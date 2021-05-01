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Более 300 тыс. предпринимателей подали заявки на "карантинные" 8 тыс. гривен, - Шмыгаль

Более 300 тыс. предпринимателей подали заявки на

На сегодняшний день уже более 300 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Более 300 тысяч украинцев уже подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Первые выплаты уже осуществлены. Правительство и ВРУ совместно проработают необходимые решения, чтобы все кто подал и будет подавать заявки получили обещанные выплаты", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые 200 млн грн уже пошли на выплату "карантинных" 8 тысяч, - Минэкономики

Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта.

9 апреля закон вступил в силу.

Материальную выплату можно получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

Также читайте: Предприниматели из бывших "красных" зон могут претендовать на 8 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

бизнес (1620) выплаты (644) предприниматели (1234) малый бизнес (123) Шмыгаль Денис (2679)


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ну ну жена пыталась - ваша организация не подпадает - выдало сразу же не успела и все данные ввести и вообще на плеймаркете можно почитать отзывы как пытаются зарегистрироваться на получение и что в ответ получают
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01.05.2021 14:40 Ответить
Хер кто когда узнает, сколько реально заявок подано, скольким реально заплатили. Жнива, короче.. Сколько захотим, столько и высосем из бюджета.
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01.05.2021 14:43 Ответить
Получил 29 апреля.
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01.05.2021 14:50 Ответить
пошил костюм и в Одессу или купил костюм и то же туда ? уже в пути?
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01.05.2021 15:52 Ответить
отмените этот смех))а этим всем кассовые аппараты выдайте за их счет и пусть себе коммерсуют на машинки и хатынки ...а деньги раздайте безработным или пенсам...
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01.05.2021 15:10 Ответить
В ж..... свои 8 000 пусть засунут.
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01.05.2021 16:15 Ответить
 
 