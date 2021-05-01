Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура. ФОТО (обновлено)
Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая 2021 года совершил ДТП со смертельным исходом в центре Киева. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля, совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения", - отмечают в прокуратуре.
Отмечается, что водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Следственные действия продолжаются.
Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя водителя, устроившего смертельное ДТП - Билоконь П.С.
Как сообщалось, пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка.
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Взагалі було б справедливо за неофіційними каналами у кримінальному світі внести корективи у поняття: смертельне ДТП по п'яні прирівнювати за ганебністю до педофілії та дітовбивства. Щоб такі не на колоніях поселення сиділи, а взагалі або не доживали до суду, або сиділи пробитими півнями і виходили на волю зламаними пасивними *********** без зубів та із кликухою Машка. Логіка аналогічна: там аргументом є діти, яких "не дай б-г на воле кто-то такой тронет", а тут "из-за такой падали на воле наши родные гибнут под колесами".
І водіям буде профілактика, бо знатимуть, що за п'яне ДТП їх чекатиме за ґратами те саме, що розбещувачів і різунів дітей - або розірвуть у СІЗО, або на довгі роки параша, дірявий посуд, статус нижче плінтусу і кілометри прутнів у рота й дупу (жіночий варіант для "зайцевих" - лесбійський кут і гонорейна ангіна).
а при правильной постановке вопроса , характеристика у этого парниши будет такая шо судьи плакать начнут прямо на рабочем месте крокодильими слезами.
ну и девочка погибшая, в три часа ночи села в машину к угашеному *****? послушать музыку ? выпить кофе? слабо мне верится ...может кто то в это свято верит , но мне думается шо она явно не кофе собиралась пить.
Дійсно, поняття вже не ті, зараз і педофіл із баблом сидітиме у комфорті. Це факт.
а почему такое же пьяное балтское чмо на бмв , убившее двоих молодых девок до сих пор на свободе ??
Знаю историю из из уст сестры такого мажора, убившего на дороге и отмазанного папой.
Чувак повесился через год.
Ровно в день убийства.
З листопада 2001 року Білоконь був заступником керівника Адміністрації Президента Леоніда Кучми.
Впродовж 2003 - 2005 років він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Після Помаранчевої Революції чиновник втік з України, аби уникнути кримінального переслідування. У ЗМІ опублікували копію паспорта гниды білоконя, яка свідчила про наявність у нього рассєянського громадянства.
Тепер ексміністр працює у міністерстві юстиції паРашії.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Вікіпедія
Тим більше, що із нашими тупоголовими і продажними суддями-прокурворами це не проблема.