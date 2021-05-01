РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9451 посетитель онлайн
Новости
5 083 51

Принц и принцесса из Бельгии приняли участие в молитвенном завтраке ученых Украины

Принц и принцесса из Бельгии приняли участие в молитвенном завтраке ученых Украины

"Мы имеем большую честь и гордость участвовать в этой утренней молитве с молодыми украинскими учеными. Репутация и качество украинских ученых известны во всем мире".

С таких слов Принца де Мероде из Бельгии начался Пасхальный молитвенный завтрак ученых Украины, в котором приняли участие около 100 ученых со всей Украины, а также их партнеры из Европы: из Франции (Страсбург), Нидерландов, Латвии, Литвы, Грузии и других стран, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы особенно благодарны, что сегодня утром можем поделиться с вами своей верой, зная, насколько трудно некоторым людям ассоциировать науку и религию, особенно в контексте глобальной дехристианизации, которую мы переживаем сегодня. Мир все больше отвлекает свое внимание от Бога. Международная напряженность усиливается везде, и, к сожалению, на границах Украины, чтобы удовлетворить геополитические амбиции, несовместимые со счастьем людей. Праздник Пасхи с празднованием весны в эти выходные показывает нам, что Бог есть над всем, над Жизнью и Смертью, и мы должны вернуть Его творения в основу дискуссии. "Мир вам", - это первые слова Христа к его апостолам после Его воскресения.

"Молитвенные завтраки - это возможность собраться во имя Иисуса, который объединяет нас, и помолиться вместе. Тогда Бог становится нашим кардиологом и предлагает нам новое сердце, способное любить с добротой: "Я выну каменное сердце из ваших тел, а вместо - дам сердце из плоти". Иезекииль (36, 26). Помолимся, чтобы сохранить в себе это сердце, оживленное Богом" - отметил Принц, а Принцесса провозгласила молитву на родном французском языке.

Принц и принцесса из Бельгии приняли участие в молитвенном завтраке ученых Украины 01

Принц и Принцесса де Мероде являются участниками Европейских парламентских молитвенных завтраков и с радостью откликнулись на предложение украинских ученых разделить радость праздника Пасхи.

Инициатором и организатором молитвенных завтраков ученых является Ольга Романенко, член президиума Совета молодых ученых при МОН: "Раньше меня приглашали на молитвенные завтраки в США и ЕС и я увидела, что это очень хорошая практика единения людей разных профессий, ментальностей и взглядов вокруг учения любви Иисуса Христа. И это невероятно вдохновляет, что к украинским коллегам присоединяются европейские ученые, чтобы вместе отметить Пасху".

Читайте также: Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. ВИДЕО

Фарук Аллош, председатель Ассоциации международных исследователей Страсбурга, доктор наук по иммунологии также приветствовал участников молитвенного завтрака.

"Спасибо Совету молодых ученых и Ольге Романенко за приглашение на утро молитвы в подготовке к Пасхе. Это сильный и насыщенный момент с украинскими коллегами с участием Их высочества Принца и Принцессы де Мероде (Бельгия), Александра Турчинова (и.о. президента Украины (2014 год, бывшего председателя Верховной Рады Украины) и народных депутатов Юлии Овчинниковой и Святослава Юраша", - написал гость из Страсбурга в ФБ.

Председатель Ассоциации юристов Латвии, член Ассоциации молодых ученых Латвии Рихард Бунка поздравил украинских коллег с Пасхой и прочитал "Отче наш" на родном языке. Он выразил видение латвийцев, что независимость страны удалось сохранить от напора тираний прежде всего благодаря Богу.

Александр Турчинов рассказал историю своего обращения к Богу в советские времена и как ученый подчеркнул, что есть тысячи доказательств существования Бога, и нет ни одного - который бы доказывал, что Его нет.

