Подписан контракт о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину, - Степанов

В текущем году Украина должна получить от Pfizer 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил он.

"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара. Последние полгода мы работали в режиме 24/7 над этим и другими контрактами с компаниями-производителями вакцин", - добавил Степанов.

Кроме этого, он уточнил, что существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой.

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"Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину. Совместными усилиями мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинцев полном объемом вакцин в текущем году", - утверждает он.

Степанов уточнил, что первые поставки по данному контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале текущего года.

"Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинцев были вакцинированы в этом году", - подытожил глава Минздрава.