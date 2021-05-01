Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии

Юрий Крысин, отбывающий наказание за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014-м, получил новое подозрение. Теперь следователи подозревают его, двух "смотрящих" и сообщника в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.

Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, криминальный авторитет по кличке Шкаф, а именно неоднократно судимый Юрий Крысин, вместе с двумя "смотрящими" за учреждением и отдельной ее частью и еще одним заключенным организовал противоправные действия.

"Злоумышленники терроризировали двух других заключенных колонии, заставляя их соблюдать "воровские законы", подчиняться преступному воздействию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый общак", - говорится в сообщении полиции.

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По данным следствия, для убедительности "авторитеты" нанесли двум заключенным телесные повреждения.

29 апреля следователи сообщили о подозрениях всем четырем "авторитетам". Им инкриминируют ст. 392 Уголовного кодекса Украины за терроризирование осужденных. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Юрия Крысина Игорь Василенко нам в комментарии отметил, что он пока не знает об этой ситуации.

Напомним, журналиста Вячеслава Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

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18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

Сейчас в Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

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Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.

Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.