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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба

Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибочной реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям оккупированной части украинского Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.

"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации".. .Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозил бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия установила там конвейер по раздаче паспортов", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз

"А теперь мы слышим заявления Козака (представителя России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - считает министр иностранных дел Украины.

Миссия Евросоюза в Постоянном совете ОБСЕ в Вене 22 апреля заявила, что ЕС обеспокоен тем, что Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало боевых действий - начало конца Украины. Мы встанем на защиту граждан Донбасса, - представитель РФ в ТКГ Козак

паспорт (1179) россия (95413) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+16
Кулеба, успокойся, "бьют не по паспортам, а по роже"

Армию готовьте и все будет ок
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01.05.2021 15:52
+15
А ваша реакция какая была пан Кулеба?
А реакция "президента" какая?

То есть партнеры должны были реагировать пока вы "Папиком" с кацапами торговали?
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01.05.2021 15:52
+13
Це ваше недопрацювання.
Скільки ще лайна ви, нероби, підклали під фундамент нашої держави...
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01.05.2021 15:48
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Це ваше недопрацювання.
Скільки ще лайна ви, нероби, підклали під фундамент нашої держави...
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01.05.2021 15:48 Ответить
зеленский вообще никак не отреагировал на паспорта
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01.05.2021 18:29 Ответить
Это большая ошибка наших друзей и партнеровИсточник:https://censor.net/ru/n3263261

Такі от "друзі і партнери". Інших немає, нажаль.
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01.05.2021 15:49 Ответить
Массовая раздача куриных книжечек в лугандоне и Крыму повышает уровень IQ населения и в Украине и на па-рашке!
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01.05.2021 15:51 Ответить
А ваша реакция какая была пан Кулеба?
А реакция "президента" какая?

То есть партнеры должны были реагировать пока вы "Папиком" с кацапами торговали?
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01.05.2021 15:52 Ответить
Ірекція а не реакція...)))
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01.05.2021 15:58 Ответить
Кулеба, успокойся, "бьют не по паспортам, а по роже"

Армию готовьте и все будет ок
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01.05.2021 15:52 Ответить
Це точно. Можна подумати, що політика раші залежала б від того чи роздала паспорти домбасятам чи ні. Це так - лапша на західні вуха.
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01.05.2021 16:22 Ответить
Война- это наихудшее из возможных решений.
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01.05.2021 16:35 Ответить
мы уже почти 400 лет с Переяславской рады с Московией воюем и еще воевать будем, пока она не развалится.....
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01.05.2021 16:40 Ответить
Т.е. некоторые не научились делать правильные выводы даже на основании 400-х летнего опыта.
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01.05.2021 16:43 Ответить
правильный вывод это убитый противник
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01.05.2021 17:25 Ответить
Війна це єдине рішення. Все інше - фальш.
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01.05.2021 19:01 Ответить
В результате какой войны исчез СССР?
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01.05.2021 20:18 Ответить
Коли країни Балтії ігнорять закупівлю ел. енергії з Білоруської АЕС, то Україна для Бені і Пінчука купляють повним ходом, зупинюячи між ділом власні атомні станції.
Тому замісник Єрмака хай краще стулить пельку і недорікає країни ЄС за недостатні санкції, якщо Гідрант торгує з кацапами во всю особисто!
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01.05.2021 15:55 Ответить
Нужно ответить адекватно и тоже начать массовую раздачу украинских паспортов русне.
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01.05.2021 15:55 Ответить
Что это даст Украине?
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01.05.2021 16:03 Ответить
А что рассеи это дало? По крайней мере прикольно будет - Украина массово раздаёт паспорта жителям Воронежа, кремль спешно собирает Совет Безопасности ООН.
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01.05.2021 16:07 Ответить
Вы попутали внешнюю политику с шоу приколистов.
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01.05.2021 16:37 Ответить
Это ольгинец, и он не попутал, он здесь на работе.
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01.05.2021 16:44 Ответить
А модератор об этом уже знает?
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01.05.2021 16:47 Ответить
Он понимает юмор, даже если там не стоит улыбающаяся рожица.
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01.05.2021 17:00 Ответить
Посмотрим.
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01.05.2021 17:06 Ответить
Нюю , нє савсєм "мягкая" - напівшостогу...
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01.05.2021 15:56 Ответить
Это ЕС-то наш друг? Вы бы в друзья еще Китай пририсовали. Им нужен только сбыт своих блях и потребление наших дешевых продуктов.
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01.05.2021 15:59 Ответить
А кого вы видите в друзьях Украины?
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01.05.2021 16:40 Ответить
Это сугубо рашинский подход - поделить весь мир на друзей и врагов, так мыслят ватники.
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01.05.2021 17:24 Ответить
а видача пенсій колаборантам? не була помилкою?
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01.05.2021 15:59 Ответить
Хоть один факт приведите.
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01.05.2021 16:39 Ответить
Ошибка-это считать Меркель и остальных европейских лицемеров партнерами.Кроме США,Польши и Прибалтики у нас союзников нет.
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01.05.2021 16:00 Ответить
Нет никакой Прибалтики, это совковой термин.
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01.05.2021 16:41 Ответить
Почему нет решений от самой Украины - вот главный вопрос!
Это не первый десяток лет происходит безнаказанно! Пора уже разработать на законодательном уровне решение в виде лишений таких граждан права голосовать на выборах всех уровней, быть избранным, запрет на госслужбу.
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01.05.2021 16:01 Ответить
А мягкая реакция Украины?
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01.05.2021 16:01 Ответить
Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой/ Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник/ Должны потому что: В Европе разочарованы решением Украины покупать э/э с БелАЭС и "Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы / Восток-правители Украины- дело тонкое.
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01.05.2021 16:03 Ответить
Зеленський теж "ошибка", так що тепер робити?
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01.05.2021 16:11 Ответить
это вашше то вопрос ООН...но все в этом мире прогнило, многие прикуплены...бардак вселенский царит на планете...доиграются толстопузые и пейсатые...а там карманов нет!
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01.05.2021 16:13 Ответить
вялая непрофессиональная работа Кулебы и его компании была и остаётся ошибкой выбора нарида
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01.05.2021 16:14 Ответить
То то климкин.
Просто рвал и метал.
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01.05.2021 16:54 Ответить
А таки чому тут промовчали про відключення гарячої води в Полтавській області з 1_го квітня до опалювального сезону за
борги " розподільникам(?!)"??
Я боргів не Маю!
Розумію- винен, що війну з боржниками (не мають коштів, пенсії мізерні, хворіють і пенсія 20-го числа місяця, а заплати до 20-го) не роблю-розумію..
Ви всі ухуЕли??
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01.05.2021 16:16 Ответить
Ставьте єл. бойлер , какие проблемьі ? Он окупится за один сезон.
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01.05.2021 16:25 Ответить
А какая "реакция" Украины была жесткой? Мы, слабые, мы нищие, там "нашалюдя", "мынеправакуемо"... У нас фабричка там, конфетная... Мы Крым отсудим, потом, "в международных судах"... Гибридная, ***, страна недорыночных тарифов.
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01.05.2021 16:39 Ответить
Пезусловна! Это был просто зелёный свет путлеру от евромещан.
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01.05.2021 16:42 Ответить
Где вы видели союзников
Германия сп 1 сп 2
Сша сбагрили чтобы не утилизировапь - джавелины 40 летние катера
Все продают ссср запасы патронов
А мы платим за этот метлом - свои заводы стоят
Сидит и умничает запустим разработанную технику в/п тезнику в 2025
Это будет разработанное это будет уже '''новье '''
Считаются и уважают самодостачных сыльных
А не ,,а что скажет президент ,, сша
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01.05.2021 16:57 Ответить
Ти їм пенсію платиш,соцвиплати і ще щось хочеш від меркельомакрона?..Ти ,чоловіче,дійсно розраховуєш що ордло і Крим тобі допоможуть звільнити європейські приспішники х..ла?Тоді ти дійсно дурний як старе диряве відро.Завжди Україну шматували москалі разом з прусаками та їх сателітами,це завжди одна та ж шайка.Недалеко від них і турки.
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01.05.2021 17:07 Ответить
-- с поляками и всей подряд украинской властью...
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01.05.2021 17:15 Ответить
Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба
От Украины, вообще никакой внятной реакции небыло -- ватная была...

