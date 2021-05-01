За сутки в ВСУ зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, 21 человек госпитализирован

По состоянию на 10.00 1 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 1 345 человек. Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных случаев 81.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 263 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 46 661 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 172 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 838 человек.