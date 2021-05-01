"Шуфрич внук Жукова?", - Дробович о проведенном в ВР "хепенинге "бессмертный полк". ФОТО

Директор Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал акцию ОПЗЖ, которая пришла в Раду с портретами ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дробович отметил: "Не прошло и дня, с тех пор как одни маргиналы шагали по Киеву с символикой дивизии СС, как другие приволокли в украинский парламент портреты коммунистических генералов и оскверненный российской пропагандой хепенинг "бессмертный полк".

И эти еще более вредные для общества, потому что занимают государственные должности и могут всю эту совковую риторику и российское победобесие заливать из национальных каналов".

"Это позорно и недопустимо. Почему? Потому что опять память о войне, покойные ветераны используются для грязных манипуляций и политиканства, а войска коммунистического СССР будут безоговорочно глорификоваться и сакрализоваться для раскачивания вражды", - подчеркнул глава УИНП.

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Он продолжил: "Они вылезли на трибуну и цитируют Молотова! Того самого коммуняку, который занимался "форсированными хлебозаготовками" в 1931-1932, годами обнимался-целовался с нацистами и подписал с ними знаменитый пакт Молотова-Риббентропа к которому шел тайный протокол о разделе Восточной Европы между СССР и Третьим Рейхом.

Цинично. Даже с точки зрения самого устава акции "бессмертный полк" она является неполитической, направленной в честь индивидуальной (семейной) памяти об участниках Второй мировой. Но где там ... Сначала Кремль превратил все это в машину гибридной войны и распространение победобесия, а теперь большие друзья РФии тянут этот политический нонсенс в нашу Верховную Раду, превращая память о страшной войне в идеологические токсины, замазывая во все это даже своих родных".

"А Шуфрич вообще редкость. У него разве нет идеологически правильного деда? Или он действительно внук Жукова?!", - резюмировал Дробович.

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