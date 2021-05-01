Украина выражает солидарность с 8 гражданами Евросоюза, против которых Россия ввела санкции, - МИД
МИД Украины заявил о солидарности с восемью гражданами Евросоюза, которым Россия запретила въезд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере МИД Украины.
"Украина выражает свою солидарность с 8 гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
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