Принц и принцесса из Бельгии приняли участие в молитвенном завтраке ученых Украины 02

Виталий Сорокун, кандидат наук по международному праву из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого представил Неоспоримые доказательства воскресения.

Николай Романюк и Ярослав Пыж, эксперты из киевского и львовского молитвенных завтраков ученых, поделились библейской историей Пасхи с иллюстрацией картин известных художников.

Ирина Дегтярева, PhD в области публичного управления выразила желание праздновать Пасху вместе с Европой.

Автор: 

Бельгия (397) Пасха (355) принц (32) ученые (346) молитва (141) принцесса (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
ківа де?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:03
+23
від руки накидає нову дисертацію.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:14
+22
Ну не хрена себе как Кива украинскую науку поднял.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ківа де?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:03 Ответить
від руки накидає нову дисертацію.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:14 Ответить
І захистить заднім числом.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:30 Ответить
Але з довгим оральним вступом
показать весь комментарий
01.05.2021 16:33 Ответить
"Репутация и качество украинских ученых известны во всем мире !" - це вже звучить як тролінг після захисту Ківи !!!
показать весь комментарий
01.05.2021 17:33 Ответить
Ну не хрена себе как Кива украинскую науку поднял.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:06 Ответить
толи еще будет, ой ой ой.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:29 Ответить
https://censor.net/ru/news/3263262/prints_i_printsessa_iz_belgii_prinyali_uchastie_v_molitvennom_zavtrake_uchenyh_ukrainy....
показать весь комментарий
01.05.2021 17:36 Ответить
Небось на руках теперь мозоли "трудовые".
показать весь комментарий
01.05.2021 16:50 Ответить
Интересно в какой яме ты сдохнешь до трибунала за Крым...хотя нет -не интересно)
показать весь комментарий
01.05.2021 16:14 Ответить
А шо он скажет...Из него делали клоуна, а реально решал сывочолый который готовил себе место у корыта, и Коломойский...который тоже готовил себе место у корыта, но боялся путинские уроды могут корыто отжать....А дале свора откровенных предателей в лице новинского, вилкула, добкина ....
Рабинович тоже обосрался и боялся шо ***** все отожмет...кричал "Антисемитизма у нас нет..по всем каналам"...
показать весь комментарий
01.05.2021 16:22 Ответить
только вот голосовали за всю эту вату - 73% зебилов))
впрочем, уже сам факт того, что зебилы начали искать виновных - красноречив и подтверждает истину: 73% реально безмозглые ватники, готовые по приказу зомбоящика про голо-совать за кого угодно: клоуна, януковоща, новинского, вилкула, добкина, рабиновича и бойко
показать весь комментарий
01.05.2021 16:32 Ответить
Заголовок звучит максимально странно.
показать весь комментарий
01.05.2021 16:10 Ответить
Бога нет! И слава Богу...
показать весь комментарий
01.05.2021 16:19 Ответить
"Віталій Сорокун, кандидат наук з міжнародного права з Харківської юридичної академії ім.Ярослава Мудрого представив Незаперечні докази воскресіння"

яка стидоба
показать весь комментарий
01.05.2021 16:20 Ответить
А що тут заперечувати? Ґемпіричний досвід століть: воскресіння - день після субіти і перед понедільником...
показать весь комментарий
01.05.2021 16:32 Ответить
воскресіння - день після субіти і перед понедільником...

