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Средняя зарплата в марте выросла на 2,2 тыс. грн в сравнении с прошлым годом, - Шмыгаль

Средняя зарплата в марте выросла на 2,2 тыс. грн в сравнении с прошлым годом, - Шмыгаль

По данным Госстата, в марте реальная средняя зарплата выросла на 2,2 тысячи гривен по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"По данным Госстата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысяч гривен. Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года", - сообщил Шмыгаль.

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Он также отметил, что наибольший рост зарплат за год отмечался в Черновицкой (на + 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях.

"Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тысяч гривен", - резюмировал премьер-министр.

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заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+28
Реальная зарплата в марте выросла на 2,2 тыс. грн в сравнении с прошлым годом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7125
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01.05.2021 14:18
+25
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Їжте зебілоїди ,не обляпайтесь !!!)))
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01.05.2021 14:06
+23
А на сколько выросли цены ты скот почему молчишь??
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01.05.2021 14:11
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Эти ребята из кабмина вам любую цифирь намалюют по ирмаковой указке.
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01.05.2021 15:23 Ответить
Шмигаль, смеши исчо..
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01.05.2021 15:25 Ответить
Сисняюсь справить, это у кого такие зарплаты?!? Покажите мне этот куркулятор, что так считает среднюю зарплату. Это типа один жрёт плов, а второй купусту - в среднем они поели голубцы; один умер от обжорства, а второй от голода - в среднем перекусил. В далёком 2011 году средняя зарплата на железной дороге составляла 800 евро, в гривневом эквиваленте 7000 грн. С тех пор в гривневом эквиваленту практически не изменилась, а вот курс евро... Так у кого ж такая зарплата?
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01.05.2021 15:32 Ответить
СРЕДНЯЯ зарплата наверняка выросла, бо вона збільшилась у чиновників ..таких як звільнені Кобелев із сотнями мільонів та посадовим окладо 1 041 000 грн. в місяць та щомісячної премії (в розмірі 100% від посадового окладу) )) або у Мустафи Наєма який отримував в місяць 250 000 грн.. практично за ніщо ... А тих хто отримував мінімалку 6000 зменшилась, бо їх напевне позвільняли у зв*язку із локдауному ...а дехто ще і помер...чи подався за кордон на заробітки... От середня ЗП і збільшилась)) Але чи варто про це казати чи цим хизуватися? Це нагадує збільшення середньої температури по палаті, коли холодних померлих з палати в морг перенесли)))
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01.05.2021 16:23 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/02/12/656887/ Каста избранных: Сколько и за что платят в членам набсоветов госкомпаний
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01.05.2021 16:27 Ответить
Ага... в когось виросло, а рахують середню на всіх.
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01.05.2021 15:44 Ответить
Видно збільшилась кількість доплат за кандидатську ступінь бо "кандидатів" вже більше ніж працюючих.
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01.05.2021 18:51 Ответить
Это Шмыгаль из свежего сценария квартала 95 вычитал, расходитесь.
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01.05.2021 16:12 Ответить
Очікувано почалися стогони про пів-вареника...
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01.05.2021 16:42 Ответить
Манипуляции с процентами, верный признак втирания очков...
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01.05.2021 18:13 Ответить
Говношмыга Говноклована, повысил, мать твою, судейским мразям
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01.05.2021 19:35 Ответить
Выросла??? Вот padla зелёная....

10.04.2021
В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.

Про це йдеться на сайті Ради.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
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01.05.2021 23:26 Ответить
Такое заявление ,это цинизм и скотство,если учитывать заоблачные зарплаты и премии чиновников,то конечно выросла,а возьмите обычного украинца,которых 90%,то какая средняя зарплата нарисуется,этого нигде не найдете потому,что это будет социальный взрыв.А у пенсионеров какая средняя зарплата,не считая пенсионеров с заоблачными пенсиями?И к тому же,объявите за год рост цен.А воровство миллиардов долларов из бюджета,без всякой реакции Шмыгаля.
Гражданин Шмыгаль,уйдите по собственному желанию,вы не желаете ничего менять и это все понимают.
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02.05.2021 01:24 Ответить
"Мощьно возрастаєт день ото дея процент жіров у маслі"(с)
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02.05.2021 02:08 Ответить
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