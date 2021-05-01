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Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура. ФОТО (обновлено)

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая 2021 года совершил ДТП со смертельным исходом в центре Киева. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля, совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения", - отмечают в прокуратуре.

Читайте также: Водитель Infinity G25, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, ранее задерживался патрульными за вождение в нетрезвом состоянии, - Геращенко

Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура 01
Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура 02
Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура 03
Водитель Infinity G25 Билоконь, устроивший смертельное ДТП в центре Киева, арестован без возможности внесения залога, - прокуратура 04

Отмечается, что водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Следственные действия продолжаются.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя водителя, устроившего смертельное ДТП - Билоконь П.С.

Как сообщалось, пьяный водитель Infinity G25 на большой скорости врезался в столб в Киеве. Погибла 18-летняя девушка.

Автор: 

ДТП (7671) Киев (25495) пьянство (867)


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Топ комментарии
+30
https://inforesist.org/smi-v-kieve-vnuk-eks-glavy-mvd-ustroil-smertelnoe-dtp-skryvayas-ot-policzejskih/ По данным Telegram-канала «Киев Оперативный«, виновником аварии стал внук бывшего министра МВД Николая Билоконя. Отмечается, что авария произошла из-за того, что он якобы скрывался от полицейских и ехал на очень высокой скорости. Также указываются номера машины: AB0318HT.
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01.05.2021 16:07
+19
проститутки за бабки и в летающую тарелку сядут...
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01.05.2021 16:51
+15
Чомусь ті люди на інфініті...вірять що вони безсмертні.
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01.05.2021 15:35
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Правила форума Совет форумчан
І номер видно. Чи можна дізнатись чия машина?
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01.05.2021 15:30 Ответить
https://inforesist.org/smi-v-kieve-vnuk-eks-glavy-mvd-ustroil-smertelnoe-dtp-skryvayas-ot-policzejskih/ По данным Telegram-канала «Киев Оперативный«, виновником аварии стал внук бывшего министра МВД Николая Билоконя. Отмечается, что авария произошла из-за того, что он якобы скрывался от полицейских и ехал на очень высокой скорости. Также указываются номера машины: AB0318HT.
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01.05.2021 16:07 Ответить
Есть уже официальное опровержение прокурора, о родстве этого Билоконя с бывшим министром.
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01.05.2021 16:55 Ответить
Где оно?
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01.05.2021 17:16 Ответить
На УКРНЕТе, минут 15 назад. Висело долго. Что, найти?
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01.05.2021 17:22 Ответить
Вот оно: https://24tv.ua/prokuror-sprostuvav-zvyazki-vinuvattsya-dtp-kiyevi-novini-kriminal_n1615350
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01.05.2021 17:23 Ответить
Сын "шахтёров и трактористов"
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01.05.2021 17:43 Ответить
Та хрен зна, понятия не имею. В Мариуполе была, помню, серьезная авария с "Инфинити", в которой за рулем был бухой футболист Ковалев, из нашего местного ФК "Мариуполь". Там пацан в "Фиате"- калека на всю жизнь. Ну и всё. Тихо всё прошло.
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01.05.2021 17:46 Ответить
внук не внук, а не пофіг, вбивця
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02.05.2021 13:00 Ответить
Значить скоро випустять і без застави.
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01.05.2021 17:56 Ответить
тебе випустять, з дурки
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02.05.2021 13:04 Ответить
Не випустять, бо мене немає там.
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02.05.2021 17:13 Ответить
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02.05.2021 18:53 Ответить
Вопрос один и простой, чей это сын.
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01.05.2021 15:32 Ответить
Антоніна Геращенко написав би що він був безробітний, але тут аж внук колеги Ахкаковаміністра
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01.05.2021 17:53 Ответить
Сын "шахтёров и трактористов"
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01.05.2021 17:42 Ответить
Дебила кусок!!
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01.05.2021 15:33 Ответить
Чомусь ті люди на інфініті...вірять що вони безсмертні.
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01.05.2021 15:35 Ответить
ну бачиш, вижило, і навіть не в лікарні, на СІЗО поїхало, а дівчина, нажаль...
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02.05.2021 13:05 Ответить
Довбойоп... напевно понти дешеві перед дівчиной колотив, а іздити ще не навчився
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01.05.2021 15:35 Ответить
во многом она была сама виновата. садится в машину к пьяному водителю не умно. родители видно не научили ее этому.
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01.05.2021 15:44 Ответить
проститутки за бабки и в летающую тарелку сядут...
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01.05.2021 16:51 Ответить
ти всіх під себе не рівняй
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02.05.2021 13:06 Ответить
секас секас
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01.05.2021 15:44 Ответить
Тепер йому треба влаштувати регулярний секас у камері.
Взагалі було б справедливо за неофіційними каналами у кримінальному світі внести корективи у поняття: смертельне ДТП по п'яні прирівнювати за ганебністю до педофілії та дітовбивства. Щоб такі не на колоніях поселення сиділи, а взагалі або не доживали до суду, або сиділи пробитими півнями і виходили на волю зламаними пасивними *********** без зубів та із кликухою Машка. Логіка аналогічна: там аргументом є діти, яких "не дай б-г на воле кто-то такой тронет", а тут "из-за такой падали на воле наши родные гибнут под колесами".
І водіям буде профілактика, бо знатимуть, що за п'яне ДТП їх чекатиме за ґратами те саме, що розбещувачів і різунів дітей - або розірвуть у СІЗО, або на довгі роки параша, дірявий посуд, статус нижче плінтусу і кілометри прутнів у рота й дупу (жіночий варіант для "зайцевих" - лесбійський кут і гонорейна ангіна).
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01.05.2021 16:11 Ответить
ну вы же прекрасно знаете - в криминальном мире сейчас не те "понятия" шо были на заре их зарождения по гулагам, все решают бабки и знакомства, и сидеть этот "честный гражданин " будет так шо мама дорогая, и жрать будет то ,шо не которые и на свободе такого не кушают. если он вообще будет сидеть) , ну может дадут чисто показательно (потому шо сама тоня вмешается) а через пару лет все забудут. и можно выходить. вот сейчас кто то помнит ту зайцеву ? а проверить обычный пересичный громадянин может сидит она или нет?
а при правильной постановке вопроса , характеристика у этого парниши будет такая шо судьи плакать начнут прямо на рабочем месте крокодильими слезами.
ну и девочка погибшая, в три часа ночи села в машину к угашеному *****? послушать музыку ? выпить кофе? слабо мне верится ...может кто то в это свято верит , но мне думается шо она явно не кофе собиралась пить.
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01.05.2021 16:59 Ответить
Мама и папа этого Билоконя говорят что эта девочка- любимая(с) их сынишки. У сынишки 1,43 промиле. Около бутыля водки, в зависимости от комплекции.
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01.05.2021 17:03 Ответить
он вроде бы уже не раз попадался пьяный(как пишут), и она об этом не знала ? или знала шо он как обычно может все "порешать" с мусорами, по этому и поехала ,и не удивилась шо он в кизяках (хотя кизяки у каждого свои -кому то литр крепкого пива, кому то бутылка водки , еще и портвейном шлифонуть можно) ноги могут не идти а в машине едет. я знал одного таксиста, на волге ездил еще при совке - заезжал во двор (жена уже заранее открывала ворота ) глушил двигатель и выпадал пьяный с машины уже спящий - не одного штрафа 50лет стажа...... теперь эту девочку сашу , будут любить другие сущности , она может и жалеет сейчас о содеянном но уже ничего сделать не может.............наверное красивая была ..........
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01.05.2021 17:17 Ответить
Так... Ключові слова - "було б справедливо".
Дійсно, поняття вже не ті, зараз і педофіл із баблом сидітиме у комфорті. Це факт.
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01.05.2021 17:04 Ответить
Боже, яке ти хворе
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01.05.2021 18:23 Ответить
але! вы куда нас приглашаете, в какое общество? Мы стремимся в цивилизованный мир или в криминальный? Есть законы и наказания по ним, которые должны соблюдаться. А то что вы предлагаете - дичь...
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02.05.2021 10:57 Ответить
"Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов,то нет цели!" (с)

