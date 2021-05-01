Подписан контракт о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину, - Степанов
В текущем году Украина должна получить от Pfizer 20 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил он.
"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара. Последние полгода мы работали в режиме 24/7 над этим и другими контрактами с компаниями-производителями вакцин", - добавил Степанов.
Кроме этого, он уточнил, что существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой.
"Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину. Совместными усилиями мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинцев полном объемом вакцин в текущем году", - утверждает он.
Степанов уточнил, что первые поставки по данному контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале текущего года.
"Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинцев были вакцинированы в этом году", - подытожил глава Минздрава.
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Теперь осталось наловить граждан.
"Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара.Источник: https://censor.net/ru/n3263256
То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3263256
ну пусть, "работали", обосравшимсь, но вот я реально не особо верил шо министр настолько ..... что купит куртку, а потом и плащ продемонстрирует, а потом и перед этим... и да, верю что православный, вот Витя Овощ тоже как и Кива был.
результат работы твой был бы шо любой Васька вышел в деревне, то есть в селе, сплюнул на асфальт, заныл зауныв, подошел к аптеке, напялил, зашел и купил вакцину, ну, просто шоб любой мог прийти и сделать се ввод
Путинавакцины. И вот тогда бы у нас был министр, а так... Стебанова я бы даже не судил - там либо башка тютю, либо расстрел, ну, если вспомнить тов. Наполеона - за такое там и дня не жили - вернее за 1% ТАКОГО "управления".
Неужели есть люди, которые поверят в этот бред, что наркоДегенерат может проводить переговоры?!
хоча Лохи і так ведуться на пусті балачки слуг
А когда он сказал, что "существенные сдвиги в переговорах произошли, когда подключился бубочка Зю", я понял - это враньё чистейшей воды!
Дорога ложка к обеду.
В Одесі від коронавірусу вакцинували тисячу громадян Китаю
Близько 1000 громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech,
Про це повідомила регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко у відповіді на запит https://www.radiosvoboda.org/a/news-vakcynacija-covid-kytajci/31232806.html Радіо Свобода .
«Протягом цього тижня за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, на Одещині пройшла вакцинація громадян Китаю. Всього першою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech було провакциновано близько 1000 осіб», - ідеться у відповіді на запит.
За словами Денисенко, «проведення щеплень для китайської діаспори в Україні здійснюється відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 02.04.2021. Відповідно до організації процесів, територіально для проведення щеплень було визначено Київ, Одесу та Харків».
За словами чиновниці, лише Міністерство охорони здоров'я може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.
щоб бути відкритим і в червоній зоні!