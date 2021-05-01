Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура. ФОТО (обновлено)

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая 2021 года совершил ДТП со смертельным исходом в центре Киева. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля, совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения", - отмечают в прокуратуре.

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Отмечается, что водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Следственные действия продолжаются.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя водителя, устроившего смертельное ДТП - Билоконь П.С.

Как сообщалось, пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка.