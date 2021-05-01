Потери террористов за апрель составили 69 человек: 31 - "двухсотый", 38 раненых

За апрель 2021 года на Донбассе боевые потери российских наемников составили 69 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Потери орков с 01.04.2021 по 30.04.2021 составили 69 человек: Безвозвратные (200) - 31 (не боевые), санитарные (300) - 38 (не боевые)".

"Потери орков с 27.07.2020 по 30.04. 2021 составили 474 человека: безвозвратные (200) - 216 (не боевые 208, боевые 8)

Санитарные (300) - 258 (небоевые 251, боевые 7). ОВТ -12 единиц (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - резюмировал он.

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