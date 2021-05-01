Потери террористов за апрель составили 69 человек: 31 - "двухсотый", 38 раненых
За апрель 2021 года на Донбассе боевые потери российских наемников составили 69 человек.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)".
"Потери орков с 27.07.2020 по 30.04. 2021 составили 474 человека: безвозвратные (200) - 216 (не боевые 208, боевые 8)
Санитарные (300) - 258 (небоевые 251, боевые 7). ОВТ -12 единиц (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - резюмировал он.
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий01.05.2021 18:24
+14 Ksenia VB
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+9 я гражданин Украины
показать весь комментарий01.05.2021 18:18
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Все буде Україна .... Із Великоднем Вас! Гордимося і по мірі можливості помогаем...
...
будет считаться безвозвратной потерей
Так что получается? Согласно статье за апрель этого года НЕ УБИТ НИ ОДИН СЕПАР? 31 двухсотый и ВСЕ НЕ БОЕВЫЕ? Трёхсотые ТОЖЕ НЕ БОЕВЫЕ? Так с такой боевой деятельностью куда мы зайдём!??? У нас только БОЕВЫХ четырнадцать... !!! А сколько небоевых? Так с такой ЗЕленопадальной войной что дальше будет? Или Цензор ТУПИТ по полной или это полный треш!!!
За апрель этого года вообще НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН орк??? "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)". Источник: https://censor.net/ru/n3263271
Кто воюет с сепарами???? Водяра... разборки... болезни!!!??? 69 умерших и ВСЕ НЕ БОЕВЫЕ?
мінські договорняки, офіційно Україна типу не стріляє і блюде мінські договорняки
орки дохнуть типу самі, послизнувся і впав...
"Пора прекратить убивать людей только за то, что у них недостаточно хороший русский мир!".