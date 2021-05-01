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Новости
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Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии

Организатор

Юрий Крысин, отбывающий наказание за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014-м, получил новое подозрение. Теперь следователи подозревают его, двух "смотрящих" и сообщника в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.

Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, криминальный авторитет по кличке Шкаф, а именно неоднократно судимый Юрий Крысин, вместе с двумя "смотрящими" за учреждением и отдельной ее частью и еще одним заключенным организовал противоправные действия.

"Злоумышленники терроризировали двух других заключенных колонии, заставляя их соблюдать "воровские законы", подчиняться преступному воздействию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый общак", - говорится в сообщении полиции.

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По данным следствия, для убедительности "авторитеты" нанесли двум заключенным телесные повреждения.

29 апреля следователи сообщили о подозрениях всем четырем "авторитетам". Им инкриминируют ст. 392 Уголовного кодекса Украины за терроризирование осужденных. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Юрия Крысина Игорь Василенко нам в комментарии отметил, что он пока не знает об этой ситуации.

Напомним, журналиста Вячеслава Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

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18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

Сейчас в Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

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Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.

Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

Нацполиция (16436) Крысин Юрий (109)


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Топ комментарии
+25
какая чудная фамилия у этого ничтожества
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01.05.2021 21:05
+18
Тут Надюха скучає.Після закриття медведчуківських помийниць перепрофілювалась.
Мужичка б їй.Крепкого.
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 8633

Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 9329
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01.05.2021 21:12
+16
Давно пора было Наде настоящим делом заняться, ферма как раз её тема. А вот с мужичком боюсь смельчаки вряд ли найдутся
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01.05.2021 21:21
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какая чудная фамилия у этого ничтожества
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01.05.2021 21:05 Ответить
крысин- это второе имя путина
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01.05.2021 21:07 Ответить
Тут Надюха скучає.Після закриття медведчуківських помийниць перепрофілювалась.
Мужичка б їй.Крепкого.
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 8633

Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 9329
показать весь комментарий
01.05.2021 21:12 Ответить
Давно пора было Наде настоящим делом заняться, ферма как раз её тема. А вот с мужичком боюсь смельчаки вряд ли найдутся
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01.05.2021 21:21 Ответить
разве шо еще больше упоротый чем сама Надин, тока где ж такова взять?
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01.05.2021 21:25 Ответить
Та думав.Але Росіту зараз з однорічною дитиною не кине....
Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 3377
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01.05.2021 21:48 Ответить
похоже, Надийка быка доит!
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01.05.2021 22:14 Ответить
Криса вона і є криса .... Що б ти курва не вийшов з тоі зони сепар довбаний!
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01.05.2021 21:16 Ответить
ну при чом тут крысы?Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 8112
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01.05.2021 21:35 Ответить
Таких крыс усыплять надо!! Вот нахрена они нужны обществу?!! Какая от них польза?!!
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01.05.2021 21:18 Ответить
Україні потрібне своє "гуантанамо" де зрадники і серійні вбивці,мєдвєдчуки,окупанти будуть доживати віку в повній ізоляції.
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02.05.2021 09:56 Ответить
чЛенин и Коба Джугашвили сидят на зоне...,мечтають...)))мы с тобой создадим СССр и будет быдлу Шариковскому где разгуляться...,типа Смотрящие и бабы гулящие...
Для начала надо застрелить Николая II и его семью вместе с доктором Боткиным,они классовые враги Мирового пролетайрята...
чЛенин : нет Коба,убивать надо по тихому,а все списать на бандеровцев меньшевиков и Эссеров...
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01.05.2021 21:22 Ответить
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 4405Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 8518
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01.05.2021 21:29 Ответить
Шуфрич?
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01.05.2021 21:36 Ответить
Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 4941
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01.05.2021 21:31 Ответить
Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 4173 Ылита всея РАБссии...
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01.05.2021 21:32 Ответить
Так он же опущенный еще со времен суда. Его же оплевали с ног до головы.
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01.05.2021 21:39 Ответить
А чего эту крысу в Донецкой области держат, отправили бы его куда-нибудь во Львовскую или на крайняк Тернопольскую область. Там процесс его перевоспитания пошел бы гораздо быстрей.
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01.05.2021 21:47 Ответить
Всё таки, как вокруг россии собралась мерзость всей планеты!
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01.05.2021 21:52 Ответить
Да усыпите вы уже наконец этого ничтожного "грызуна"!
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01.05.2021 22:10 Ответить
Нет никаких смотрящих авторитетов, все они просто барыги и работают вместе с мусорами.
Воровские понятие уже в прошлом.
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01.05.2021 22:24 Ответить
Організатор "тітушок Майдану" Крисін отримав нову підозру за тероризування ув'язнених у колонії - Цензор.НЕТ 4014
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01.05.2021 22:44 Ответить
Травануть эту тварь крысиным ядом, и вся проблема с ним решена.
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01.05.2021 22:51 Ответить
Лет 5 еще накиньте...
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01.05.2021 23:15 Ответить
Крысину необходимо больше времени для иправления.
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02.05.2021 07:08 Ответить
Без халатності або умислу керівництва колонії тероризування ув'язнених неможливе.
І розташування колонії цікаве - в сєпарській вотчині, у 3 км від лінії фронту.
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05.05.2021 10:58 Ответить
 
 