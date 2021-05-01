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Новости Пасха
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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю праздника Светлого Воскресения Христова вспомнил военных и медиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более, греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно - заботы и любви к ближнему. А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой в борьбе за мир, или медицинском дежурстве у коек с заболевшими в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь ", - отметил Зеленский.

Он добавил, что праздновать Пасху дома для нас так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди.

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"От всей души я желаю вам, чтобы все они были здоровыми, были счастливы, от всего сердца я поздравляю вас с праздником, я желаю всем хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной-вкусной пасхи. Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, очень надеюсь, большой любви, пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие и большой достаток, пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир ", - пожелал президент.

У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 2 мая.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Пасха (355)


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Топ комментарии
+21
Чмо гундосе.
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01.05.2021 19:09
+13
Шалом, православные...
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01.05.2021 19:08
+12
Пишут, утомленный лидер вселенной опять отдыхает на Прикарпатье.
За счет налогоплательщиков.
Хроническая строевая немощь.
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01.05.2021 19:12
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01.05.2021 19:06 Ответить
Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові - Цензор.НЕТ 306
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01.05.2021 22:03 Ответить
Шалом, православные...
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01.05.2021 19:08 Ответить
Удивительно, еврейский праздник Песах (Пасха), отмечают по кацапскому календарю, только на кацапстане и колониях "ссср"... А ведь лунный календарь ни кто не отменял, как бы гуйндяй волосы, с пятой точки не рвал!
PS: Не еврей...
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01.05.2021 23:00 Ответить
-- згоден! Лицемерие обескураживающее...
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01.05.2021 19:14 Ответить
Как и у твоего любимого *****
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01.05.2021 22:19 Ответить
цинник и клоун... детей также Ленке делал как шутку...наверное.... он до сих пор не вышел с возраста "муравьи в штанишках"
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01.05.2021 19:40 Ответить
Чмо гундосе.
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01.05.2021 19:09 Ответить
любой дефект речи есть проявление какого либо поражения мозга! Большего или меньшего....
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01.05.2021 20:03 Ответить
У ***** только кхе -кхе, тварь
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01.05.2021 22:20 Ответить
Он добавил, что праздновать Пасху дома для нас так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди.

Мне в холодной землянке тепло, от того, что нам газ провели...
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01.05.2021 19:09 Ответить
тебе забули спитати , чмо квартальне
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01.05.2021 19:10 Ответить
Лавров прямым текстом заявил...
мы господина Зеленского взяли на крючок и отпускать не собираемся....
Зеля не вздумай на Ростов,сядешь рядом с Льохой Насральным...
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01.05.2021 19:10 Ответить
Пишут, утомленный лидер вселенной опять отдыхает на Прикарпатье.
За счет налогоплательщиков.
Хроническая строевая немощь.
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01.05.2021 19:12 Ответить
то ленке свежего воздуха после парижов захотелось
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01.05.2021 19:15 Ответить
или проводит кастинг на новую мендель.
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01.05.2021 19:18 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.... новый мэм
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01.05.2021 19:14 Ответить
Мэм Мендель не дожила...*)
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01.05.2021 19:19 Ответить
я уже рыдаю...как дальше жить ? ))))
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01.05.2021 19:24 Ответить
-- и главно, с кем? *)
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01.05.2021 19:29 Ответить
ну с кем...найду ))) а вот с развлекательной программой от ОП боюсь не так па-прикольно может быть)))) стар я, чтоб эмоциональная палитра без знакомых клоунесс осталась )))))
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01.05.2021 19:46 Ответить
***** твоё доживёт?
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01.05.2021 22:22 Ответить
Христо Грозев болгарский дядька расследует дело по взрывам военных складов в Чехии,Болгарии и Украине...,боюсь что Боширову и Петрову в Украине помогали чуваки местного разлива,а взрывов крыс из ГРУ РАБссии в Украине было 5,а посему...всем пристегнуть ремни...
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01.05.2021 19:16 Ответить
боюсь что у нас могли свои же генералы взрывать. что б скрыть продажу оружия судану и другим странам африки и азии
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01.05.2021 20:04 Ответить
и вкусной-вкусной пасхи.
Пасху, на Пасху святят, а не едят... -- ...шоб тебе поп макитрой в лоба зарядил, дурак... *)
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01.05.2021 19:18 Ответить
Подарок, шло быты отсюда
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01.05.2021 22:23 Ответить
Це прояв ідіотизму і рабської покірності.
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01.05.2021 19:18 Ответить
а говорите кива дебил....
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01.05.2021 19:19 Ответить
кива уважаемый учёный с мировым иминетм
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01.05.2021 19:22 Ответить
на фоне зеленского...
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01.05.2021 19:23 Ответить
Треба сидіти по домівках, поки усі не стануть безсмертними
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01.05.2021 19:20 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви - Цензор.НЕТ 1420
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01.05.2021 19:20 Ответить
Блогер Дима Камикадзе каже шо ПУТЛЕР в реанимации...
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01.05.2021 19:22 Ответить
Не с нашим счастьем.
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01.05.2021 19:26 Ответить
Путлер не убийца жуб даю... Дима Письков подтвердиль
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01.05.2021 19:28 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви - Цензор.НЕТ 3240

