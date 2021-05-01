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Новости Коронавирус и карантин
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Подписан контракт о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину, - Степанов

Подписан контракт о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину, - Степанов

В текущем году Украина должна получить от Pfizer 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил он.

"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара. Последние полгода мы работали в режиме 24/7 над этим и другими контрактами с компаниями-производителями вакцин", - добавил Степанов.

Кроме этого, он уточнил, что существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой.

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"Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину. Совместными усилиями мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинцев полном объемом вакцин в текущем году", - утверждает он.

Степанов уточнил, что первые поставки по данному контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале текущего года.

"Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинцев были вакцинированы в этом году", - подытожил глава Минздрава.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+9
...мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинцев полном объемом вакцин в текущем году", - утверждает он.

Теперь осталось наловить граждан.
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01.05.2021 14:46
+8
Я что-то уже запутался. Это те потерявшиеся 10 млн. доз "величайшего" трепла? Илииэто уже новые 10 млн.доз. Вы уж как-то определитесь.
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01.05.2021 14:52
+8
"Чемпионы" отжигают "на ура"...
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01.05.2021 14:57
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...мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинцев полном объемом вакцин в текущем году", - утверждает он.

Теперь осталось наловить граждан.
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01.05.2021 14:46 Ответить
то есть,для израильтян прививка оказалась хороша,а у украинцев будет вызывать сомнение?
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01.05.2021 14:57 Ответить
Чем она хороша, если каждый день новый штамм вылезает и болеют уже привитые?
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01.05.2021 15:02 Ответить
Какждый день новый штамп в мозгах идиотов вылезает. Вот как то в Израиле смертность до нуля упала, когда все вакцинировались, и как то не вылезают новые штампы.
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01.05.2021 17:11 Ответить
Молодец. Бодрое блеяние. Беги занимать очередь..
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01.05.2021 17:15 Ответить
Наловят. Например, перестанут продавать хлеб без справки о вакцинации. Или ещё чего учудят.
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01.05.2021 14:58 Ответить
особливо у вихідні не ловляться.
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02.05.2021 01:02 Ответить
От почемк сразу пфайцер не закупать было? Нет тянули лямку с китайцами и астразенекой...
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01.05.2021 14:50 Ответить
А текст новости не пробовали читать?
"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара.Источник: https://censor.net/ru/n3263256
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01.05.2021 14:59 Ответить
Спамить цитату из Цензора на форме Цензора...это что вообще вместо мозгов должно быть?
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01.05.2021 15:09 Ответить
Угу, молдова и грузия получили а украина нет? Слабо верится.
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01.05.2021 15:25 Ответить
Ну потому, что пфайзер сначала белым людям. Изряль уж епочти закончил, штаты на финише. Тоесть основные объемы освобождаються.
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01.05.2021 17:12 Ответить
пфайзер скоріше усіх колеться - три тижні усього між дозами. тому за місяць при максимальному укалуванні першою дозою можна досягти довгоочикуваного результату - імунітет стада.
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02.05.2021 01:06 Ответить
никакой астразенеки тут нет. индейский ковишилд это сомнительная реплика астразенеки
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01.05.2021 19:00 Ответить
Еще бы рассказал где ею можно будет и кому вакцинироваться.
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01.05.2021 14:51 Ответить
Там где одежду по 23к зелёных продают.
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01.05.2021 15:06 Ответить
Я что-то уже запутался. Это те потерявшиеся 10 млн. доз "величайшего" трепла? Илииэто уже новые 10 млн.доз. Вы уж как-то определитесь.
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01.05.2021 14:52 Ответить
Ну если читать не только заголовок...
То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3263256
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01.05.2021 14:55 Ответить
Проплачена гнида вилізла з бана і засрала всю гілку.
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01.05.2021 15:01 Ответить
Так не засирай.
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01.05.2021 15:07 Ответить
Я уже забыл когда мы получили предыдущие 10 млн. дох прямых поставок от Пфайзера. Не подскажешь когда?
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01.05.2021 15:06 Ответить
сразу после инвестиций из Омана и Катара
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01.05.2021 15:20 Ответить
Т.е. слова "мы получим" в мозг не попали как и вся фраза целиком. Очевидно, из-за мизерных размеров мишени.
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02.05.2021 06:34 Ответить
Т.е. как обычно у зелени -- обычное тупое бла-бла-бла. Что и требовалось доказать о зеленых врунишках и их "секте", обладателях ниточки между ушами. Которую они гордо именуют "мозг".
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02.05.2021 10:19 Ответить
Это ваша проблема, что вам там требовалось. Я привёл факты.
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02.05.2021 10:22 Ответить
Так расскажете сколько и когда мы по факту получили предыдущие "законтрактованные" 10 млн. дох прямых поставок от Пфайзера? Только конкретные цифры без обычного зебильного трепа.
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02.05.2021 21:19 Ответить
Рашка давит на политику своими энергоносителями. Давление своей вакциной не менее эффективно, как оказалось.
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01.05.2021 14:54 Ответить
Як я вже не одноразово казав, тепер примати безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "падемії" до пандемії і від ""вакцини" до вакцини.....
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01.05.2021 14:56 Ответить
"Чемпионы" отжигают "на ура"...
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01.05.2021 14:57 Ответить
Последние полгода мы работали в режиме 24/7 над этим и другими контрактами с компаниями-производителями вакцин", - добавил Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3263256\\\\\\\

