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Новости Агрессия России против Украины
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Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин

Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин

Заявления РФ о решении отвести войска от границ Украины никоим образом не следует трактовать как отказ Кремля от агрессии против других государств. Даже вывод последней партии войск, отправленной к границам Украины, не изменяет угрозы для Киева.

В этом убежден спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське Радіо.

Он напоминает, что Россия все еще ведет войну против Украины, оккупируя ее территорию и создавая дополнительное политическое и военное давление. Эта страна продолжает быть реальной угрозой для других. Небольшими шагами она увеличивает свои возможности влияния и способность осуществлять враждебные действия против Запада, подчеркивает политик.

"Это хорошо видно в отношениях между Россией и Беларусью. Кремль шаг за шагом реализует свои замыслы по усилению контроля над Минском. Замена российского посла в Минске может быть символом усиления давления, которое Россия оказывает на Беларусь. Назначение на эту должность Евгения Лукьянова, опытного представителя российской номенклатуры, означает усиление курса Кремля в отношении Александра Лукашенко. Начало миссии Лукьяновым может также означать усиление враждебной пропаганды со стороны Минска в отношении Польши. В прошлом Лукьянов участвовал в продвижении кремлевской пропаганды, направленной против Польши, НАТО и ЕС относительно событий во время Майдана в Украине", - отметил Жарин.

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По его словам, предыдущий российский посол в Беларуси, реализуя политику Кремля, позволял Лукашенко сохранить ощущение независимости, ограничивая до необходимого минимума двусторонние консультации. Жарин считает, что с изменением посла позиция Лукашенко может значительно ослабнуть, и это очевидный сигнал, что Кремль систематически подчиняет себе Лукашенко.

"Лукьянов - опытный представитель российской номенклатуры - непосредственный человек и, когда того требует ситуация, агрессивный в СМИ. Он был одним из самых активных промоутеров российских тезисов с обвинениями НАТО и ЕС в финансировании Майдана в Украине и указанием на Польшу как страну, где готовили "боевиков Запада". Когда он займет свой пост, агрессивная пропаганда в отношении Польши со стороны Минска может усилиться", - предполагает Жарин.

Автор: 

Польша (8405) россия (95413)


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Топ комментарии
+15
Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин - Цензор.НЕТ 1276
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01.05.2021 20:30
+7
Яка Краса !
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01.05.2021 20:32
+6
Хотел бы я побыть вот этой бандурой....
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01.05.2021 20:34
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Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин - Цензор.НЕТ 1276
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01.05.2021 20:30 Ответить
Яка Краса !
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01.05.2021 20:32 Ответить
Хотел бы я побыть вот этой бандурой....
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01.05.2021 20:34 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! -----Схаменись, діду !!!))))
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01.05.2021 20:39 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Уж и подумать нельзя...
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01.05.2021 20:42 Ответить
Бажати не шкідливо ,шкідливо не бажати !!!)))
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01.05.2021 21:00 Ответить
Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин - Цензор.НЕТ 3595
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01.05.2021 20:35 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?hc_ref=ARRG138R-6jKgkb4ezv6JSZ8hSUiQM7XvlolTddan04lkjAb6ag94po2eyVHHs01aXw&fref=nf Антон Санченко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4238810789502402&id=100001205690197 24 апреля, 23:41 ·

