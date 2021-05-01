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"Никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов никто не уклонялся, возмещение убытков государства - 0", - Холодов о результатах работы ГФС

Официальные результаты работы Государственной фискальной службы Украины за январь-февраль 2021 года свидетельствуют о невыполнении службой своих прямых задач.

Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат "Слуги народа" Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вадим Мельник (глава Государственной фискальной службы Украины - ред.) в ФБ пафосно пишет, что его сотрудники работают на результат, на то, чтобы в судах дела ГФС не разваливались, и чтобы виновные получали приговоры. Окей, говорю я, и иду смотреть официальную статистику героизма и качественной работы ГФС. Вот официальные результаты работы ГФС за январь-февраль 2021 года: по 212 статье УК (уклонение от уплаты налогов) Главным следственным управлением в суд направлено аж 21 уголовное дело, подано 15 ходатайств об освобождении от уголовной ответственности, закрыто 49 дел. Я так понял, что никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов, по версии ГФС, никто не уклонялся. Порядок в стране - причем последние несколько лет, когда Вадим Мельник еще и следствие ГФС возглавлял. Тогда по 212-й тоже никого не сажали", - отметил Холодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ключевых постах в ГФС расставлены люди, приближенные к начальнику ГУ по борьбе с финпреступлениями Ткаченко, - "слуга народа" Холодов

Также он привел результаты возмещения территориальными подразделениями ГФС убытков государства по областям  за январь-февраль 2021 года.

Так, за 2 месяца территориальные подразделения ГФС возместили убытки государства на такие суммы:

Волынская область – 0;
Днепропетровская область – 0;
Запорожская область - 0;
Кировоградская область - 0;
Николаевская область - 0;
Ривненская область - 0;
Тернопольская область - 0;
Харьковская область - 0;
Херсонская область - 0;
Хмельницкая область - 0;
Черкасская область - 0;
Черновецкая область - 0;
Главное следственное управления ГФС – 0.

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"Эти цифры означают, что вся эта суета с уголовными делами, судами, обысками и всем тем, что так любят СМИ, ничего не дает на выходе. Налоговое преступление – это убыток государства. Если убытки не компенсированы – значит ГФС не имеет никакого смысла", - подчеркнул Холодов.

Мельник (333) Холодов Андрей (77) ГФС (3598)


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Топ комментарии
+24
Невгамовна та затята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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01.05.2021 16:52
+18
Цікаво ,а чому іх з/п теж не дорівнює нулю ???)))
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01.05.2021 16:53
+15
И так у зеленых во всем.
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01.05.2021 16:52
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Невгамовна та затята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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01.05.2021 16:52 Ответить
падажжи! - так буба ж приказал, чтоб коррупцию прекратили к осени 2019 г.
Ну, вот ее и нет больше...
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01.05.2021 18:07 Ответить
И так у зеленых во всем.
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01.05.2021 16:52 Ответить
Цікаво ,а чому іх з/п теж не дорівнює нулю ???)))
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01.05.2021 16:53 Ответить
ну ? )))) и разве ж преЗЕ брехал когда говорил что он победун коррупции?? )))
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01.05.2021 16:56 Ответить
2Зри в корень"! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація державної діяльності !!!))
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01.05.2021 16:57 Ответить
больше всего не уклоняются от налогов пдрасы каломойский, гудок ахметович и фирташ.
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01.05.2021 16:57 Ответить
Так их депутаты процедуру налогообложения и прописывали- им официально и уклоняться не надо.
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01.05.2021 17:01 Ответить
Как вы налоги прописали, так по ним и привлечь можно. Или ты с Мельбака сюда прилетел?
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01.05.2021 16:58 Ответить
Эти фискалы давно превратились в бессмысленных сосальщиков бюджета. И плюс "премии" с тех,на кого "наезжают". Разогнать нах и забыть.
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01.05.2021 16:58 Ответить
Вадим Мельник (глава Государственной фискальной службы Украины ) /Вечно перспективный ставленник режима Януковича Вадим Иванович Мельник - один из ярких представителей налоговой мафии в Украине. За годы службы на благо отечества Вадим Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Вадиме Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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01.05.2021 16:58 Ответить
Мені цікаво , а премії вони в ці місяці отримували? Якщо так, то за що???
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01.05.2021 17:20 Ответить
За те, що службові посади займають.
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01.05.2021 17:28 Ответить
Насправді тютюновому мафіозі Холодову плювати на діяльність Мельника.Банду на Банковій він влаштовував.
Просто розпочалася війна за майбутнє крісло Бюро економічної безпеки (на яке претендує й Мельник).
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01.05.2021 17:31 Ответить
Той мельник на посаді з січня. А депутатик вже хоче щоб ДФС когось притягувала. Але при тому, що самій ДФС залишилось існувати три місяці, результат прогнозований
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01.05.2021 19:21 Ответить
На нет и суда нет ! А вы как хотели ? Люди самоотверженно ,не зная отдыху договариваются со всеми заинтересованными лицами...их работа не на виду, но семьи довольны.
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01.05.2021 17:36 Ответить
...честные, молчаливые, работящие...
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01.05.2021 17:46 Ответить
да и вообще
пора упразднить уголовный кодекс и заменить на санкции
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01.05.2021 17:55 Ответить
0 - это очень неплохо по нынешним временам. У остальных убытки в десятки миллиардов, а ноль больше минус миллиардов. Чего он разорался…Орал бы на зеленского с беней да ахметовым. Только вот стремно, вмиг оралку выдернут.
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01.05.2021 18:04 Ответить
А сотни миллионов зарплаты они получают за что?
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01.05.2021 18:46 Ответить
ТОго мелльника призначили тільки в січні. Виходить, що депутатик поспішає. Хоче мельника зняти а свого корупціонера поставити.
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01.05.2021 19:13 Ответить
ребятам некогда было ловить уклонистов от налогов-спасались от Ковида на тропических пляжах...А вот кто найдётся из контролирующих органов,который выставит за такую работу т оже "ноль" и за это ВСЯ зарплата будет возвращена государству? "Ноль" эфекта,"ноль" зарплаты.
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01.05.2021 23:53 Ответить
 
 