NASA приостановило контракт со SpaceX по созданию лунного модуля из-за протеста других участников тендера
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) приостановило контракт с компанией SpaceX по созданию лунного посадочного модуля стоимостью $2,9 млрд.
Причиной стал протест других участников тендера: компаний Dynetics и Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. По их мнению, NASA несправедливо позволило пересмотреть заявку SpaceX, однако не дало такую же возможность Blue Origin.
"Их [NASA] решение исключает возможности для конкуренции, [...] и не только откладывает, но и вовсе ставит под угрозу возвращение США на Луну", - говорится в заявлении Blue Origin. Результаты рассмотрения жалобы будут известны не позднее 4 августа.
Напомним, компания Илона Маска была выбрана NASA в качестве подрядчика для создания лунного модуля 16 апреля. Ранее ожидалось, что американское аэрокосмическое агентство остановит выбор на двух компаниях, однако предпочтение было отдано SpaceX. Компания-победитель тендера будет разрабатывать пилотируемый модуль, в котором впервые за долгое время астронавты совершат посадку на Луну в рамках программы "Артемида".
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модулі, що сідають, дослідницьке обладнання ALSEP, автоматический аппарат Surveyor, сліди коліс місячного автомобіля і ланцюжки слідів астронавтів США, тощо...
на фото в шлемі астронавта відбівається відображення, подивись що на ньому, якщо мало, то купи телескопа і роздивись сам все обладнання і відбитки людських кроків на поверхні Місяця... ось ще фото тобі 4-х колесного автомобіля для переміщення людини поверхнею Місяця при шостій висадці людей на Місяці за програмою "Аполон-17", роздивись у телескоп, він досі стоїть на Місяці.. все інше твої проблеми з адекватним сприйняттям реальності... співчуваю
"F-35 настолько хорош, что угрожает стать безальтернативным вариантом для ВС США, что ставит Lockheed Martin в доминирующее положение" - это уже о другом, но в контексте - монополизм, который явно не приветствуется.
Армия США выбрала пять новаторов из малого бизнеса для создания прототипов, предназначенных для увеличения скорострельности самоходных гаубиц, а также будущих систем. Это уже о третьем. Но и оно о том же самом - монополиях, которым не дают злоупотреблять ситуацией.
Что у нас: беня, ахметов, зеленский, пинчук, нкрекп. Кина не будет, электричество дорожает.
https://youtu.be/3ZZ4rUR9jXA Artemis Moon Rocket Being Loaded into Vehicle Assembly Building
Поэтому, можно осторожно предположить ( с учетом инерционности системы), что количество землетрясений будет падать. Вот это имеет значение!
https://youtu.be/tGw-hN8hKXw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
забутылку... ничего, перетрут, договорятся, где чья область деятельности и на каких правилах
Читаючи коментарі під цією статтею, я догадуюсь, що якби був серіал Дурдом, то діалоги пацієнтів виглядали би так само.
азум зуза гулело
азум гуга