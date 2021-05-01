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Новости Коронавирус и карантин
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Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca увеличится до 12 недель, - Минздрав

Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca увеличится до 12 недель, - Минздрав

По результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.

Благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Например, во Франции Высший орган здравоохранения, учитывая имеющиеся данные об эффективности и иммуногенности, свидетельствующие о положительном влиянии при увеличении интервала между введением доз, рекомендует интервал от 9 до 12 недель.

Постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха в Германии отметил, что для полной вакцинации необходимо введение двух доз вакцины AstraZeneca. Интервал между двумя прививками должен составлять 12 недель, если это возможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко

Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации рекомендовал максимально увеличить количество лиц, которые будут привиты первой дозой вакцины в условиях ограниченной поставки вакцин против COVID-19 и прививать население второй дозой через 4 месяца после первой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, опираясь на опыт этих стран, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель.

Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca увеличится до 12 недель, - Минздрав 01

Также читайте: Польша планирует передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в мае-июне

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+11
вже дороги треба красти.
ой, класти ))
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01.05.2021 19:56
+9
Якщо пощастить, то щеплять вдруге. А як ні - то і ні
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01.05.2021 19:55
+5
шо такое? не успеваете? ))) а этим 260 счастливцам...и так сойдет ?
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01.05.2021 19:52
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шо такое? не успеваете? ))) а этим 260 счастливцам...и так сойдет ?
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01.05.2021 19:52 Ответить
вже дороги треба красти.
ой, класти ))
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01.05.2021 19:56 Ответить
щасливців укололи сіновак. не лапай херню.
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02.05.2021 00:41 Ответить
Якщо пощастить, то щеплять вдруге. А як ні - то і ні
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01.05.2021 19:55 Ответить
...не дуже то і хотілось ...
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01.05.2021 20:14 Ответить
Всех поставивших вакцину,просим подойти к вышке ПятьДжи и получить обновления🤘
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02.05.2021 00:15 Ответить
Краще до 12 років.
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01.05.2021 19:58 Ответить
Зеленому лайну це на руку вони так будуть гнобити людей ще довго.
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01.05.2021 20:02 Ответить
та і ладно.... всі все розуміють.
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01.05.2021 20:11 Ответить
Дитрих -- напарник мой ночной на фуре -- ширнулся AstraZeneca в феврале. Больничку не взял, хотя и предлагали, но через три дня всё равно слёг с недомоганием...
Скоро вторую дозу будет получать -- заляжет на неделю, без разговоров.
Говорит, что Зенеку и Пфайзер можно совмещать, но он не хочет...
Его сетра и сын Пфайзером прокололись -- вообще без проблем и впечатлений.
Я за Пфайзер! -- ...в Израиле дурных нэма -- в Украине остались...*)
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01.05.2021 20:14 Ответить
Показывал мне форумы немецкие, где народ рубится за и против сортов, сроков, качества вакцин... -- там кыно и немцы -- страшнэ! Всё на личных впечатлениях, а не из интернетовских баянов с барабанами и лапшой дырявой...

...у вас ещё не выросло то, шо у нас уже созрело...*)
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01.05.2021 20:21 Ответить
интересно...авыне знаете...а лохдауны в израаиле есть???и шо в израаиле нет уже ковида???
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01.05.2021 22:02 Ответить
а як ти вийшов на це питання? у тексті вже є на нього відповідь ".в Израиле дурных нэма", але ти видно із узкіх мозгом.
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02.05.2021 00:44 Ответить
біда...здоров'я хлопцю... нащот совміщать не чув але, знаю що файзеру до фанаря, тобто можна колоти і два і три рази. він сам задає клітинам програму з вирощування антитіл, це зовсім інше стосовно традиційних вакцин. Може цім Лікарям (туркені та турку) дадуть Нобеля.... Не здивуюсь. Хоча казали що ця ідея вже давно крутилась... але зроблено вперше.
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01.05.2021 20:23 Ответить
пфайзер може бути з побочкой, коли у людини є алергія на його компонент.
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02.05.2021 00:46 Ответить
прокололся зенекой 3 дня назад. Вообще никаких последствий, совсем!
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01.05.2021 22:01 Ответить
У вас ещё всё впереди.Я вас поздравляю.Свое здоровье вы угробили навсегда.
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07.05.2021 08:22 Ответить
Почитайте израильские форумы, там лютый ппц по поводу пфайзера, там колет, там болит, там заноза застряла...)
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01.05.2021 23:49 Ответить
Якась дуже низька ефективність. 20% хворих - це майже як і без вакцинації.
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01.05.2021 20:23 Ответить
По результатам исследований, опубликованных в журнале The Pincet, эффективность возрастала свыше 100% если не использовать вакцину AstraZeneca ни в первый, ни во второй раз.
Так какому же журналу стоит верить?
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01.05.2021 20:31 Ответить
интересно...Вы сделали прививку от ковида..и шо у вас поменялся генетический код????или нет....Или остались фсеравно УКРАИНЦЕМ???
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01.05.2021 22:06 Ответить
Вам можно верить во все, что угодно)

Знания и вера, есть понятия несовместимые.

Я вот верю, что человечество может поумнеть! Но почемуто это вступает в противоречие с теми знаниями, что я получил за долгую жизнь)

Прийдется отринуть чето одно.
Угадайте, что я пошлю в и на...)
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01.05.2021 23:56 Ответить
 
 