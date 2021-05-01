Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал деятельность Николая Тищенко на Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук

Дубинский отметил: "Можно бесконечно долго смеяться над глупостью Тищенко, инспектирующего туалет на закарпатской таможне, и заставляющего сезонных рабочих взвешивать свои пожитки во избежание контрабанды.

Но ведь этот человек называет себя "третьим в стране", присутствует на всех совещаниях у Зеленского, и участвует в принятии решений как кум Ермака".

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"Заглядывать в сортиры и клетчатые сумки заробитчан - это не только Тищенко. Это уровень мышления Президента, который держит вокруг себя таких людей", - резюмировал Дубинский.

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