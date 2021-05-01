Верим и надеемся, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что остается только надеяться, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не вести огонь на Пасху.

Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Будем верить и надеяться, что Россия все-таки не только формально подчеркивает свою приверженность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", - отметил он.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа не договорилась о "пасхальном" перемирии во время заседания 28 апреля.

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