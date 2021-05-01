Принц и принцесса из Бельгии приняли участие в молитвенном завтраке ученых Украины

"Мы имеем большую честь и гордость участвовать в этой утренней молитве с молодыми украинскими учеными. Репутация и качество украинских ученых известны во всем мире".

С таких слов Принца де Мероде из Бельгии начался Пасхальный молитвенный завтрак ученых Украины, в котором приняли участие около 100 ученых со всей Украины, а также их партнеры из Европы: из Франции (Страсбург), Нидерландов, Латвии, Литвы, Грузии и других стран, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы особенно благодарны, что сегодня утром можем поделиться с вами своей верой, зная, насколько трудно некоторым людям ассоциировать науку и религию, особенно в контексте глобальной дехристианизации, которую мы переживаем сегодня. Мир все больше отвлекает свое внимание от Бога. Международная напряженность усиливается везде, и, к сожалению, на границах Украины, чтобы удовлетворить геополитические амбиции, несовместимые со счастьем людей. Праздник Пасхи с празднованием весны в эти выходные показывает нам, что Бог есть над всем, над Жизнью и Смертью, и мы должны вернуть Его творения в основу дискуссии. "Мир вам", - это первые слова Христа к его апостолам после Его воскресения.

"Молитвенные завтраки - это возможность собраться во имя Иисуса, который объединяет нас, и помолиться вместе. Тогда Бог становится нашим кардиологом и предлагает нам новое сердце, способное любить с добротой: "Я выну каменное сердце из ваших тел, а вместо - дам сердце из плоти". Иезекииль (36, 26). Помолимся, чтобы сохранить в себе это сердце, оживленное Богом" - отметил Принц, а Принцесса провозгласила молитву на родном французском языке.

Принц и Принцесса де Мероде являются участниками Европейских парламентских молитвенных завтраков и с радостью откликнулись на предложение украинских ученых разделить радость праздника Пасхи.

Инициатором и организатором молитвенных завтраков ученых является Ольга Романенко, член президиума Совета молодых ученых при МОН: "Раньше меня приглашали на молитвенные завтраки в США и ЕС и я увидела, что это очень хорошая практика единения людей разных профессий, ментальностей и взглядов вокруг учения любви Иисуса Христа. И это невероятно вдохновляет, что к украинским коллегам присоединяются европейские ученые, чтобы вместе отметить Пасху".

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Фарук Аллош, председатель Ассоциации международных исследователей Страсбурга, доктор наук по иммунологии также приветствовал участников молитвенного завтрака.

"Спасибо Совету молодых ученых и Ольге Романенко за приглашение на утро молитвы в подготовке к Пасхе. Это сильный и насыщенный момент с украинскими коллегами с участием Их высочества Принца и Принцессы де Мероде (Бельгия), Александра Турчинова (и.о. президента Украины (2014 год, бывшего председателя Верховной Рады Украины) и народных депутатов Юлии Овчинниковой и Святослава Юраша", - написал гость из Страсбурга в ФБ.

Председатель Ассоциации юристов Латвии, член Ассоциации молодых ученых Латвии Рихард Бунка поздравил украинских коллег с Пасхой и прочитал "Отче наш" на родном языке. Он выразил видение латвийцев, что независимость страны удалось сохранить от напора тираний прежде всего благодаря Богу.

Александр Турчинов рассказал историю своего обращения к Богу в советские времена и как ученый подчеркнул, что есть тысячи доказательств существования Бога, и нет ни одного - который бы доказывал, что Его нет.

Виталий Сорокун, кандидат наук по международному праву из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого представил Неоспоримые доказательства воскресения.

Николай Романюк и Ярослав Пыж, эксперты из киевского и львовского молитвенных завтраков ученых, поделились библейской историей Пасхи с иллюстрацией картин известных художников.

Ирина Дегтярева, PhD в области публичного управления выразила желание праздновать Пасху вместе с Европой.