Водія Infinity G25, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3123
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01.05.2021 15:49 Ответить
Новина дня, вже третя стаття.
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01.05.2021 15:57 Ответить
Йде за-кулісна гра. Кожен хоче заробити свої дивіденти
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01.05.2021 16:10 Ответить
Воділу треба було не ізвлекать. Хай би посидів і подумав про життя
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01.05.2021 16:14 Ответить
Под пресс с водилой?
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01.05.2021 17:24 Ответить
Водитель молодеет с каждой новостью.
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01.05.2021 16:18 Ответить
а почему такая "предвзятость" к водятлу инфинити ??
а почему такое же пьяное балтское чмо на бмв , убившее двоих молодых девок до сих пор на свободе ??
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01.05.2021 16:45 Ответить
номер АВ 0318 НТ ? винницкий фермер-царёк решил сталичных тёлок портрахать ?
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01.05.2021 16:48 Ответить
вот же тварына, чем думают малолетки садясь к бухому в машину я хз
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01.05.2021 16:49 Ответить
машина по рынку стоит порядка 10-11k$ биток из США 11 года. Т.е. на данный момент уже старый бич-мобиль в котором быдло почувствовало себя мажорчиком переигравшим в ГТА.
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01.05.2021 16:53 Ответить
А ну? За сколько авакян подпишется? Чумаданы уже собираются. На "прокуратуру" и "судей" можно вообще рукой махнуть. Те и за копейку мать продадут.
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01.05.2021 17:15 Ответить
жаль, что не все к праотцам отправились....
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01.05.2021 17:15 Ответить
ты яркое тому подтверждение
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01.05.2021 18:00 Ответить
Тож под мухой?)
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01.05.2021 18:15 Ответить
не знавец ваших снадобий
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02.05.2021 06:54 Ответить
щаз Гера опять про повышение штрафов заноет???
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01.05.2021 17:19 Ответить
Чьих(отпрыск)будет?
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01.05.2021 17:23 Ответить
внук бывшего министра МВД Белоконя
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01.05.2021 17:39 Ответить
Так и подумал.
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01.05.2021 18:24 Ответить
За убийство в ДТП в пьяном виде надо судить как за предумышленное с отягчающими обстоятельствами и лишать пожизненно.
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01.05.2021 17:27 Ответить
ещё и убегал от реформованых, после такого уже не отмазываются, даже в зимбабве... посмотрим
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01.05.2021 17:58 Ответить
Дедушка отмажет. Муссор муссору глаз не выколет, - это тебе не Антоненко
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01.05.2021 17:38 Ответить
Карма не пустое слово для всех этих "дедушек".
Знаю историю из из уст сестры такого мажора, убившего на дороге и отмазанного папой.
Чувак повесился через год.
Ровно в день убийства.
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01.05.2021 18:39 Ответить
биток из сша а подушки повторно сработали, как же так? теории некоторых экспертов рушаться прямо на глазах
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01.05.2021 17:57 Ответить
А что есть какая то проблема восстановить подушки после первого дтп?? Это только вопрос денег...и все..
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01.05.2021 21:12 Ответить
ну дык я то это знаю, не знают юные эксперты которые доказывают обратное в каждой теме где всплывают битки
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02.05.2021 06:51 Ответить
Ну теперь ему одним браслетом не обойтись. Два браслета мерзавцу! - по всей строгости зеленого правосудия!
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01.05.2021 17:58 Ответить
А как он перепрыгнул разделительную и на встречной в столб въехал?
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01.05.2021 19:02 Ответить
Вы верите в то,что этого внука Долбоконя «посадят???…
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01.05.2021 21:25 Ответить
Добре що авто перевернулося,а то би переліз би на заднє сидіння і всім би розказував що він пасажир а водій пішов за цигарками
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01.05.2021 21:47 Ответить
праздничные дтп только начались. Впереди новые трупы - синька, соль, бабы.
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01.05.2021 23:12 Ответить
Покидьок відповість перед законом: МВС перевірить зв'язок п'яного водія з ексміністром Білоконем

