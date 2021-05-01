Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал отмечать дома: Это проявление заботы и любви
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю праздника Светлого Воскресения Христова вспомнил военных и медиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более, греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно - заботы и любви к ближнему. А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой в борьбе за мир, или медицинском дежурстве у коек с заболевшими в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь ", - отметил Зеленский.
Он добавил, что праздновать Пасху дома для нас так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди.
"От всей души я желаю вам, чтобы все они были здоровыми, были счастливы, от всего сердца я поздравляю вас с праздником, я желаю всем хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной-вкусной пасхи. Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, очень надеюсь, большой любви, пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие и большой достаток, пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир ", - пожелал президент.
У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 2 мая.
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PS: Не еврей...
Мне в холодной землянке тепло, от того, что нам газ провели...
мы господина Зеленского взяли на крючок и отпускать не собираемся....
Зеля не вздумай на Ростов,сядешь рядом с Льохой Насральным...
За счет налогоплательщиков.
Хроническая строевая немощь.
Пасху, на Пасху святят, а не едят... -- ...шоб тебе поп макитрой в лоба зарядил, дурак... *)
...
Такой праздник сделает олигархами всех хозяев ликероводочных заводов , а баян просто перестанет существовать в не порванном виде.
Пішов би ти сам, по добру...
С каждым днем все р(Г) адостнее жить...
ЗЄ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ #2458, КОТОРЫЙ ПОБОЯЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА.
С вступлением в силу этого закона оплата за предоставление каждой коммунальной услуги (кроме газа и электроэнергии) состоит из: абонплаты:
платы за саму услугу;
платы за техобслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
платы за обслуживание и замену узлов коммерческого учёта (общедомовых и индивидуальных счётчиков).
К оплате газа и электроэнергии - добавляются оплата за техническое обслуживание внутридомовых систем газо- и электропоставки.
Всё это отдельными платёжками, оплата каждой соответственно с комиссией.
Отказаться от подписания договора не выйдет, ведь после того, как утвержденные Кабмином типовые договоры присоединения о предоставлении коммунальных услуг будут опубликованы на сайтах коммунальщиков, через 30 дней они будут считаться заключёнными автоматически со всеми потребителями‼️
Ну и если вы и ваши соседи (сособственники) ещё не создали ОСББ, то теперь органы местного самоуправления по конкурсу выберут и назначат управителя вашего многоквартирного дома, но внимание - без вас. Цену услуги по управлению многоквартирным домом тоже определят во время проведения конкурса без вашего участия и ничем эта цена ограничиваться по-факту не будет: ни государством, ни конкуренцией.
"Великдень символізує перемогу життя над смертю.І заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома.Однак,в цьому для нас немає нічого страшного,сумного,тим паче гріховного.
Передусім,тому що це і є виконанням християнського обов'язку.А саме,:турботи і любові до свого ближнього...."https://www.youtube.com/watch?v=l0kIaEI-878
Бонжур,бидло !
вы же обещали "на майские" "валить из этой страны !"
майские уже - начались