity G25, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, ранее задерживался патрульными за вождение в нетрезвом состоянии, - Геращенко

Водитель Infinity G25, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, ранее задерживался патрульными за вождение в нетрезвом состоянии, - Геращенко

26-летний водитель Павел Б, спровоцировавший минувшей ночью ДТП, сев за руль в пьяном виде, в результате чего погибла 18-летняя девушка, 20 апреля 2020 года был задержан патрульными в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульные сделали свое дело. А вот суд - нет. Судья Винницкого городского суда Колбаса Юрий Петрович не нашел за три месяца времени рассмотреть Административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает Закон. Не исключаю, что в результате такой вопиющей безнаказанности Павел Б. снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело этой ночью к гибели 18-летней Александры", - отметил Геращенко.

"Я не знаю и не собираюсь проверять, является ли Павел Б. родственником бывшего министра МВД Николая Белоконя. Он должен получить то, что заслужил - длительный срок заключения за лишение жизни другого человека. В то же время, благодаря принятию Закона 2695, судьи теперь имеют право рассматривать дела о нетрезвом вождении не в рамках 3 -х месячного срока, а имеют для этого 12 месяцев. Каждый судья, на мой взгляд, который за год теперь не найдет времени рассмотреть дело о нетрезвом вождении, может стать моральным соучастником гибели человека от рук нетрезвого водителя, на которого не нашел времени, чтобы привлечь к ответственности", - подытожил Геращенко.

Как сообщалось, пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель сбила двух детей на пешеходном переходе в Днепропетровской области, - Нацполиция

Автор: 

