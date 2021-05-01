Заявления РФ об отводе войск от границ Украины не означают отказ Кремля от агрессии против других стран, - спикер министра спецслужб Польши Жарин
Заявления РФ о решении отвести войска от границ Украины никоим образом не следует трактовать как отказ Кремля от агрессии против других государств. Даже вывод последней партии войск, отправленной к границам Украины, не изменяет угрозы для Киева.
В этом убежден спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське Радіо.
Он напоминает, что Россия все еще ведет войну против Украины, оккупируя ее территорию и создавая дополнительное политическое и военное давление. Эта страна продолжает быть реальной угрозой для других. Небольшими шагами она увеличивает свои возможности влияния и способность осуществлять враждебные действия против Запада, подчеркивает политик.
"Это хорошо видно в отношениях между Россией и Беларусью. Кремль шаг за шагом реализует свои замыслы по усилению контроля над Минском. Замена российского посла в Минске может быть символом усиления давления, которое Россия оказывает на Беларусь. Назначение на эту должность Евгения Лукьянова, опытного представителя российской номенклатуры, означает усиление курса Кремля в отношении Александра Лукашенко. Начало миссии Лукьяновым может также означать усиление враждебной пропаганды со стороны Минска в отношении Польши. В прошлом Лукьянов участвовал в продвижении кремлевской пропаганды, направленной против Польши, НАТО и ЕС относительно событий во время Майдана в Украине", - отметил Жарин.
По его словам, предыдущий российский посол в Беларуси, реализуя политику Кремля, позволял Лукашенко сохранить ощущение независимости, ограничивая до необходимого минимума двусторонние консультации. Жарин считает, что с изменением посла позиция Лукашенко может значительно ослабнуть, и это очевидный сигнал, что Кремль систематически подчиняет себе Лукашенко.
"Лукьянов - опытный представитель российской номенклатуры - непосредственный человек и, когда того требует ситуация, агрессивный в СМИ. Он был одним из самых активных промоутеров российских тезисов с обвинениями НАТО и ЕС в финансировании Майдана в Украине и указанием на Польшу как страну, где готовили "боевиков Запада". Когда он займет свой пост, агрессивная пропаганда в отношении Польши со стороны Минска может усилиться", - предполагает Жарин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія все більше стає країною-лякалкою з серії "чого ми попри все уникли", бо навіть попри метання виборців зі сторони в сторону Україна впевнено йде геть від Москви, просто тому, що хоч кудись рухається.
Ми вже й забули про комуністичну партію. Скільки ж це виборчих циклів без них? За великим рахунком, вона стала маргінальною ще до остаточної заборони і добили її не нацдеми, а ідеологічно близька Партія регіонів перетягнула на себе ядерний електорат. Як до цього Соцпартія. І де вона? Ху із факінг Мороз? Здається, якийсь поет. Вже й регіоналів заборонили. Тепер - Опозиційна партія. Навіть дві. З такою назвою виборів не виграють, бо правляча опозиційна партія - звучатиме дико навіть для України.
А в Росії досі макарони. Тобто комуністи. Нехай навіть як зручний спаринг-партнер для влади. І замшілі барди грають "как здорово, что всє ми здєсь" на святкуванні сторіччя комсомолу.
І справді - здорово, що всі ви там.
месяца за 2 до своей смерти 5 марта 1953 года Сралин предложил Конраду Адэнауэру соединить ГДР и ФРГ,на что Адэнауэр ответил :
лучше я буду канцлером Германии, чем начальником типа москальского дерьма...
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18128 21 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18128 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=18128&force-full=1
🇪🇺💳🇷🇺SWIFT в случае необходимости исполнит указ Европарламента об отключении России от своей системы: в четверг законодательный и представительный орган ЕС уже выпустил резолюцию с соответствующим призывом. Угроза отключения как минимум части банков реальна: опыт подобных действий уже есть. От SWIFT на данный момент отключены Северная Корея и примерно половина банков Ирана. Отключение даже не всех, а только крупнейших банков нанесёт удар по экономике и промышленности. Отключение от SWIFT вынудит попавшие под санкции банки искать альтернативу для международных расчетов. Это либо использование банков-посредников с доступом к системе, либо договоренности с зарубежными банками-партнерами по использованию устаревших форматов и оборудования (подключаться к российскому аналогу - СПФС зарубежные банки не стремятся). Оба варианта влекут за собой и временные, и денежные потери. А шансы подключиться к более современной европейской системе INSTEX минимальны опять-таки из-за санкций - для подключения необходимо одобрение европейских учредителей. Таким образом, отключение России от SWIFT не лишит западных потребителей способности закупать российское сырье - возможность проведения оплаты все равно останется. Для них никакого риска нет. Но для отечественных компаний, особенно финансовых, такая мера значительно увеличит издержки и принесёт убытки.