Росія все більше стає країною-лякалкою з серії "чого ми попри все уникли", бо навіть попри метання виборців зі сторони в сторону Україна впевнено йде геть від Москви, просто тому, що хоч кудись рухається.
Ми вже й забули про комуністичну партію. Скільки ж це виборчих циклів без них? За великим рахунком, вона стала маргінальною ще до остаточної заборони і добили її не нацдеми, а ідеологічно близька Партія регіонів перетягнула на себе ядерний електорат. Як до цього Соцпартія. І де вона? Ху із факінг Мороз? Здається, якийсь поет. Вже й регіоналів заборонили. Тепер - Опозиційна партія. Навіть дві. З такою назвою виборів не виграють, бо правляча опозиційна партія - звучатиме дико навіть для України.
А в Росії досі макарони. Тобто комуністи. Нехай навіть як зручний спаринг-партнер для влади. І замшілі барди грають "как здорово, что всє ми здєсь" на святкуванні сторіччя комсомолу.
І справді - здорово, що всі ви там.
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01.05.2021 20:33 Ответить
Імперські амбіціі кремлівських шовіністів зникнуть лише разом з Російською недоімперією !!!))
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01.05.2021 20:35 Ответить
Московія споконвіку мала імперські ,загарбницькі амбіціі щодо України !!! Україна була перлиною РІ ,тому Ленін і розв"язав криваву бійню за Україну !!!)))
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01.05.2021 21:07 Ответить
Відкрив Америку
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01.05.2021 20:45 Ответить
_Истинно так. Исключительно так следует это расценивать - и действовать исходя именно из такой оценки.
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01.05.2021 20:46 Ответить
Труп СССр провонялся с августа 1991 года,даже кости этого дерьма сгнили... тьфу пля...Трупаки Мавзолейные...
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01.05.2021 20:47 Ответить
тверезі думки розумної людини.... і да - "кацапи завжди брешуть"
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01.05.2021 20:47 Ответить
Из истории недавней...
месяца за 2 до своей смерти 5 марта 1953 года Сралин предложил Конраду Адэнауэру соединить ГДР и ФРГ,на что Адэнауэр ответил :
лучше я буду канцлером Германии, чем начальником типа москальского дерьма...
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01.05.2021 20:51 Ответить
А вы верите в соединение Белоруськи Лукашеску и Концлагеря РАБссия Путлерску?И кто будет началник?
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01.05.2021 20:57 Ответить
"Заявления РФ об отводе войск от границ Украины" - вообще ничего не означает.
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01.05.2021 20:57 Ответить
Заяви РФ про відведення військ від кордонів України не означають відмову Кремля від агресії проти інших країн, - спікер міністра спецслужб Польщі Жарин - Цензор.НЕТ 8267
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01.05.2021 20:58 Ответить
Судя по тому что на РАБссии свой кораблик стреляет сам в себя "Калибром",то я верю,РАБссия встала с каленок... Скоро на Марс...Заяви РФ про відведення військ від кордонів України не означають відмову Кремля від агресії проти інших країн, - спікер міністра спецслужб Польщі Жарин - Цензор.НЕТ 6488
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01.05.2021 21:10 Ответить
Здійнялися з колін та застигли в позі"раком" ,в солодкому очікуванні чечена чи дага !!!)))
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01.05.2021 21:33 Ответить
Заяви РФ про відведення військ від кордонів України не означають відмову Кремля від агресії проти інших країн, - спікер міністра спецслужб Польщі Жарин - Цензор.НЕТ 9118
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01.05.2021 21:16 Ответить
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18128 21 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18128 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=18128&force-full=1
🇪🇺💳🇷🇺SWIFT в случае необходимости исполнит указ Европарламента об отключении России от своей системы: в четверг законодательный и представительный орган ЕС уже выпустил резолюцию с соответствующим призывом. Угроза отключения как минимум части банков реальна: опыт подобных действий уже есть. От SWIFT на данный момент отключены Северная Корея и примерно половина банков Ирана. Отключение даже не всех, а только крупнейших банков нанесёт удар по экономике и промышленности. Отключение от SWIFT вынудит попавшие под санкции банки искать альтернативу для международных расчетов. Это либо использование банков-посредников с доступом к системе, либо договоренности с зарубежными банками-партнерами по использованию устаревших форматов и оборудования (подключаться к российскому аналогу - СПФС зарубежные банки не стремятся). Оба варианта влекут за собой и временные, и денежные потери. А шансы подключиться к более современной европейской системе INSTEX минимальны опять-таки из-за санкций - для подключения необходимо одобрение европейских учредителей. Таким образом, отключение России от SWIFT не лишит западных потребителей способности закупать российское сырье - возможность проведения оплаты все равно останется. Для них никакого риска нет. Но для отечественных компаний, особенно финансовых, такая мера значительно увеличит издержки и принесёт убытки.
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01.05.2021 21:53 Ответить
"Заявления РФ об отводе войск от границ Украины" - не означают вообще ничего кроме очередной кацапской брехни.
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01.05.2021 22:33 Ответить
Путлер - капут!
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02.05.2021 06:21 Ответить
 
 