ДТП (7671) Киев (25490) пьянство (867) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+18
За бухло за кермом ,слід позбавляти прав на завжди !Ё!!)))
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01.05.2021 13:18
+18
судья, который не рассмотрел дело в течении установленного срока, должен увольняется без пенсии.. просто судья Колбаса, за 50% от суммы штрафа не назначал к рассмотрению данное админ дело и по истечении3х месяцев закрыл его по истечению срока, а ГБР и СБУ проигнорировало данный факт.. получается что судья, Высшая Рада Кривосудия, ГБР и СБУ соучастники данного преступления!..
потому что судья Колбаса продолжает работать и получать свои 70 000 грн за кривосудие, а ВСП продолжает игнорировать преступное бездействие судьи, а гребанный клоун перЗедент не находит времени заняться этим вопросом.. ему ведь то в Оман, то к папе Римскому нужно слетать..
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01.05.2021 13:29
+11
Для мажера на инфинити 10200 гривен это меньше , чем он вчера пропил в ночном клубе. По тому штрафы за бухло за рулем , должны быть дифференцированными и зависить от стоимости машины , скажем в первый раз 20% от рыночной стоимости авто , а второй раз в течении 3-х лет 100% или конфискация в доход государства. А вообще лучший вариант это принудительная отработка в качестве медбрата в количестве 300-500 часов в травматологии куда привозят жертв ДТП.
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01.05.2021 13:39
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За бухло за кермом ,слід позбавляти прав на завжди !Ё!!)))
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01.05.2021 13:18 Ответить
ГЕРАЩЕНКО НАЧИНАЕТ МЕТАТЬ ЛАЙНО оправдывая беспредел полици геращенко видимо не знает слова ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВСТИ закрой мегафон свой геращенко какое тебе дело что там делал иил не делал судья если человека не привлек суд то он НЕ ПРИВЛЕКАЛСЯ НИ РАЗУ... бесит когда кретины сидят в министерских креслах и несут пургу а полиция СОВИНОВНА В ТОМ ЧТОС ВОЕЙ ПОГОНЕЙ СПРОВОЦИРОВАЛА ГОНКИ ПО УЛИЦЕ И ВОДИТЕЛЬ ВЛЕТЕЛ В СТОЛБ В АВТО ЕСТЬ ПАССАЖИРЫ ЗАПОМНИТЕ ГЕРАЩЕНКО ВО ВСЕМ МИРЕ если в авто есть пассажиры гонки полици не устраиваются а авто просто блокируется в проезде и кварталах...апрекрывают возможность авто уехать и все а тут одни кретины с мигалкой летели как гончая шавка за зайцем.. догонялись ну что геращенко когда будем выносить пригор полицеским кретинам котоыре соучастники гибьели пацанки 18 лет??!! еще не ясно выживут ли вторая девчонка и сам водитель..они в коме..
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01.05.2021 13:36 Ответить
просто колбаса очень любит дорогую колбасу...
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01.05.2021 16:31 Ответить
да вот и у меня вопрос какого было устраивать гонки в центре за авто с пассажирами , пля... как ещё очередь с АК не додумались дать вдогонку ...
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01.05.2021 17:14 Ответить
А не виникає питання ,навіщо сідати в авто з п"яним водієм,чи панянки самі були в неадекваті ???)))
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01.05.2021 18:45 Ответить
Та повністю відбирати всі документи , дипломи ,паспорта , право на власність і громадянство
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01.05.2021 18:18 Ответить
Це зветься вишка-де смертна кара ,а де пожиттєве !!!)))
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01.05.2021 18:42 Ответить
У минулій новині водію було 47 років, зараз вже помолодів до 26
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01.05.2021 13:19 Ответить
Уже и там исправили...видимо нашли уже терпилу который готов отсидеть...или обязан чем то...
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01.05.2021 13:21 Ответить
Теж на це звернув увагу.
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01.05.2021 14:01 Ответить
за нетрезвое вождение - вешать на первом дереве. как пиратов. без суда и следствия.
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01.05.2021 13:24 Ответить
судья, который не рассмотрел дело в течении установленного срока, должен увольняется без пенсии.. просто судья Колбаса, за 50% от суммы штрафа не назначал к рассмотрению данное админ дело и по истечении3х месяцев закрыл его по истечению срока, а ГБР и СБУ проигнорировало данный факт.. получается что судья, Высшая Рада Кривосудия, ГБР и СБУ соучастники данного преступления!..
потому что судья Колбаса продолжает работать и получать свои 70 000 грн за кривосудие, а ВСП продолжает игнорировать преступное бездействие судьи, а гребанный клоун перЗедент не находит времени заняться этим вопросом.. ему ведь то в Оман, то к папе Римскому нужно слетать..