100% !
Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України - Цензор.НЕТ 4860
показать весь комментарий
01.05.2021 17:38 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2021 20:08 Ответить
затюкали киву а он бы подискутировал и взбодрил это скучное мероприятие )))
показать весь комментарий
01.05.2021 16:22 Ответить
"подискутировал" - друже, у вас т9 вніс корективи у слово "помастурбировал" )))
показать весь комментарий
01.05.2021 16:28 Ответить
якщо про ківу... то то оде й те ж )))))
показать весь комментарий
01.05.2021 16:53 Ответить
Новоиспеченный "ученый" кандидат был?
Принц і принцеса з Бельгії взяли участь у молитовному сніданку вчених України - Цензор.НЕТ 2844
показать весь комментарий
01.05.2021 16:27 Ответить
"молитвенный завтрак учёных" - это только мне слух режет?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:29 Ответить
Всем недалеким комсомольцам режет слух. Они даже не знают, что Ньютон писал толкование на книгу пророка Даниила и на Апокалипсис
показать весь комментарий
01.05.2021 17:59 Ответить
Ну да, ну да...
показать весь комментарий
01.05.2021 20:16 Ответить
Согласен, полный треш
показать весь комментарий
01.05.2021 19:49 Ответить
"эксперты из киевского и львовского молитвенных завтраков ученых" Источник: https://censor.net/ru/n3263262
Вообще порвало. 😂
показать весь комментарий
01.05.2021 16:31 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2021 19:51 Ответить
Кива там был?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:34 Ответить
Кива тоже младой ученый. Почему на завтрак не пригласили?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:42 Ответить
молитвенный...потому что))))
показать весь комментарий
01.05.2021 16:57 Ответить
Бо він там почав би "хер поправлять"...
показать весь комментарий
01.05.2021 17:00 Ответить
Навіщо Ківу запрошувати на скромний сніданок? Його запросять на афтерпаті- з віскі , шлюхами і блек-джеком! По спеціальності !
показать весь комментарий
01.05.2021 17:36 Ответить
Хорошо таки быть принцем. Наверное, принцессой- тоже неплохо. Та и пастором...
Вон как: "Александр Турчинов рассказал историю своего обращения к Богу в советские времена и как ученый подчеркнул, что есть тысячи доказательств существования Бога, и нет ни одного - который бы доказывал, что Его нет."(с) Источник: https://censor.net/ru/n3263262

Что это было?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:48 Ответить
Ответил бы, но будет бан)))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:50 Ответить
Это было доказательство Вашего низкого интеллекта и невежества. Для начала погуглите, кто такой Михаэль Геллер
показать весь комментарий
01.05.2021 17:56 Ответить
Детка, мне не надо ГУГЛить. Мне это неинтересно. Особенно- Геллер. Тут этих геллеров развелось- плюнуть некуда- попадешь. Потому... я, как-нибудь- без него обойдусь.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:01 Ответить
Значит, сливайтесь. Нечего здесь корчить из себя умного. Вы - никто
показать весь комментарий
01.05.2021 18:05 Ответить
А ты хто такой? Из геллеров? Очень на то похоже. Короче: ты веришь в этого своего бога- имеешь право. А я- ни разу не верил и не верю. Имею такое же право. Сливайся.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:07 Ответить
А я тот, кто тебя опозорил. Имей право, но не корчи из себя знатока, а молчи в тряпочку. Ты такой же знаток, как я балерина
показать весь комментарий
01.05.2021 19:27 Ответить
Молитвенный завтрак ученых...Пилят... Надеюсь Джордано Бруно, Коперника помянули!?
показать весь комментарий
01.05.2021 16:53 Ответить
Эта пять
показать весь комментарий
01.05.2021 17:20 Ответить
Джордано Бруно - ученый? Впервые слышу. А какова область его научных изысканий?
показать весь комментарий
01.05.2021 17:53 Ответить
Скільки ж дурних комсомольців у коментарях! Члму їх навчили в курсі діамату й історії КПСС 50 років тому - в те і вірять.
Довідка вам, клоунам: Ньютон, Кеплер, Коперник - вірили в Бога. А Ньютон навіть був богословом, фізика була його хоббі.
До речі, а що як вчений відкрив Джордано Бруно? Не підкажете?
показать весь комментарий
01.05.2021 17:51 Ответить
В этой новости все прекрасно.
показать весь комментарий
01.05.2021 20:11 Ответить
Ківа був присутній?
показать весь комментарий
01.05.2021 22:39 Ответить
 
 