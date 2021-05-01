Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибочной реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям оккупированной части украинского Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.
"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации".. .Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозил бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия установила там конвейер по раздаче паспортов", - отметил Кулеба.
"А теперь мы слышим заявления Козака (представителя России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - считает министр иностранных дел Украины.
Миссия Евросоюза в Постоянном совете ОБСЕ в Вене 22 апреля заявила, что ЕС обеспокоен тем, что Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки ще лайна ви, нероби, підклали під фундамент нашої держави...
Такі от "друзі і партнери". Інших немає, нажаль.
А реакция "президента" какая?
То есть партнеры должны были реагировать пока вы "Папиком" с кацапами торговали?
Армию готовьте и все будет ок
Тому замісник Єрмака хай краще стулить пельку і недорікає країни ЄС за недостатні санкції, якщо Гідрант торгує з кацапами во всю особисто!
Это не первый десяток лет происходит безнаказанно! Пора уже разработать на законодательном уровне решение в виде лишений таких граждан права голосовать на выборах всех уровней, быть избранным, запрет на госслужбу.
Просто рвал и метал.
борги " розподільникам(?!)"??
Я боргів не Маю!
Розумію- винен, що війну з боржниками (не мають коштів, пенсії мізерні, хворіють і пенсія 20-го числа місяця, а заплати до 20-го) не роблю-розумію..
Ви всі ухуЕли??
Германия сп 1 сп 2
Сша сбагрили чтобы не утилизировапь - джавелины 40 летние катера
Все продают ссср запасы патронов
А мы платим за этот метлом - свои заводы стоят
Сидит и умничает запустим разработанную технику в/п тезнику в 2025
Это будет разработанное это будет уже '''новье '''
Считаются и уважают самодостачных сыльных
А не ,,а что скажет президент ,, сша
От Украины, вообще никакой внятной реакции небыло -- ватная была...
Такое впечатление, шо руководство Украины хочет руководить партнёрами, которые должны руководить Украиной...*)
а ти щось там про якесь"громадянство" ... в мордорі нема громадян.