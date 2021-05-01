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В российском МИД действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы, - Кулеба

В российском МИД действует группа, задачей которой является

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации действует целая группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что не только МИД, но и правозащитники, и журналисты, и гражданское общество, которому небезразлична судьба Крыма - для всех нас важно, чтобы Крымская платформа стала успехом, тем более, что в российском МИД действует целая группа, задача которой - "завалить" саммит Крымской платформы. То есть очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина с нетерпением ожидает, когда США определятся с представительством на саммите Крымской платформы.

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"Нас заверили, что участие Соединенные Штаты точно будут принимать. Знаете, в детстве на День рождения приглашаешь, а тебе говорят: "А кто еще будет?" Есть достаточно много стран, которые ориентируются на Соединенные Штаты, и они ждут, когда США окончательно подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая игра", - указал он.

Кулеба подчеркнул, что есть ряд подтверждений лидеров других стран об участии в саммите Крымской платформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники "Крымской платформы" подпишут итоговый документ - "Крымскую хартию", - Джапарова

МИД РФ (1665) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
Та вы и сами неплохо справитесь.
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01.05.2021 18:54
+2
Гірше ,що в Україні є багаточисельна група ,завдання якої завалити Україну,знищити, як суверену, соборну державу !!!)))
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01.05.2021 19:18
+2
Більш небезпечна, це багаточисельна група кремлівських гнид в Україні ,саме вони і є реальна загроза Україні ,як сувереній соборній державі ,так і українцям ,як націі !!!)))
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01.05.2021 20:30
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Та вы и сами неплохо справитесь.
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01.05.2021 18:54 Ответить
Гірше ,що в Україні є багаточисельна група ,завдання якої завалити Україну,знищити, як суверену, соборну державу !!!)))
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01.05.2021 19:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QTTebtxybXc&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81 «Аваков» - узурпація влади
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01.05.2021 20:22 Ответить
ну как всегда хотите похерить дело доверьте россиянам все выйдет наоборот.....то ракета не так взлетела то танк застрял.... то отравители на видосиках наснимались и Британии И Чехия и Болгария.... то с другом Новачком никак не найдут язык общий то не-додоз то передоз...
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01.05.2021 19:28 Ответить
Кримська платформа - це з Великой Стройки - також міф. Духовна споруда, яку побудували для того, щоб нічого не робити.
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01.05.2021 20:16 Ответить
Нічого надзвичайного ,як завжди імітація діяльності !!!)))
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01.05.2021 20:27 Ответить
Вдаримо Кримською платформою по кацапам-андрофагам, і в Гаагу на гіляку.
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01.05.2021 21:42 Ответить
Відкриття зробили.
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01.05.2021 20:17 Ответить
Більш небезпечна, це багаточисельна група кремлівських гнид в Україні ,саме вони і є реальна загроза Україні ,як сувереній соборній державі ,так і українцям ,як націі !!!)))
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01.05.2021 20:30 Ответить
Згоден. Дустом потрібно.
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01.05.2021 20:47 Ответить
У російському МЗС діє група, завданням якої є "завалити" саміт "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2437

Они?
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01.05.2021 21:40 Ответить
В российском МИД действует группа...
А в украинском МИДе кто-то вообще действует?
Или все решения принимает ислючительно

секретут ОПы?
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01.05.2021 22:09 Ответить
 
 