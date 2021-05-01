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Новости Агрессия России против Украины
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Верим и надеемся, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - Кулеба

Верим и надеемся, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что остается только надеяться, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не вести огонь на Пасху.

Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Будем верить и надеяться, что Россия все-таки не только формально подчеркивает свою приверженность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", - отметил он.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа не договорилась о "пасхальном" перемирии во время заседания 28 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, один воин получил ранение, - штаб ООС

Автор: 

Пасха (355) россия (95418) Донбасс (26955) перемирие (1587) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
а таки дурак - ну верь кацапам дальше, если не наверился еще.
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01.05.2021 22:46
+14
солдатам?...
он что, действительно вооруженных террористов на чужой земле , под предводительством убийцы назвал...солдатами?
это ещё один лютый ппц !
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01.05.2021 22:51
+12
Зєбіли такі "вєрят и надєятся"... и этим еще раз подтверждают, что идиотизм пределов не имеет...
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01.05.2021 23:05
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Та понажираются падлы и будут палить куда попало ,зато потом появятся новые истории о распятых мальчиках ...
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01.05.2021 22:46 Ответить
значит в будние дни можно быть расстрелянным и покалеченным? Зебарыги уже два года наживаются на войне , просто перестав стрелять
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02.05.2021 02:01 Ответить
а таки дурак - ну верь кацапам дальше, если не наверился еще.
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01.05.2021 22:46 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1388374018181435392 14 ч

ОПЗЖ відверто закликає до шпигунства на користь ворога. СБУ Баканова відмовчується. У прифронтовій Донеччині в газеті ОПЗЖ наполегливо рекомендують ватному електорату записувати особисті дані активістів помаранчевих партій і ветеранів АТО і членів їх сімей.

Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4183
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01.05.2021 23:34 Ответить
видел ето.... даже комментариев на ето нет...
зеленые "надеятся и верят" в ***** - родину защищать они не хотят и не собираются.
ето не ясно тока зеленым волнистым попугайчикам, им простительно - они безмозлые...
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01.05.2021 23:43 Ответить
Це інститут ефесбешних саянім.
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02.05.2021 07:24 Ответить
З " телеграм". Начебто з Горлівки наших накрили артой. Не знаю , так чи ні.
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01.05.2021 22:46 Ответить
Цей теж хоче зазирнути ***** вглаз?
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01.05.2021 22:49 Ответить
Вони вже давно заглядають, в шоколадний.
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01.05.2021 22:53 Ответить
Они уже оттуда не вылазят.
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02.05.2021 05:11 Ответить
солдатам?...
он что, действительно вооруженных террористов на чужой земле , под предводительством убийцы назвал...солдатами?
это ещё один лютый ппц !
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01.05.2021 22:51 Ответить
Да он идиот, но пишет так потому что он гой, всасывающий цифру зарплаты взяток.
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01.05.2021 23:26 Ответить
Верим и надеемся, что Россия прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять на Пасху, - Кулеба

Холуисто как-то...
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01.05.2021 22:51 Ответить
ето зеленое стадо кандидатов в слуги - в принципе не обучаемо.
однiею вiрою та надiею живуть, мiзки iм не потрiбнi - навiть зайве...
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01.05.2021 22:53 Ответить
ну шо, ждём от слуги кулебы всяческих похвал, о солдатской чести пуйловских террористов, если те просто "перестанут стрилять" ... на Пасху
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01.05.2021 22:59 Ответить
Верим и надеемся. Забыли про "обнимаем". Где "обнимаем"?
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01.05.2021 22:59 Ответить
Якщо не стріляти, навіщо тоді починати війну.
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01.05.2021 23:00 Ответить
звери же ясно сказали - никакого пасхального перемирия.
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01.05.2021 23:02 Ответить
а Кулеба все равно надеется - непоколебимость идиота в его надежде поражает наповал.
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01.05.2021 23:06 Ответить
бурятам пофигу на православие.Так что не надейся.
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01.05.2021 23:04 Ответить
На свято Паски (хоч це й не свято Паски, а свято віри в Христа, Кулєба мав звичку їсти кекса і прохати терористів, щоб вони не стріляли на кекса.
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01.05.2021 23:04 Ответить
Зєбіли такі "вєрят и надєятся"... и этим еще раз подтверждают, что идиотизм пределов не имеет...
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01.05.2021 23:05 Ответить
"нема межi тупостi людьскоi"....
1978р.
мiй вчитель математики.
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01.05.2021 23:20 Ответить
Не спирайся на воду, не вір русськаму...
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01.05.2021 23:17 Ответить
Эх Кулеба, неужели тебе никак не доходит, что надеяться на перемирии на пасху, это лишь твоя красивая иллюзия, которой не суждено сбыться.
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01.05.2021 23:20 Ответить
шо за пораженческие вбросы
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01.05.2021 23:21 Ответить
Вірте та сподівайтесь, чекайте на подарунки від москалів. І подякувати не забудьте.
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01.05.2021 23:22 Ответить
буде, буде їм подяка... з причепом

