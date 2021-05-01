NASA приостановило контракт со SpaceX по созданию лунного модуля из-за протеста других участников тендера

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) приостановило контракт с компанией SpaceX по созданию лунного посадочного модуля стоимостью $2,9 млрд.

Причиной стал протест других участников тендера: компаний Dynetics и Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. По их мнению, NASA несправедливо позволило пересмотреть заявку SpaceX, однако не дало такую же возможность Blue Origin.

"Их [NASA] решение исключает возможности для конкуренции, [...] и не только откладывает, но и вовсе ставит под угрозу возвращение США на Луну", - говорится в заявлении Blue Origin. Результаты рассмотрения жалобы будут известны не позднее 4 августа.

Напомним, компания Илона Маска была выбрана NASA в качестве подрядчика для создания лунного модуля 16 апреля. Ранее ожидалось, что американское аэрокосмическое агентство остановит выбор на двух компаниях, однако предпочтение было отдано SpaceX. Компания-победитель тендера будет разрабатывать пилотируемый модуль, в котором впервые за долгое время астронавты совершат посадку на Луну в рамках программы "Артемида".

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