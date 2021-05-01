РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8080 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
290 1

За сутки в ВСУ зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, 21 человек госпитализирован

За сутки в ВСУ зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19, 21 человек госпитализирован

По состоянию на 10.00 1 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 1 345 человек. Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных случаев 81.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 263 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 351 человек, зафиксированы 8 549 новых случаев заражения, выздоровели почти 15 тысяч

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 46 661 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 172 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 838 человек.

карантин (16729) ВСУ (6560) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Меньше им надо было антиваксеров слушать.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:15 Ответить
 
 