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Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал деятельность Николая Тищенко на Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук

Дубинский отметил: "Можно бесконечно долго смеяться над глупостью Тищенко, инспектирующего туалет на закарпатской таможне, и заставляющего сезонных рабочих взвешивать свои пожитки во избежание контрабанды.

Но ведь этот человек называет себя "третьим в стране", присутствует на всех совещаниях у Зеленского, и участвует в принятии решений как кум Ермака".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скандальный "слуга" Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни. ФОТО

"Заглядывать в сортиры и клетчатые сумки заробитчан - это не только Тищенко. Это уровень мышления Президента, который держит вокруг себя таких людей", - резюмировал Дубинский. 

Также читайте: "Зеленский забыл наложить санкции на 5 контрабандистов из руководства "Слуги народа" - Дубинский

Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский 01

Зеленский Владимир (20266) Дубинский Александр (429) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+45
Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6314
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01.05.2021 17:25
+18
-- Как правильно: контрабанда, или кантробанда?
-- Пиши сокращённо: банда.
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01.05.2021 17:26
+17
Сортир в головах избирателей зеленского. Не знаю, что мочили в этом сортире(мозги, видимо), но результаты налицо: мозги замочены, остался один смрад.
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01.05.2021 17:27
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а почему чиновники таможни просто не послали этого Тищенка на йух? кто он такой, чтобы инспектировать? так может проблема не в тищенках, а в тех,кто их слушается?
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01.05.2021 17:23 Ответить
коле котлете просто поставили план по сборам в общак СН с куска границы.
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01.05.2021 17:37 Ответить
Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6314
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01.05.2021 17:25 Ответить
Хай починає з букваря !!!)))
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01.05.2021 17:28 Ответить
*
Кореспондент:
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері, витираю х%й ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х%й ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х%й ганчірочкою ... Іду гуляти, повертаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х%й ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х%й ганчірочкою ...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом став, у нас постійно на дверях крейдою пишуть "х%й ...
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01.05.2021 20:06 Ответить
Если-бы бубочка умел читать....
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01.05.2021 17:31 Ответить
Подождите! А как же он служил в Кварталах?
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01.05.2021 18:48 Ответить
Ленка выручала. Она читала текст а бубочка запоминал.
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02.05.2021 07:33 Ответить
-- Как правильно: контрабанда, или кантробанда?
-- Пиши сокращённо: банда.
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01.05.2021 17:26 Ответить
Я прашу пращєнія, ківа знаєть!
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01.05.2021 17:37 Ответить
Сортир в головах избирателей зеленского. Не знаю, что мочили в этом сортире(мозги, видимо), но результаты налицо: мозги замочены, остался один смрад.
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01.05.2021 17:27 Ответить
Да ладно? Мы здесь постоянно мониторим ситуацию с унитазами у небратьев, мы неправы?
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01.05.2021 17:27 Ответить
Шо, Коля Попакакуким тоже унитазы тырит?
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01.05.2021 17:31 Ответить
Мониторишь? И как?))) И много вас таких?)))
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01.05.2021 17:33 Ответить
Закрий свого собачого рота, шавка каламойського! Це тобі кажу я коля Абалонський!
Вірніше не так. А так.
Закрой свой ванючій рот шавка каламоского, Это тебе гаварю я, Коля Абалонскій.
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01.05.2021 17:27 Ответить
Типа когда приводил "это" к власти не знал о их уровне мышления?) Или именно такие были и нужны?)))) Но в итоге сам себя переиграл и первым под раздачу и попал)))
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01.05.2021 17:31 Ответить
Так бубочку привели к власти такие-же дебилы, как он сам.
Рыбак рыбака видит из далека.
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01.05.2021 17:34 Ответить
Сложно с этим спорить)))
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01.05.2021 17:37 Ответить
А Дубинский своими расследованиями не заглядывал в сортиры ?
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01.05.2021 17:31 Ответить
Он в них мелочь сшибал.
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01.05.2021 17:35 Ответить
Правильнее было бы слово "расследованиями" поставить в скобки)))
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01.05.2021 17:36 Ответить
В точку.
Теперь ветер подул в иную сторону.

Также ждем, когда же "1+1" начнет мочить Зе
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01.05.2021 17:37 Ответить
Вопрос в другом: зачем тогда тов. Дубинский так рвал задницу за Зеленского во время выборов? Разве тогда было не понятно, что с Зеленским и его бандой Украина потеряет безвозвратно годы своего ,развития, возможно вообще потеряет шансы когда -нибудь стать нормальной страной?
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01.05.2021 17:46 Ответить
Рвал по той же причине, по которой сейчас свою жёппу рвет Котлета и прочие слуги.
Эту причину прекрасно сформулировал один из слуг: "прибарахлиться можно так, что внукам хватит".

Просто Пудель фраернулся, как лох.
Он начал гавкать на Байдена - и тупо не просчитал, что Трамп просрёт выборы, и как следствие от Байдена прилетит.
И что буба его сдаст без колебаний, дабы спасти себя, коломойшу и выведенные из Украины деньги.
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01.05.2021 18:02 Ответить
А ,лише так,вони й змогли віднайти Дубінського,Верещук,"Юзіка", Бужанського та інших! Вся ваша "партія"-сортирний продукт!
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01.05.2021 17:55 Ответить
Дубину - в президенты!
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01.05.2021 17:57 Ответить
румынии?
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01.05.2021 18:33 Ответить
Зеленский + Дубинский = аксиома Эскобара.
Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський - Цензор.НЕТ 4800
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01.05.2021 17:57 Ответить
от чтобы не гафкал тупой собачий рот все вызывает рвотный рефлекс...
даже если он говорит полуправду от нее все равно смердит псиной немытой...
сидящий в говне и гавкающий на такое же самое говно все равно не может пахнуть фиалкой...
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01.05.2021 18:10 Ответить
Самые страшные враги, это бывшие друзья.


Бывшие однопартийцы, дали пинок дубинскому, прогнав от кормушки.
Теперь, он выложит абсолютно все...
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01.05.2021 18:11 Ответить
а на шо это выкладывание влияет?ни на шо...
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01.05.2021 18:25 Ответить
Это единственное, в чем я согласен с Дубинским - действительно, сортирные люди.Впрочем, и сам Дубина такой же...
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01.05.2021 18:18 Ответить
После того, как Байден чпокнул дубинеску, так еврейский румын быстро прозрел
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01.05.2021 18:32 Ответить
От як подіяли животворчі санкції США на світогляд Дубінського, в порохобота перетворився чи вже чуйка завчасно спрацьовує.
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01.05.2021 19:16 Ответить
здрасьте. А ученые не могут приглашать журналистов в туалет? Или это не их уровень??
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01.05.2021 20:00 Ответить
Ага, навіть з самого початку президентських дебатів Порошенко з Зеленським змагались хто більше посцить на аналізи. То була перша ластівка, що далі туалєта діло не піде.
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01.05.2021 21:19 Ответить
Миклуха,
про стадион и анализы была изначально идея ЗЄ.
Оно долго не могло найти себе места. (Да и до сих пор не нашло)
Пока Порох не сказал - "стадион, так стадион"
Про анализ ЗЄ страна до сих пор не знает.
Значит есть что скрывать

У Зеленского НАСТАИВАЮТ на дебатах на стадионе 19 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ 2019, 17:39
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/14/7212201/
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01.05.2021 21:56 Ответить
 
 