Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибочной реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям оккупированной части украинского Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.

"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации".. .Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозил бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия установила там конвейер по раздаче паспортов", - отметил Кулеба.

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"А теперь мы слышим заявления Козака (представителя России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - считает министр иностранных дел Украины.

Миссия Евросоюза в Постоянном совете ОБСЕ в Вене 22 апреля заявила, что ЕС обеспокоен тем, что Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

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