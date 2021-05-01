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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки выявлен 671 новый случай заболевания COVID-19, 35 человек умерли, - Кличко

В Киеве за сутки выявлен 671 новый случай заболевания COVID-19, 35 человек умерли, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 671 новый случай заболевания COVID-19, умерли 35 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"671 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 35 человек. Всего за период пандемии в городе 4 626 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 169", - сообщил Кличко.

В частности, заболели 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от одного до 14 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 69 больных коронавирусом, а также 210 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 457 человек. В целом коронавирус преодолели 124434 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 201, в Святошинском - 88 и в Деснянском районе - 80", - отметил Кличко.

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карантин (16729) Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Закрой их в бункер и пусть растут тупыми, как их папа.
Кабы вакцины для свидетелей барановируса хватает.
Вместо уколоться, нагнетают.
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01.05.2021 14:07
+1
Синєво ще з листопаду видає рез. ПЛР тесту в такому форматі.

Cycle threshold value (Ct) 11.78 ≤ 24 Ct*: високе вірусне навантаження
< 24 Ct* - ≤ 30 Ct: середнє вірусне навантаження
> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження
*Ct - Порогове значення Циклу

Дата друку: 11.12.2020

https://covid19.synevo.ua/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/3364_abbott.pdf

Подивися, чи не зменшилося з того часу в 30 разів число випадків ковіду в Україні?
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01.05.2021 15:12
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Правила форума Совет форумчан
Главное самому "переболеть", а потом пужать шо седня каждый стотысячный киевлянин внезапно почувствовал ся "зле"
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01.05.2021 13:37 Ответить
Навіщо повертаєте дітей в школи? Більшість в селах у бабусь та дідусів, ви хочете,щоб вони перезаражались у школах, а потім заразили стариків ? Що ці пару тижнів змінять, ще вчителів не вакцинували, ризикуєте життям людей. В Киеве за сутки выявлен 671 новый случай заболевания COVID-19, 35 человек умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 6800
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01.05.2021 13:38 Ответить
Закрой их в бункер и пусть растут тупыми, как их папа.
Кабы вакцины для свидетелей барановируса хватает.
Вместо уколоться, нагнетают.
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01.05.2021 14:07 Ответить
Всемирный лохотрон ...
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01.05.2021 17:16 Ответить
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених в@кцинованим(!), зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
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01.05.2021 14:07 Ответить
От тільки захворюваність на ковід почала падати в Ізраїлі з 20х чисел сячня 2021.
Що, Сергію, Ізраїль - він же слаборозвинена країна, відстає з іноваціями від України на кілька місяців... Правда ж?
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01.05.2021 18:08 Ответить
Ага, як раз 20 січня ВООЗ змінила свої "рекомендації" щодо використання плр-тестів.
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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01.05.2021 19:10 Ответить
На сайті CDC ще 13 листопада змінили.
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/cdc_updates_faqs_to_include_info_on_cycle_threshold_values.html

А медицина в Ізраїлі навіть не середня, а одна з передових.
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01.05.2021 20:43 Ответить
Синєво ще з листопаду видає рез. ПЛР тесту в такому форматі.

Cycle threshold value (Ct) 11.78 ≤ 24 Ct*: високе вірусне навантаження
< 24 Ct* - ≤ 30 Ct: середнє вірусне навантаження
> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження
*Ct - Порогове значення Циклу

Дата друку: 11.12.2020

https://covid19.synevo.ua/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/3364_abbott.pdf

Подивися, чи не зменшилося з того часу в 30 разів число випадків ковіду в Україні?
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01.05.2021 15:12 Ответить
І нащо ти це пишеш? Що намагаєшся довести?
Десь в моєму коментарі написано, що кількість випадків залежить від формату результату тесту, що видається? Від того, ЯК СІНЄВО ВИДАЄ РЕЗУЛЬТАТ?

"> 30 Ct*: низьке вірусне навантаження"

З цього очевидно, що кількість циклів, що виконуються, більше 30. Чи потрапляють такі позитивні результати з Ct>30 у статистику у вигляді "нових випадків", достовірно невідомо. Підозрюю, що потрапляють.
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01.05.2021 19:14 Ответить
Ти ж добре знаєш, що із збільшенням циклів ймовірність того, що тест видасть хибнопозитивний результат, збільшується. Аж до 90 і більше% при кількості циклів, більшому 35.
Інформація в першу чергу про те, що тести вакцинованим обробляють зовсім по іншому протоколу, при якому ймовірність знайти у них вірус набагато менша. Це очевидне шахрайство.
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01.05.2021 19:17 Ответить
Інформація про вплив кількості ціклів розміщена на сайті CDC ще 13 листопада.
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/cdc_updates_faqs_to_include_info_on_cycle_threshold_values.html
Приблизо тоді лаб. Сінево почала вказувати Ct в результатах тестів.
А падіння захворюваності в Ізраїлі почалося значно пізніше.
Крім того, дивимось архів за 12 липня 2020 https://web.archive.org/web/20200712003348/https://www.worldometers.info/coronavirus/
якби ймовірність позитивних ПЛР тестів становила б 90% (як ти стверджував), то кількість виявлених випадків становила б близько 90% від кількості тестів.

США 41770336 тестів 3355646 випадків або 8,03%
Німеччина 6376054 тестів 199812 випадків або 3,13%
Висновок - ти в своєму пості багато чого набрехав.
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01.05.2021 19:49 Ответить
1) 90% позитивних результатів є хибнопозитивними. Це не те ж саме, що "90% від усіх результатів тестів є позитивними". Знову маніпуляція з твого боку.
2) Ти на приколі? Яким чином те, що вказує Сінєво, впливає на те, коли в певній країні зменшили граничну кількість циклів?
В країнах Азії, зокрема в Китаї, з самого початку більше 25 циклів не робили.
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01.05.2021 19:54 Ответить
1. "90% позитивних результатів є хибнопозитивними. " - є посилання на джерело цієї інформації?
2. Кількість циклів не змінюють, а вказують цикл ампліфікації, на якому була виявлена позитивна реакція.Розжовую, бо тебе щось не туди занесло.
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01.05.2021 20:58 Ответить
"В країнах Азії, зокрема в Китаї, з самого початку більше 25 циклів не робили." - а ця інформація звідки?
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01.05.2021 21:09 Ответить
З Азії.
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01.05.2021 21:35 Ответить
"90% позитивних результатів є хибнопозитивними"

Це означає, що з 10 тестів, в яких вказано позитивний результат, лише 1 дійсно вказує, що в людині знайдено відрізок ген. матеріалу з праймеру. А інші 9 помилкових.

Розжовую, бо тебе щось не туди занесло.
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01.05.2021 19:57 Ответить
 
 