Из 10 млн вакцинированных от COVID-19 в мире лишь 0,06% заразились повторно, - академик НАН Комиссаренко

Украина должна провести кампанию вакцинации против COVID-19, поскольку эффективность прививок подтверждается мировым опытом.

Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявил директор Института биохимии Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко, передает Цензор.НЕТ.

Академик подчеркнул, что следует задуматься о продолжительности периода спада заболеваемости, и напомнил, что есть три пути борьбы с инфекционными заболеваниями: противовирусные лекарства, которые пока не найдены, а также карантинные меры и вакцина.

"Действие вакцин демонстрирует, что они крайне эффективны. И если летом прошлого года клинические испытания, проведенные на десятках тысяч людей, показали высокую эффективность вакцин, то сейчас данные говорят уже о десятках и сотнях миллионов людей", - прокомментировал Комиссаренко.

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Тезис об эффективности вакцины в борьбе с вирусом ученый проиллюстрировал результатами мировых исследований.

"При анализе состояния 10 млн вакцинированных людей выяснилось, что среди них лишь около 6 тысяч (0,06%, - Ред.) заразились повторно. В Гарвардском университете проанализировали 500 тыс. людей, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер, только 5 тыс. человек заболели, но очень слабо, и только 50 человек госпитализированы. Но заболевания проходили легко, не было ни одного умершего", - акцентировал академик.

Он дополнил, что подобная статистика должна стать крепким аргументом в дискуссиях с противниками вакцинации.

"Представьте, какой удар эти данные наносят по платформе так называемых антивакцинаторов. Ну, что может еще убедить людей в том, что вакцинироваться нужно? И теперь Украина должна организовать эффективную вакцинацию", - резюмировал Комиссаренко.

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