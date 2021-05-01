Средняя зарплата в марте выросла на 2,2 тыс. грн в сравнении с прошлым годом, - Шмыгаль
По данным Госстата, в марте реальная средняя зарплата выросла на 2,2 тысячи гривен по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"По данным Госстата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысяч гривен. Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года", - сообщил Шмыгаль.
Он также отметил, что наибольший рост зарплат за год отмечался в Черновицкой (на + 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях.
"Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тысяч гривен", - резюмировал премьер-министр.
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10.04.2021
В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.
Про це йдеться на сайті Ради.
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Гражданин Шмыгаль,уйдите по собственному желанию,вы не желаете ничего менять и это все понимают.