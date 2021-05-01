В Киеве за сутки выявлен 671 новый случай заболевания COVID-19, 35 человек умерли, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 671 новый случай заболевания COVID-19, умерли 35 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"671 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 35 человек. Всего за период пандемии в городе 4 626 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 169", - сообщил Кличко.

В частности, заболели 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от одного до 14 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 69 больных коронавирусом, а также 210 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 457 человек. В целом коронавирус преодолели 124434 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 201, в Святошинском - 88 и в Деснянском районе - 80", - отметил Кличко.

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