Водія Infinity G25 Білоконя, який влаштував смертельну ДТП у центрі Києва, арештовано без можливості внесення застави, - прокуратура (оновлено) - Цензор.НЕТ 3417
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02.05.2021 00:31 Ответить
Подібний на оберштурмбанфюрера SS.
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02.05.2021 11:49 Ответить
Подібний до мусарського гада
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03.05.2021 10:09 Ответить
Убить...
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02.05.2021 00:33 Ответить
до речі хтось звернув увагу який міцний та якісний встановлений стовп..на Л.Українки ? Інфініті в хлам ..і при цьому летів..а стовп навіть не погнувся)) цікаво що за фірма стовпи ставила? напевне не та ща на шулявському мосту?
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02.05.2021 00:34 Ответить
Хто такий микола білоконь
З листопада 2001 року Білоконь був заступником керівника Адміністрації Президента Леоніда Кучми.
Впродовж 2003 - 2005 років він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Після Помаранчевої Революції чиновник втік з України, аби уникнути кримінального переслідування. У ЗМІ опублікували копію паспорта гниды білоконя, яка свідчила про наявність у нього рассєянського громадянства.

Тепер ексміністр працює у міністерстві юстиції паРашії.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Вікіпедія
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02.05.2021 00:37 Ответить
мажор бидлоконь заслуговуэ кари разом з "звьоздним" папашей
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02.05.2021 09:43 Ответить
конечно, не к месту и не в тему - опора светофора испытана по полной, не такая как на Шулявском мосту. Найти срочно подрядчика, привлечь к госзаказам...
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02.05.2021 11:04 Ответить
Точно родственник коня, и совсем не важно какого.
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02.05.2021 11:41 Ответить
Буде як із зайчихою: почекається доки спадуть хвилі "народного гніву" і уваги ЗМІ, а потім знайдеться спосіб відмазати або випустити по-тихому.
Тим більше, що із нашими тупоголовими і продажними суддями-прокурворами це не проблема.
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05.05.2021 10:45 Ответить
 
 