За сутки в ВСУ зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, 21 человек госпитализирован
По состоянию на 10.00 1 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 1 345 человек. Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных случаев 81.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медицинских сил ВСУ.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 263 человека.
За минувшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 46 661 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 172 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 838 человек.
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Антип61
показать весь комментарий01.05.2021 18:15 Ответить Мне нравится 0
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