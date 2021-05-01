С 1 мая гражданам Украины, въехавшим в оккупированный Крым, придется сделать два теста ПЦР
С 1 мая ужесточен санитарно-карантинный контроль за прибывшими из-за границы на территорию Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам руководителя подконтрольного Кремлю управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, к иностранным гражданам относят и граждан Украины, которые пересекают административную границу с полуостровом.
"Все, кто въезжает из-за пределов Российской Федерации, должны будут (дважды) сдать тест ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, в течение первых пяти дней после пересечения госграницы Российской Федерации с интервалом не менее суток, и свои результаты загрузить на единый портал государственных услуг. Лицо, въезжающее на территорию Российской Федерации, гражданин России, заполняет анкету загружает ее на портал госуслуги и туда же в дальнейшем загружаются результаты его тестирования", - сообщила Пеньковская.
Она подчеркнула, что меры контроля за приезжими иностранными гражданами "будут ужесточены".
Напомним, 17 апреля оккупационные власти Крыма внесли изменения в действующие правила для прибывающих на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавируса: "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг".
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никак кровушки не напьются !
В одній лабораторії воно рівне 25 (це значення з самого початку використовували в Китаї та інших країнах Азії).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат (відповідно до даних наукових досліджень): тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) 25 цикл закінчився, а генетичний матеріал не знайдено. Це негативний результат.
В другій лабораторії воно рівне 40 (використовувалось в більшості лабораторій неазіатських країн, в багатьох використовується і досі).
1) Тест дає позитивний результат до 25 циклу. Це з великою ймовірністю правильний результат: тест дійсно знайшов у людині генетичний матеріал, що відповідає праймеру.
2) Тест дає позитивний результат на циклі від 26 до 40го. Це з певною ймовірністю хибнопозитивний результат (але може бути і вірним). Чим більше циклів, тим більше ймовірність, що результат хибний, тобто людина не має в собі шуканого генетичного матеріалу, не дивлячись на результат тесту.
3) Тест не знаходить генетичний матеріал на 40 циклі. Результат негативний.
В підсумку, якщо перша і друга лабораторія обробить 1 мільйон тестів, то (приблизно):
1) перша дасть 10000 позитивних результатів, з яких менше 300 буде невірними (хибнопозитивними);
2) друга дасть 200000 позитивних результатів, з яких лише приблизно 10000 будуть правильними, а інші 190000 невірними (хибнопозитивними), але все одно УСІ РЕЗУЛЬТАТИ
потраплять в статистику як "нові випадки".
Таким чином статистикою можна крутити, як заманеться, аби виправдати будь-які лохдауни або створити видимість, що вакцини ефективні.
как потенциально опасных и не соответсвующих скрепе.
сегодня кацидиотизм на марше - и так то нездоровые на болотах мокшанских жили,
а тут с 2000го уже поколение недоумков с ********** подачи выросло.
шо знаешь все или обычный перелогиневший кац на 3й смене?
или мусора запретили лохам населяющим Украину ацетон и марганцовку, чтобы Пеньковская могла в Крыму порядки наводиьь ?