https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://twitter.com/UaArtem @UaArtem
2600 правоохоронців будуть захищати завтра Одесу та контролювати порядок! Сподіваюсь, що через Великдень сепаратні буде небагато!

Місто кишить нацгвардійцями, приїхали навіть з інших областей. Щоб контролювати ситуацію 2 травня. Декілька трамвайних маршрутів змінять своє курчування в цей день. На куликовому буде шабаш сепаратні, на Соборній площі буде мітинг українців. Все як було 7 років тому.

Віримо та сподіваємося, що Росія накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти на Великдень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8343
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01.05.2021 23:29 Ответить
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани и Андрей Ермак типа начальник ОП Зеленского...попали в поле зрения следователей Прокуратуры США...,всплыло много интересного...,клубок раскручивается быстрее ракеты...
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01.05.2021 23:22 Ответить
5 мая в Киев прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкэн...будет жарко...
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01.05.2021 23:26 Ответить
І можливо комусь прийдеться знову з*їдати недавно порушену кримінальну справу відносно Байдена і Порошенка.
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02.05.2021 06:26 Ответить
Короче Ермаку пора на РАБссию...,если Зеля защитит Ермака,то США поступят гуманно...
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01.05.2021 23:28 Ответить
Івани набухаються і море по колєно - як завжди ...
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01.05.2021 23:49 Ответить
Какой наивный дурачок
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01.05.2021 23:52 Ответить
Кулеба, почему не договорилась о "пасхальном" перемирии во время заседания 28 апреля? В июле прошлого года что-то было по другому?
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02.05.2021 00:06 Ответить
Верят они и надеяться, вы еще на колени станьте и умоляйте, твари позорные.
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02.05.2021 00:21 Ответить
Глупее ничего не придумал?Верить сумасшедшей бензоколонке,себя не уважать.
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02.05.2021 00:34 Ответить
в ноги ще москальськiй гидотi впади та поцiлуй iх у дупи, придурку...
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02.05.2021 02:37 Ответить
А с чего это они не должны стрелять? Они что приехали из Бурятии и Владивостока на Донбасс в игрушки играть? Пожелания Зели им как-то до фени.
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02.05.2021 05:09 Ответить
Орда є орда, вона пасха не святкує
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02.05.2021 06:11 Ответить
Вірити не забороняється, у нас свобода віросповідання. Два роки тому 73% вже повірили в обіцянку припинити війну.
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02.05.2021 06:21 Ответить
Вівчар свято вірив, що на Паску вовки не будуть красти овець і прив'язав собак.
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02.05.2021 07:26 Ответить
одна из гнид , что во власти
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02.05.2021 07:32 Ответить
Смачної паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодцю,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!!!
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02.05.2021 07:46 Ответить
верить рашистскому оккупанту Украины и который виновен в убийстве ураинских защитников одно и то же ,если бы во времья дуели давать второй патрон тому,кто в Вас стрелял ,и с первого раза промахнулся
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02.05.2021 08:58 Ответить
только слабоумные могут верить на надеяться на что-то позитивное от Мордора
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02.05.2021 11:54 Ответить
Надейся и жди - ну, заяц, погоди
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03.05.2021 08:09 Ответить
 
 