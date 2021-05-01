Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca увеличится до 12 недель, - Минздрав
По результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.
Благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Например, во Франции Высший орган здравоохранения, учитывая имеющиеся данные об эффективности и иммуногенности, свидетельствующие о положительном влиянии при увеличении интервала между введением доз, рекомендует интервал от 9 до 12 недель.
Постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха в Германии отметил, что для полной вакцинации необходимо введение двух доз вакцины AstraZeneca. Интервал между двумя прививками должен составлять 12 недель, если это возможно.
Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации рекомендовал максимально увеличить количество лиц, которые будут привиты первой дозой вакцины в условиях ограниченной поставки вакцин против COVID-19 и прививать население второй дозой через 4 месяца после первой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, опираясь на опыт этих стран, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель.
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ой, класти ))
Скоро вторую дозу будет получать -- заляжет на неделю, без разговоров.
Говорит, что Зенеку и Пфайзер можно совмещать, но он не хочет...
Его сетра и сын Пфайзером прокололись -- вообще без проблем и впечатлений.
Я за Пфайзер! -- ...в Израиле дурных нэма -- в Украине остались...*)
...у вас ещё не выросло то, шо у нас уже созрело...*)
Так какому же журналу стоит верить?
Знания и вера, есть понятия несовместимые.
Я вот верю, что человечество может поумнеть! Но почемуто это вступает в противоречие с теми знаниями, что я получил за долгую жизнь)
Прийдется отринуть чето одно.
Угадайте, что я пошлю в и на...)