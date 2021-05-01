Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин

Заявления РФ о решении отвести войска от границ Украины никоим образом не следует трактовать как отказ Кремля от агрессии против других государств. Даже вывод последней партии войск, отправленной к границам Украины, не изменяет угрозы для Киева.

В этом убежден спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське Радіо.

Он напоминает, что Россия все еще ведет войну против Украины, оккупируя ее территорию и создавая дополнительное политическое и военное давление. Эта страна продолжает быть реальной угрозой для других. Небольшими шагами она увеличивает свои возможности влияния и способность осуществлять враждебные действия против Запада, подчеркивает политик.

"Это хорошо видно в отношениях между Россией и Беларусью. Кремль шаг за шагом реализует свои замыслы по усилению контроля над Минском. Замена российского посла в Минске может быть символом усиления давления, которое Россия оказывает на Беларусь. Назначение на эту должность Евгения Лукьянова, опытного представителя российской номенклатуры, означает усиление курса Кремля в отношении Александра Лукашенко. Начало миссии Лукьяновым может также означать усиление враждебной пропаганды со стороны Минска в отношении Польши. В прошлом Лукьянов участвовал в продвижении кремлевской пропаганды, направленной против Польши, НАТО и ЕС относительно событий во время Майдана в Украине", - отметил Жарин.

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По его словам, предыдущий российский посол в Беларуси, реализуя политику Кремля, позволял Лукашенко сохранить ощущение независимости, ограничивая до необходимого минимума двусторонние консультации. Жарин считает, что с изменением посла позиция Лукашенко может значительно ослабнуть, и это очевидный сигнал, что Кремль систематически подчиняет себе Лукашенко.

"Лукьянов - опытный представитель российской номенклатуры - непосредственный человек и, когда того требует ситуация, агрессивный в СМИ. Он был одним из самых активных промоутеров российских тезисов с обвинениями НАТО и ЕС в финансировании Майдана в Украине и указанием на Польшу как страну, где готовили "боевиков Запада". Когда он займет свой пост, агрессивная пропаганда в отношении Польши со стороны Минска может усилиться", - предполагает Жарин.