Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал деятельность Николая Тищенко на Закарпатье.
Как передает Цензор.НЕТ., об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук
Дубинский отметил: "Можно бесконечно долго смеяться над глупостью Тищенко, инспектирующего туалет на закарпатской таможне, и заставляющего сезонных рабочих взвешивать свои пожитки во избежание контрабанды.
Но ведь этот человек называет себя "третьим в стране", присутствует на всех совещаниях у Зеленского, и участвует в принятии решений как кум Ермака".
"Заглядывать в сортиры и клетчатые сумки заробитчан - это не только Тищенко. Это уровень мышления Президента, который держит вокруг себя таких людей", - резюмировал Дубинский.
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Кореспондент:
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Вірніше не так. А так.
Закрой свой ванючій рот шавка каламоского, Это тебе гаварю я, Коля Абалонскій.
Рыбак рыбака видит из далека.
Теперь ветер подул в иную сторону.
Также ждем, когда же "1+1" начнет мочить Зе
Эту причину прекрасно сформулировал один из слуг: "прибарахлиться можно так, что внукам хватит".
Просто Пудель фраернулся, как лох.
Он начал гавкать на Байдена - и тупо не просчитал, что Трамп просрёт выборы, и как следствие от Байдена прилетит.
И что буба его сдаст без колебаний, дабы спасти себя, коломойшу и выведенные из Украины деньги.
даже если он говорит полуправду от нее все равно смердит псиной немытой...
сидящий в говне и гавкающий на такое же самое говно все равно не может пахнуть фиалкой...
Бывшие однопартийцы, дали пинок дубинскому, прогнав от кормушки.
Теперь, он выложит абсолютно все...
про стадион и анализы была изначально идея ЗЄ.
Оно долго не могло найти себе места. (Да и до сих пор не нашло)
Пока Порох не сказал - "стадион, так стадион"
Про анализ ЗЄ страна до сих пор не знает.
Значит есть что скрывать
У Зеленского НАСТАИВАЮТ на дебатах на стадионе 19 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ 2019, 17:39
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/14/7212201/