Водитель Infinity G25, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, ранее задерживался патрульными за вождение в нетрезвом состоянии, - Геращенко
26-летний водитель Павел Б, спровоцировавший минувшей ночью ДТП, сев за руль в пьяном виде, в результате чего погибла 18-летняя девушка, 20 апреля 2020 года был задержан патрульными в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Патрульные сделали свое дело. А вот суд - нет. Судья Винницкого городского суда Колбаса Юрий Петрович не нашел за три месяца времени рассмотреть Административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает Закон. Не исключаю, что в результате такой вопиющей безнаказанности Павел Б. снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело этой ночью к гибели 18-летней Александры", - отметил Геращенко.
"Я не знаю и не собираюсь проверять, является ли Павел Б. родственником бывшего министра МВД Николая Белоконя. Он должен получить то, что заслужил - длительный срок заключения за лишение жизни другого человека. В то же время, благодаря принятию Закона 2695, судьи теперь имеют право рассматривать дела о нетрезвом вождении не в рамках 3 -х месячного срока, а имеют для этого 12 месяцев. Каждый судья, на мой взгляд, который за год теперь не найдет времени рассмотреть дело о нетрезвом вождении, может стать моральным соучастником гибели человека от рук нетрезвого водителя, на которого не нашел времени, чтобы привлечь к ответственности", - подытожил Геращенко.
Как сообщалось, пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка.
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потому что судья Колбаса продолжает работать и получать свои 70 000 грн за кривосудие, а ВСП продолжает игнорировать преступное бездействие судьи, а гребанный клоун перЗедент не находит времени заняться этим вопросом.. ему ведь то в Оман, то к папе Римскому нужно слетать..
Нет, внучек, меня расстреляли
если завтра судьям будут платить 200 000 в месяц, они всё равно будут брать взятки, пока не начнут бояться, пока у них присутствует чувство безнаказанности!..
и это чувство безнаказанности, нужно вытравить только беспощадной антикоррупционной политикой, и жесточайшими наказаниями за обладание имуществом сомнительного характера..
у нас законодательство и вся судебная система сформирована именно для того, что бы судьи брали взятки и не несли наказание..
ты Боря жестокий лох!.. намажь себе лоб зеленкой!
что гЭрася - мЭнты "своих" не сдают...
Биография[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ] беглеца в кацапию....
Родился 22 марта 1955 года в с. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Могилёвка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Винницкой области .
Образование: высшее, в 1981 году закончил Киевскую высшую школу МВД, в 1992 году Академию МВД, кандидат юридических наук.
В 1973-1975 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил. С 1975 г. по 1994 г. работал в органах внутренних дел на должностях: инспектора отдела уголовного розыска, инспектора управления охраны общественного порядка, старшего инспектора управления охраны общественного порядка, командира роты ППСМ УВД, заместителя начальника Минского РУВД г. Киева, заместителя начальника управления охраны общественного порядка УВД, начальника организационного отдела милиции общественной безопасности ГУООП МВД Украины.
С 1994 г. по 1996 г. работал в центральном аппарате МВД Украины на должностях: заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД Украины, первого заместителя начальника Главного управления административной службы милиции МВД.
С 1996 г. по 1999 г. - начальник Главного управления административной службы милиции МВД Украины. С 1999 г. по 2001 г. - начальник Управления МВД Украины в Кировоградской области. С ноября 2001 г. - заместитель Главы Администрации Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов.
С 27 августа 2003 г. по февраль 2005 года - Министр внутренних дел Украины
В 2005 году Министр Билоконь оставил Украину, чтобы избежать уголовного преследования после победы «оранжевой революции». В СМИ был опубликована копия паспорта бывшего министра внутренних дел Украины Николая Билоконя, которая свидетельствует о наличии у него российского гражданства.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] Живёт в России (Электросталь).