...
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01.05.2021 19:23 Ответить
Вот интересно , Осел , ну чисто теоретически , может так обдолбиться ,коксом что бы онеметь. Это был бы праздник для всей Украины. Бо этот тупорылый дятел со своими видосиками , только тошноту вызывает.
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01.05.2021 19:29 Ответить
-- не, теоретически не получиться -- придётся вам практически впрягтись... -- ещё почти не позно.
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01.05.2021 19:38 Ответить
Я Баканычу даже теоретически конкуренцию не могу составить , он у Осла лучший дилер всех времен и народов.
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01.05.2021 19:41 Ответить
9 мая.Московия.Мавзолей чЛенина.На трибуне Зеленский Лукашеску и Путлер Шариковы орут три славяна братва навеки с рюсским быдлом
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01.05.2021 19:30 Ответить
И в этот момент арабские террористы взрывают Мавзолей ..................................
Такой праздник сделает олигархами всех хозяев ликероводочных заводов , а баян просто перестанет существовать в не порванном виде.
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01.05.2021 19:34 Ответить
Ти розкажи як просрав вакцинацію. Ізраїль вже живе без масок.
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01.05.2021 19:37 Ответить
Тільки на вулиці. В приміщеннях все одно маски мають бути.
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01.05.2021 19:41 Ответить
В Израиле количество дебилов от силы 30% , а не как у нас 73.
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01.05.2021 19:42 Ответить
Фу-фу-фу. Православный зеленый иудей Голобородько Абрам Моисеевич.
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01.05.2021 19:48 Ответить
я не вхожу в число 73 процентних ідіотів я не вжожу в секту гундяя куда бігае цей маленький косяччок і не хожу в сінвгогу... я украінець і мені побоку вітання піаніста.
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01.05.2021 19:54 Ответить
Дякую президенту !!!!
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01.05.2021 20:07 Ответить
Обійдусь і без привітань.
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01.05.2021 20:07 Ответить
Сидеть дома в Воскресение Христово нивелирует весь смысл этого праздника! Пока сидели , они продали сельхозземлю и стратегические предприятия...
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01.05.2021 20:08 Ответить
Ну, взагалі то згідно з Христом, Паска - це не та, Мойсеєва, Паска. А значить - це не свято Паски. Просто так назвали.
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01.05.2021 20:12 Ответить
Это тебя в кругосветке аборигены просветили? Замысловато изложил. Христа на Пасху распяли, потом он воскрес. Поэтому празднуют воскресение Христа на праздник Пасхи. Все остальное служители культа позже намутили.
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01.05.2021 20:32 Ответить
Просто хліб - це тіло христове, а вино - його кров. А ти мабуть краще знаєш, що таке єврейська паска. Тому як не сядь, але ти не християнин.
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01.05.2021 21:09 Ответить
В тебе ,козла, й логіка козляча. Тобто ніякої. Не засмічуй форум, нечисть кацапстка.
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02.05.2021 18:40 Ответить
Судячи по твоїй розмові - крім бекати, ти нічого не вмієш. Ти навіть коли всрався, того не розумієш. Ти з явних зелених дебілів.
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02.05.2021 18:42 Ответить
Одноклетчное чмо, если тебе воняет говном, то проверь собственные портки.
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03.05.2021 13:55 Ответить
ти вже всрався, що тобі воняє, дебіле
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03.05.2021 13:58 Ответить
Гундосе сцикливе чмо.
Пішов би ти сам, по добру...
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01.05.2021 20:35 Ответить
Найгундосніший просив святкувати Паску вдома, а сам здрисне в Емірати.
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01.05.2021 20:49 Ответить
В Гуті порошок в ніздрі пхає.
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01.05.2021 22:59 Ответить
Спасибо товарищу ЗЄ "за любовь и заботу"
С каждым днем все р(Г) адостнее жить...


ЗЄ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ #2458, КОТОРЫЙ ПОБОЯЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА.



С вступлением в силу этого закона оплата за предоставление каждой коммунальной услуги (кроме газа и электроэнергии) состоит из: абонплаты:

платы за саму услугу;
платы за техобслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
платы за обслуживание и замену узлов коммерческого учёта (общедомовых и индивидуальных счётчиков).

К оплате газа и электроэнергии - добавляются оплата за техническое обслуживание внутридомовых систем газо- и электропоставки.
Всё это отдельными платёжками, оплата каждой соответственно с комиссией.

Отказаться от подписания договора не выйдет, ведь после того, как утвержденные Кабмином типовые договоры присоединения о предоставлении коммунальных услуг будут опубликованы на сайтах коммунальщиков, через 30 дней они будут считаться заключёнными автоматически со всеми потребителями‼️

Ну и если вы и ваши соседи (сособственники) ещё не создали ОСББ, то теперь органы местного самоуправления по конкурсу выберут и назначат управителя вашего многоквартирного дома, но внимание - без вас. Цену услуги по управлению многоквартирным домом тоже определят во время проведения конкурса без вашего участия и ничем эта цена ограничиваться по-факту не будет: ни государством, ни конкуренцией.
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01.05.2021 21:38 Ответить
І показав приклад....
"Великдень символізує перемогу життя над смертю.І заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома.Однак,в цьому для нас немає нічого страшного,сумного,тим паче гріховного.
Передусім,тому що це і є виконанням християнського обов'язку.А саме,:турботи і любові до свого ближнього...."https://www.youtube.com/watch?v=l0kIaEI-878
Бонжур,бидло !
Зеленський привітав українців із Великоднем і закликав відзначати вдома: Це прояв турботи і любові - Цензор.НЕТ 7331
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01.05.2021 22:58 Ответить
ахтунг! слуги!
вы же обещали "на майские" "валить из этой страны !"
майские уже - начались
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01.05.2021 23:05 Ответить
ууу, какая зрадная зрадулька.
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02.05.2021 05:15 Ответить
Стримався від спокуси запустити в телевізор щось важке, просто виключив.
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02.05.2021 08:43 Ответить
 
 