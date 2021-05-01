Более 300 тыс. предпринимателей подали заявки на "карантинные" 8 тыс. гривен, - Шмыгаль
На сегодняшний день уже более 300 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Более 300 тысяч украинцев уже подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Первые выплаты уже осуществлены. Правительство и ВРУ совместно проработают необходимые решения, чтобы все кто подал и будет подавать заявки получили обещанные выплаты", - отметил Шмыгаль.
Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта.
9 апреля закон вступил в силу.
Материальную выплату можно получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
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