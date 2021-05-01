Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю праздника Светлого Воскресения Христова вспомнил военных и медиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более, греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно - заботы и любви к ближнему. А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой в борьбе за мир, или медицинском дежурстве у коек с заболевшими в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь ", - отметил Зеленский.

Он добавил, что праздновать Пасху дома для нас так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди.

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"От всей души я желаю вам, чтобы все они были здоровыми, были счастливы, от всего сердца я поздравляю вас с праздником, я желаю всем хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной-вкусной пасхи. Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, очень надеюсь, большой любви, пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие и большой достаток, пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир ", - пожелал президент.

У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 2 мая.