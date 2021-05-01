Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca увеличится до 12 недель, - Минздрав

По результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.

Благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Например, во Франции Высший орган здравоохранения, учитывая имеющиеся данные об эффективности и иммуногенности, свидетельствующие о положительном влиянии при увеличении интервала между введением доз, рекомендует интервал от 9 до 12 недель.

Постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха в Германии отметил, что для полной вакцинации необходимо введение двух доз вакцины AstraZeneca. Интервал между двумя прививками должен составлять 12 недель, если это возможно.

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Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации рекомендовал максимально увеличить количество лиц, которые будут привиты первой дозой вакцины в условиях ограниченной поставки вакцин против COVID-19 и прививать население второй дозой через 4 месяца после первой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, опираясь на опыт этих стран, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель.

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