С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, один воин получил ранение, - штаб ООС
С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 1 мая, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Пивденне - еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных".
"Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - резюмировали в пресс-центре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Христо Грозев и Билингкэт также взялся за это дело....
Говорит что грязная работа ГРУ РАБссии была засекречена даже для самих агентов ГРУ...
Христо Грозев найдет всех крыс Путлера в Европе....
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!