РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7196 посетителей онлайн
Новости
1 805 19

Украина выражает солидарность с 8 гражданами Евросоюза, против которых Россия ввела санкции, - МИД

Украина выражает солидарность с 8 гражданами Евросоюза, против которых Россия ввела санкции, - МИД

МИД Украины заявил о солидарности с восемью гражданами Евросоюза, которым Россия запретила въезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере МИД Украины. 

"Украина выражает свою солидарность с 8 гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киев должен поддержать настоящих друзей", - Порошенко призывает власти отреагировать на санкции России против политиков Евросоюза

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

МИД (6938) россия (95413) санкции (11266) Евросоюз (17088)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
То так ,така втрата ,від тепер небачити ім Південного узбережжя моря Лаптьових ,та не засмагати під ніжним сонцем сонячного Магадана !!!)))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:57
+2
ну почему? В Мацквабаде есть реально на что посмотреть . Ни в одной другой стране вы не найдете такого дебилизма. Даже на Хэллоуин
Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
01.05.2021 18:04
+2
Вот странное заявление...
показать весь комментарий
01.05.2021 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пусть радуются!)
показать весь комментарий
01.05.2021 17:55 Ответить
Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 8282 https://censor.net/ru/user/195243-------Хто це тебе спамить ?? Яка потвора недолуга??))
показать весь комментарий
01.05.2021 18:11 Ответить
То так ,така втрата ,від тепер небачити ім Південного узбережжя моря Лаптьових ,та не засмагати під ніжним сонцем сонячного Магадана !!!)))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:57 Ответить
ну почему? В Мацквабаде есть реально на что посмотреть . Ни в одной другой стране вы не найдете такого дебилизма. Даже на Хэллоуин
Україна висловлює солідарність із 8 громадянами Євросоюзу, щодо яких Росія запровадила санкції, - МЗС - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
01.05.2021 18:04 Ответить
Для того чтобы посмотреть на дебилизм, - не надо никуда ехать, достаточно открыть "TikTok".
показать весь комментарий
01.05.2021 23:02 Ответить
вопрос не к МИЛу но все же. А где УД по делу нашего санкционного Козака? Он же спонсор террористов
показать весь комментарий
01.05.2021 17:58 Ответить
Они специально из себя идиотов корчат, или это у них само собой выходит?
показать весь комментарий
01.05.2021 17:59 Ответить
То хай москалі сассолі у Сассолі !!!))))
показать весь комментарий
01.05.2021 18:04 Ответить
Діду, не ранувато ти розговівся? Чи це ти 1 травня відзначив?
показать весь комментарий
01.05.2021 19:34 Ответить
А що там 1 травня -День Чиказької бійні ,а я яким боком до цього !!!))
показать весь комментарий
01.05.2021 19:40 Ответить
Вот странное заявление...
показать весь комментарий
01.05.2021 18:19 Ответить
Хватит уже выражать озабоченность! Выгнать нахер всех кацапов из страны и запретить им вьезд; оставить только посла, чтобы можно было вызывать его на ковер, с поводом и без.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:30 Ответить
В СМИ "слиты" тайные переговоры Ермака с адвокатом Трампа - у ОП серьезные проблемы Украина снова в центре скандала в США. В СМИ попал "слив" тайных переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с адвокатом Трампа Руди Джулиани.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:36 Ответить
Украина умеет прикалываться, хотя на самом деле, санкции кремлевской хунты приравниваются к награде.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:47 Ответить
"зе" солидарность на словах-это "бла бла бла " ,или "ме ме ме" не больше,а украинской солидарностью окупанту ,был бы запрет на вьезд в Украину 80 рашистских граждан поддержавших,или поддерживающих оккупацию Украины
показать весь комментарий
01.05.2021 19:08 Ответить
"Украина выражает свою солидарность с 8 гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России. Источник: https://censor.net/ru/n3263270 Я з 1991 року виражаю солідарність зу усіма хто не преться в Немиту. Ну якось немає бажання на Магадан поїхати за рахунок російських платників податків. Наш МЗС дійсно вважає це трагедією в житті? Чи це там агентура знов прокололась?
показать весь комментарий
01.05.2021 19:52 Ответить
низький статус не дозволяє "висловити глибоку озабочєнность", лише глибоку солідарність.
показать весь комментарий
02.05.2021 01:01 Ответить
 
 