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01.05.2021 13:29 Ответить
Прав треба позбавляти на місці ,негайно !!!)))
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01.05.2021 13:31 Ответить
Не с нашими коррумпированными мусорами , для них это будет лишний повод лупить бабло с населения. Я уже имел удовольствие на своей шкуре почувствовать , как из трезвого человека , бо 10 дней перед тем антибиотики принимал соответственно не употреблял не в каком виде , сделали пьяного и после задува оказалось , что у меня 0,35 промиле. Когда начал требовать отвезти на судмедэкспертизу ,ответ меня просто убил : Ну мы видим , что ты не употреблял , можешь ехать дальше. А если бы на моем месте был , человек который вечером выпил стакан вина или 100 грам водки , то они прекрасно слупили бы с него бабла.
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01.05.2021 13:49 Ответить
Я не один мільйон км на кардан намотав і мав летальне ДТП !!)))
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01.05.2021 13:57 Ответить
Погиб?
Нет, внучек, меня расстреляли
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01.05.2021 15:15 Ответить
Ну тогда ты и сам прекрасно знаешь , как мусора бабки стригут с обычных граждан . При чем пока не поменяют саму систему , не фига не поможет . Я ж каждый день это наблюдаю , когда на пол города пробка стоит , а они вместо того что бы , регулировать трафик и ускорять движение , спокойно трусят водителей фур , с таким видом , что это их единственная обязаность.
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01.05.2021 15:47 Ответить
Ти бачив пересічних на Інфініті ???)))
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01.05.2021 19:12 Ответить
но при этом тогда и сажать на 100 лет ментов за коррупцию, иначе не взлетит.
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01.05.2021 17:11 Ответить
Хорошенькое дело - судья должен увольняться без пенсии! А ничего, что здесь чистый состав ч. 2 ст. 367 УК? Со стороны судьи, как минимум (ну типа взятка не доказана) должностная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
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01.05.2021 14:25 Ответить
Баблокат,ты что,действительно,такой тупой?Как, при зарплате 70 тыс.брать взятку в 5?Мозги у тебя есть?И ты еще рассуждаешь об Омане,Ватикане и т.д.?Хоть бы не позорилось,трепло...
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02.05.2021 09:52 Ответить
ты Боря, лох не проходимый!.. судьи берут не потому что это "жизненная необходимость" и завтра они "умрут от голода".. Судьи берут из жадности, из морального скотства сформированного судебной системой, берут р е ф л е к т о р н о!..
если завтра судьям будут платить 200 000 в месяц, они всё равно будут брать взятки, пока не начнут бояться, пока у них присутствует чувство безнаказанности!..
и это чувство безнаказанности, нужно вытравить только беспощадной антикоррупционной политикой, и жесточайшими наказаниями за обладание имуществом сомнительного характера..
у нас законодательство и вся судебная система сформирована именно для того, что бы судьи брали взятки и не несли наказание..
ты Боря жестокий лох!.. намажь себе лоб зеленкой!
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02.05.2021 10:00 Ответить
Для мажера на инфинити 10200 гривен это меньше , чем он вчера пропил в ночном клубе. По тому штрафы за бухло за рулем , должны быть дифференцированными и зависить от стоимости машины , скажем в первый раз 20% от рыночной стоимости авто , а второй раз в течении 3-х лет 100% или конфискация в доход государства. А вообще лучший вариант это принудительная отработка в качестве медбрата в количестве 300-500 часов в травматологии куда привозят жертв ДТП.
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01.05.2021 13:39 Ответить
Это значит что нужна просто конфискация авто.
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01.05.2021 15:16 Ответить
Почему , может инфинити , ему покойный дед министр подарил и оно ему дорого как память и он спокойно отвалит 40 штук баксов штрафа.
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01.05.2021 15:48 Ответить
инфинити из США и на учет встало 5 мес назад в Виннице первый раз.
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01.05.2021 17:00 Ответить
Если бы он пропивал по 10к грн в клубе то явно не ездилбы на старом битке из США с рыночной стоимостью порядка 11к$ Обычное быдло нажралось и ушаталось.
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01.05.2021 16:59 Ответить
агов - гЭрася...- кого уже заменили - каким терпилой - изначально был в авто угашеный внук бывшего мЭнта Министа Белоконя....
что гЭрася - мЭнты "своих" не сдают...