Такое впечатление, шо руководство Украины хочет руководить партнёрами, которые должны руководить Украиной...*)
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01.05.2021 17:13 Ответить
партнеры Украини спят и видят как восстановить совок и новую берлинскую стену
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01.05.2021 17:57 Ответить
Они спят и не видят как своим невменяемым бездействием обеспечивают Третью Всемирную.
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01.05.2021 18:23 Ответить
Вашей ошибкой было не принять закон,запрещающий двойное гражданство.
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01.05.2021 18:34 Ответить
Друже мій, Кулєба... м'яка реакція (а швидше повна відсутність будь якої реакції) на вже не приховане хамство кривавого луки щодо України, не додає тобі а ні балів, а ні поваги.
а ти щось там про якесь"громадянство" ... в мордорі нема громадян.
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01.05.2021 19:25 Ответить
Рашка лугандонам не ставить умови, що вони обов'язково повинні отримати російські паспорти. Лугандони самі біжать і становляться в чергу, щоб їх отримати. Вони зараз мають по три паспорти. Ну яка трагедія в цьому, яка нам різниця і що це змінює? Якщо х!йло вважає, що він там захищає росіян, то нехай тоді не каже, що росіян в Донбасі нема, а якщо він наполягає на тому що там живуть російські громадяни, то це вже війна України з рашкою на українській території. Нехай наша дурна влада припинить годувати пенсіонерів з окупованих територій, а то у лугандонів вже по три пенсії - соціалка від рашки, длднрійська пенсія і українська. Бачила відео, де жінка з Донецька показувала дві картки - одна пенсійна лугандонська, а друга на отримання соціальної допомоги від расії.
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01.05.2021 19:33 Ответить
"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации".. .Источник: https://censor.net/ru/n3263261 І велике досягнення самої України, яка взагалі на це не реагує. Хоча ні, пенсії платимо, дітей сепарів вчимо, шось робимо.
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01.05.2021 19:44 Ответить
Да просто сделать указ , все операции по смени гражданств, с 2014 года на неподконтрольных территориях, являются не действительными и всё
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01.05.2021 21:12 Ответить
Не знаю цих юридичних нюансів , зате після повернення окупованих територій Україною , буде зрозуміло , хто поїде з окупантами до себе в "любімую родіну".
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02.05.2021 06:44 Ответить
 
 