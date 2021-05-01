"Никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов никто не уклонялся, возмещение убытков государства - 0", - Холодов о результатах работы ГФС

Официальные результаты работы Государственной фискальной службы Украины за январь-февраль 2021 года свидетельствуют о невыполнении службой своих прямых задач.

Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат "Слуги народа" Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вадим Мельник (глава Государственной фискальной службы Украины - ред.) в ФБ пафосно пишет, что его сотрудники работают на результат, на то, чтобы в судах дела ГФС не разваливались, и чтобы виновные получали приговоры. Окей, говорю я, и иду смотреть официальную статистику героизма и качественной работы ГФС. Вот официальные результаты работы ГФС за январь-февраль 2021 года: по 212 статье УК (уклонение от уплаты налогов) Главным следственным управлением в суд направлено аж 21 уголовное дело, подано 15 ходатайств об освобождении от уголовной ответственности, закрыто 49 дел. Я так понял, что никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов, по версии ГФС, никто не уклонялся. Порядок в стране - причем последние несколько лет, когда Вадим Мельник еще и следствие ГФС возглавлял. Тогда по 212-й тоже никого не сажали", - отметил Холодов.

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Также он привел результаты возмещения территориальными подразделениями ГФС убытков государства по областям за январь-февраль 2021 года.

Так, за 2 месяца территориальные подразделения ГФС возместили убытки государства на такие суммы:



Волынская область – 0;

Днепропетровская область – 0;

Запорожская область - 0;

Кировоградская область - 0;

Николаевская область - 0;

Ривненская область - 0;

Тернопольская область - 0;

Харьковская область - 0;

Херсонская область - 0;

Хмельницкая область - 0;

Черкасская область - 0;

Черновецкая область - 0;

Главное следственное управления ГФС – 0.

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"Эти цифры означают, что вся эта суета с уголовными делами, судами, обысками и всем тем, что так любят СМИ, ничего не дает на выходе. Налоговое преступление – это убыток государства. Если убытки не компенсированы – значит ГФС не имеет никакого смысла", - подчеркнул Холодов.