ну пусть, "работали", обосравшимсь, но вот я реально не особо верил шо министр настолько ..... что купит куртку, а потом и плащ продемонстрирует, а потом и перед этим... и да, верю что православный, вот Витя Овощ тоже как и Кива был.
результат работы твой был бы шо любой Васька вышел в деревне, то есть в селе, сплюнул на асфальт, заныл зауныв, подошел к аптеке, напялил, зашел и купил вакцину, ну, просто шоб любой мог прийти и сделать се ввод Путина вакцины. И вот тогда бы у нас был министр, а так... Стебанова я бы даже не судил - там либо башка тютю, либо расстрел, ну, если вспомнить тов. Наполеона - за такое там и дня не жили - вернее за 1% ТАКОГО "управления".
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01.05.2021 15:02 Ответить
пфайзер про то знає???
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01.05.2021 15:05 Ответить
Новость для лохов. Не верю ни одному слову.
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01.05.2021 15:05 Ответить
"..существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры"

Неужели есть люди, которые поверят в этот бред, что наркоДегенерат может проводить переговоры?!
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01.05.2021 15:11 Ответить
Степанов, давай, до свидания...
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01.05.2021 15:15 Ответить
Как только запахло жареным, вернее увольгением, степанов сразу нашел и пфайцер и сразу согласовал все. Ненавижу. Стольких своим бездействием убил... Уволить нафиг. И ук завести за преступную халатность.
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01.05.2021 15:27 Ответить
а точно лише Степанов винуватий? ти будеш ділитись водою, коли у тебе у самого у хаті народу? зараз країни-виробники рухаються у напрямку задоволення своїх цілей, і начинає припадать нулям з барського плеча.
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02.05.2021 01:11 Ответить
Ніхто не памятає скільки там "законтрактували" сіновак та ковішилда ?......
хоча Лохи і так ведуться на пусті балачки слуг
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01.05.2021 15:55 Ответить
Трёп Степанова я заподозрил после слов "переговоры начались с августа прошлого года".
А когда он сказал, что "существенные сдвиги в переговорах произошли, когда подключился бубочка Зю", я понял - это враньё чистейшей воды!
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01.05.2021 15:57 Ответить
Ну так в августе прошлого года нормальные страны законтрактовали необходимое им количество вакцины, теперь компания работает на выполнение этих контрактов. А Степанову пообещали что будут поставлять когда выполнят предыдущие контракты. В общем Степашка занял очередь в магазин после того как он закрылся. Зато точно знает, что магаз откроется завтра в 10 часов утра.
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01.05.2021 17:32 Ответить
Да, он "стал в очередь" за вакциной в декабре 2020-го, когда весь цивилизованный мир начал вакцинироваться. Но врёт, что в августе.
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01.05.2021 18:21 Ответить
К четвертому кварталу большинство переболеет, некоторые умрут.
Дорога ложка к обеду.
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01.05.2021 16:09 Ответить
стіпашка пітарашка.
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01.05.2021 16:17 Ответить
СКАНДАЛ.

В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю

Підписано контракт про постачання додаткових 10 млн доз вакцини Pfizer в Україну, - Степанов - Цензор.НЕТ 5217 Підписано контракт про постачання додаткових 10 млн доз вакцини Pfizer в Україну, - Степанов - Цензор.НЕТ 5217
Близько 1000 громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech,

Про це повідомила регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко у відповіді на запит https://www.radiosvoboda.org/a/news-vakcynacija-covid-kytajci/31232806.html Радіо Свобода .
«Протягом цього тижня за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, на Одещині пройшла вакцинація громадян Китаю. Всього першою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech було провакциновано близько 1000 осіб», - ідеться у відповіді на запит.
За словами Денисенко, «проведення щеплень для китайської діаспори в Україні здійснюється відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 02.04.2021. Відповідно до організації процесів, територіально для проведення щеплень було визначено Київ, Одесу та Харків».
За словами чиновниці, лише Міністерство охорони здоров'я може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.
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01.05.2021 16:34 Ответить
ТАК МОЖЕ зробити БУДЬ-ЯКИЙ РИНОК уКРАЇНИ- скинутись СТЕПАНОВУ на позачергову вакцинацію..
щоб бути відкритим і в червоній зоні!
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01.05.2021 16:37 Ответить
Бла-бла-бла.Всё в будущем времени,а в настоящем-полная жопа.
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01.05.2021 18:48 Ответить
хорошо.
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02.05.2021 05:27 Ответить
 
 