Биография[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ] беглеца в кацапию....
Родился 22 марта 1955 года в с. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Могилёвка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Винницкой области .
Образование: высшее, в 1981 году закончил Киевскую высшую школу МВД, в 1992 году Академию МВД, кандидат юридических наук.
В 1973-1975 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил. С 1975 г. по 1994 г. работал в органах внутренних дел на должностях: инспектора отдела уголовного розыска, инспектора управления охраны общественного порядка, старшего инспектора управления охраны общественного порядка, командира роты ППСМ УВД, заместителя начальника Минского РУВД г. Киева, заместителя начальника управления охраны общественного порядка УВД, начальника организационного отдела милиции общественной безопасности ГУООП МВД Украины.
С 1994 г. по 1996 г. работал в центральном аппарате МВД Украины на должностях: заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД Украины, первого заместителя начальника Главного управления административной службы милиции МВД.
С 1996 г. по 1999 г. - начальник Главного управления административной службы милиции МВД Украины. С 1999 г. по 2001 г. - начальник Управления МВД Украины в Кировоградской области. С ноября 2001 г. - заместитель Главы Администрации Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов.
С 27 августа 2003 г. по февраль 2005 года - Министр внутренних дел Украины
В 2005 году Министр Билоконь оставил Украину, чтобы избежать уголовного преследования после победы «оранжевой революции». В СМИ был опубликована копия паспорта бывшего министра внутренних дел Украины Николая Билоконя, которая свидетельствует о наличии у него российского гражданства.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] Живёт в России (Электросталь).
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01.05.2021 13:44 Ответить
Нажаль не створна в Україні спецслужба на кшталт Моссад ,для ліквідації ганебних злочинців і зрадників, яким є мУсор Білоконь.
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01.05.2021 14:18 Ответить
так- роботи не початий край....- а багато бі задумались...вчиняти щось противозаконне чи ні...
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01.05.2021 15:35 Ответить
карма... она такая...
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01.05.2021 13:53 Ответить
Як же просто ухилитися від відповідальності за п'яне водіння - достатньо лише того, щоб суддя нічого не робив 3 місяці.
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01.05.2021 13:56 Ответить
Це не для всіх
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01.05.2021 14:38 Ответить
я что-то вообще не понял как это у него так просто получилось? дедушка порешал? А какже лучший в мире министр и его реформованая, неужели взяла денег? я разметку на днях нарушил и получил 310 штрафа, мозги долбали пол часа... а здесь поймали бухим и катается дальше, я в шоке.
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01.05.2021 17:06 Ответить
не понял причем здесь суд... штраф автоматом падает по ИНН если он оформлен и подлежит оплате, оно что ещё и оспорило штраф или причем здесь суд??
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01.05.2021 17:14 Ответить
Говорила и буду повторять: изменения в законодательство - задержали в пьяном виде за рулем, тут же должна быть конфискация автомобиля т.к. лишение прав на какой угодно срок не поможет ибо есть такие, которые и без прав ездят
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01.05.2021 13:59 Ответить
За крадіжку відрубувати руки , за брехню відрізати язик ,за згвалтування ..., за тупість мозок стерилізувати
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01.05.2021 16:52 Ответить
Итак-очередная проверка отечественного кривосудия и государства -в целом- на европейский курс!!! Понаблюдаем!!!
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01.05.2021 13:59 Ответить
уже отмазывают падлюку мусорскую сорокасемилетний -двадцатишестилетний водитель
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01.05.2021 14:03 Ответить
Ось, чому потрібно довічно позбавляти водійських прав за кермування в нетверезому стані
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01.05.2021 14:06 Ответить
то Геращенко пише що водію 26 років то що йому 47 і тому він не може бути онуком Білоконя, який втік до РФ. Сліди плутають?
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01.05.2021 14:10 Ответить
Цей вбивця виявився онуком ганебного мусора-міністра Білоконя. Гниле "яблуко" від гнилої "яблоні". Мусора не люди. Таким гнидам потрібен Суд Лінча на місці злочину.
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01.05.2021 14:15 Ответить
Один коментар і все становиться на свої місця
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01.05.2021 14:41 Ответить
Як казав Ющенко - "міністре Білоконю, ваше місце біля параші!"
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02.05.2021 02:11 Ответить
Ось що значить незаміний Аваков і корупційна поліція ,ніхто ні за що не відповідає.
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01.05.2021 14:56 Ответить
Похоже что штрафы не актуальны, нужно забирать права.
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01.05.2021 15:05 Ответить
Мусора доганяли щоб десятку збити, саме по стільки вони зараз беруть з пяного за кермом ,а геращенко гнида ніби не знає , навіть співчуття з його рота несуть неприємні відчуття
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01.05.2021 16:15 Ответить
герыч не зря сраку рвет переводя стрелки от реформованых и лучшего в мире министра... ох не зря
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01.05.2021 17:08 Ответить
Думаю врачи когда узнают кто у них лежит, перепутают лекарство и капельницы..
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01.05.2021 18:05 Ответить
В Швеції штраф залежить від рівня доходів. Рекордний штраф за перевищення швидкості - 1 млн.євро.
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02.05.2021 02:10 Ответить
 
 