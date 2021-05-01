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Новости Агрессия России против Украины
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Потери террористов за апрель составили 69 человек: 31 - "двухсотый", 38 раненых

Потери террористов за апрель составили 69 человек: 31 -

За апрель 2021 года на Донбассе боевые потери российских наемников составили 69 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)".

"Потери орков с 27.07.2020 по 30.04. 2021 составили 474 человека: безвозвратные (200) - 216 (не боевые 208, боевые 8)

Санитарные (300) - 258 (небоевые 251, боевые 7).  ОВТ -12 единиц (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери террористов за март на Донбассе: 24 "двухсотых", 37 раненых

потери (4374) операция Объединенных сил (6766) Нещадим Сергей (9)


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Топ комментарии
+19
Втрати терористів за квітень становлять 69 осіб: 31 - "двохсотий", 38 поранених - Цензор.НЕТ 5086

...
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01.05.2021 18:24
+14
Малувато.
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01.05.2021 18:18
+9
Щиро вдячні Вам наші Воїни -Захистники....- бережіть себе, та знищуйте ту про-кацапську та кацапську наволоч!
Все буде Україна .... Із Великоднем Вас! Гордимося і по мірі можливості помогаем...
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01.05.2021 18:18
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Не понял, мёрзнут они там или град крупный шёл. А может, наши им в окопы, вместо гранат, мерзавчики с боярой забрасывают... Вот такая она, гибридная война.
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01.05.2021 18:18 Ответить
Малувато.
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01.05.2021 18:18 Ответить
маловати
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01.05.2021 18:20 Ответить
Скорее мАловАта будет
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01.05.2021 18:40 Ответить
Ну нормально вроде. Может они от цинги померают.
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01.05.2021 18:49 Ответить
шото падеж для цинги маловат.... Нееее... тут другое.... удушье... Вата она то должна когда то попереть ротом? А? А там(в окопе) в уши некому передать, от и дует их аж пока через ротяку не полезет... А помочь то некому... вот и задохнулся от передозировки ваты...
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01.05.2021 20:12 Ответить
После мобилизации, вас сразу в роту дешифраторов назначат.
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01.05.2021 22:08 Ответить
Я б сказав-дуже мало. Треба нашим хлопцям активізуватися, бо весна-земля потребує добрива
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02.05.2021 08:37 Ответить
Щиро вдячні Вам наші Воїни -Захистники....- бережіть себе, та знищуйте ту про-кацапську та кацапську наволоч!
Все буде Україна .... Із Великоднем Вас! Гордимося і по мірі можливості помогаем...
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01.05.2021 18:18 Ответить
Втрати терористів за квітень становлять 69 осіб: 31 - "двохсотий", 38 поранених - Цензор.НЕТ 5086

...
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01.05.2021 18:24 Ответить
Смeртність приблизно на рівні сeрeдньоі для житeлів Украіни або Зeмлі.
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01.05.2021 18:40 Ответить
Хотілось вірити ,але є сумніви коли нашим бійцям заборонені будь які контр заходи ,з нашої сторони відсутні снайпери і безпілотники.
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01.05.2021 18:44 Ответить
со временем каждая гнида, невозвратившаяся в раSSею-
будет считаться безвозвратной потерей
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01.05.2021 19:17 Ответить
Гарний підсрачник зрадофільній пропаганді "запрєщают стрєлять".
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01.05.2021 19:18 Ответить
ти читати вмієш? не бойові втрати.....перебухали чи передушились
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01.05.2021 20:32 Ответить
Он отметил: "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)". Источник: https://censor.net/ru/n3263271
Так что получается? Согласно статье за апрель этого года НЕ УБИТ НИ ОДИН СЕПАР? 31 двухсотый и ВСЕ НЕ БОЕВЫЕ? Трёхсотые ТОЖЕ НЕ БОЕВЫЕ? Так с такой боевой деятельностью куда мы зайдём!??? У нас только БОЕВЫХ четырнадцать... !!! А сколько небоевых? Так с такой ЗЕленопадальной войной что дальше будет? Или Цензор ТУПИТ по полной или это полный треш!!!
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01.05.2021 19:38 Ответить
АДМИН!!!! ОТКУДА ВЫ НАРЫЛИ ЭТОТ БРЕД!!??? Что за ДЕВЯТЬ месяцев войны на передовой "Потери орков с 27.07.2020 по 30.04. 2021 составили 474 человека: безвозвратные (200) - 216 (не боевые 208, боевые 8) Источник: https://censor.net/ru/n3263271 всего ВОСЕМЬ орков????

За апрель этого года вообще НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН орк??? "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)". Источник: https://censor.net/ru/n3263271
Кто воюет с сепарами???? Водяра... разборки... болезни!!!??? 69 умерших и ВСЕ НЕ БОЕВЫЕ?
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01.05.2021 19:58 Ответить
все правильно
мінські договорняки, офіційно Україна типу не стріляє і блюде мінські договорняки
орки дохнуть типу самі, послизнувся і впав...
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02.05.2021 08:45 Ответить
... не піддаватися на провокації? Залишати позиції... на які зайшли і закріпилися сепари... і мовчати? Чи то може наші снайпери працюють? Відповідати тільки тоді..коли луплять по тобі... це політика страусів... засунувших макітру у землю ... Може Ви не знаєте...що таке деморалізована армія і суспільство? Так от... прочитавши цю маячню... люди і бачать.... цо не все так і добре з винищенням касапсинських паскуд... Що на 14 вбитих наших воїнів у квітні ... ні одного орка. Чи то ПБСЄ не знае...скількі і де стріляють? Наші люди повинні знати реальну ситуацію...
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02.05.2021 16:45 Ответить
- не забывай внучек, тебе 15000 дам за двухсотого сепара, когда вернешься. Есть уже? - Та, деда, складно, но уже до 174 дошел
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01.05.2021 20:17 Ответить
Русские паскуды! Прислушайтесь к словам вашего депутата Госдумы Поклонской:
"Пора прекратить убивать людей только за то, что у них недостаточно хороший русский мир!".
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01.05.2021 21:25 Ответить
они всех пишут в небоевые...
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02.05.2021 05:30 Ответить
так треба, бо ми ж не стріляємо типу
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02.05.2021 08:47 Ответить
 
 