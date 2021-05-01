С 1 мая гражданам Украины, въехавшим в оккупированный Крым, придется сделать два теста ПЦР

С 1 мая ужесточен санитарно-карантинный контроль за прибывшими из-за границы на территорию Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам руководителя подконтрольного Кремлю управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, к иностранным гражданам относят и граждан Украины, которые пересекают административную границу с полуостровом.

"Все, кто въезжает из-за пределов Российской Федерации, должны будут (дважды) сдать тест ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, в течение первых пяти дней после пересечения госграницы Российской Федерации с интервалом не менее суток, и свои результаты загрузить на единый портал государственных услуг. Лицо, въезжающее на территорию Российской Федерации, гражданин России, заполняет анкету загружает ее на портал госуслуги и туда же в дальнейшем загружаются результаты его тестирования", - сообщила Пеньковская.

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Она подчеркнула, что меры контроля за приезжими иностранными гражданами "будут ужесточены".

Напомним, 17 апреля оккупационные власти Крыма внесли изменения в действующие правила для прибывающих на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавируса: "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг".