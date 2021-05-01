С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, один воин получил ранение, - штаб ООС

С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 1 мая, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Пивденне - еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных".

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"Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - резюмировали в пресс-центре.