В российском МИД действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации действует целая группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что не только МИД, но и правозащитники, и журналисты, и гражданское общество, которому небезразлична судьба Крыма - для всех нас важно, чтобы Крымская платформа стала успехом, тем более, что в российском МИД действует целая группа, задача которой - "завалить" саммит Крымской платформы. То есть очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина с нетерпением ожидает, когда США определятся с представительством на саммите Крымской платформы.

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"Нас заверили, что участие Соединенные Штаты точно будут принимать. Знаете, в детстве на День рождения приглашаешь, а тебе говорят: "А кто еще будет?" Есть достаточно много стран, которые ориентируются на Соединенные Штаты, и они ждут, когда США окончательно подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая игра", - указал он.

Кулеба подчеркнул, что есть ряд подтверждений лидеров других стран об участии в саммите Крымской платформы.

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