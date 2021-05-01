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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, один воин получил ранение, - штаб ООС

С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, один воин получил ранение, - штаб ООС

С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 1 мая, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Пивденне - еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 30 апреля на Донбассе 6 нарушений. С начала суток зафиксированы 2 обстрела, ранен воин, - штаб ООС

"Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - резюмировали в пресс-центре.

обстрел (26982) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Болгарская Прокуратура расследует серию диверсий на болгарских военных складах...а также отравление Новинком нескольких граждан Болгарии...
Христо Грозев и Билингкэт также взялся за это дело....
Говорит что грязная работа ГРУ РАБссии была засекречена даже для самих агентов ГРУ...
Христо Грозев найдет всех крыс Путлера в Европе....
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01.05.2021 18:38 Ответить
Если бы НАТО существовало во времена Запорожской Сечи, то украинцев бы взяли туда с распростёртыми объятиями, без базара и условий! ...но, токо в количестве одной Хортицы -- как в тогдашний ЕС -- с радостью ...*)
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01.05.2021 18:46 Ответить
Найшвидшого одужання!
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01.05.2021 19:13 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, один воїн зазнав поранення, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 631
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01.05.2021 22:59 Ответить
 
 