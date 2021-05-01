Верим и надеемся, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что остается только надеяться, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не вести огонь на Пасху.
Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Будем верить и надеяться, что Россия все-таки не только формально подчеркивает свою приверженность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", - отметил он.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа не договорилась о "пасхальном" перемирии во время заседания 28 апреля.
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https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1388374018181435392 14 ч
ОПЗЖ відверто закликає до шпигунства на користь ворога. СБУ Баканова відмовчується. У прифронтовій Донеччині в газеті ОПЗЖ наполегливо рекомендують ватному електорату записувати особисті дані активістів помаранчевих партій і ветеранів АТО і членів їх сімей.
зеленые "надеятся и верят" в ***** - родину защищать они не хотят и не собираются.
ето не ясно тока зеленым волнистым попугайчикам, им простительно - они безмозлые...
он что, действительно вооруженных террористов на чужой земле , под предводительством убийцы назвал...солдатами?
это ещё один лютый ппц !
Холуисто как-то...
однiею вiрою та надiею живуть, мiзки iм не потрiбнi - навiть зайве...
1978р.
мiй вчитель математики.
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https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://twitter.com/UaArtem @UaArtem
2600 правоохоронців будуть захищати завтра Одесу та контролювати порядок! Сподіваюсь, що через Великдень сепаратні буде небагато!
Місто кишить нацгвардійцями, приїхали навіть з інших областей. Щоб контролювати ситуацію 2 травня. Декілька трамвайних маршрутів змінять своє курчування в цей день. На куликовому буде шабаш сепаратні, на Соборній площі буде мітинг українців. Все як було 7 років тому.
Довгої ковбаски,
Твердого холодцю,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!!!