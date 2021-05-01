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"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко приехал 1 мая на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с "таможни в карманы власти".

Такое мнение в Facebook высказал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Зачем Тищенко поперся инспектировать Закарпатскую таможню?

Для этого нужно понимать пару моментов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скандальный "слуга" Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни. ФОТО

  1. Главные темы Закарпатья - сигареты в Венгрию и итальянские бусы на вход в страну.
  2. До санкций контроль таможни и тем был в руках Пересоляка, но после санкций все перешло в руки СБУ.
  3. Начальник Закарпатской таможни, Товт, вел борьбу против Пересоляка еще до санкций, а теперь стал неугоден новой вертикали в лице СБУ.
  4. Тищенко неоднократно требовал в ОП контроль над какой-то таможней, и часто просил назначить хоть кого-то на вкусный пост.

Отсюда простой вывод.

Появление Тищенко на Закарпатье - это десант близкого к ОП человека для налаживания контроля потоков с Закарпатской таможни в карманы власти.

Сигареты, как врут люди, курирует близкий к ОП Слюсарев, а сборы с итальянских бусов на Тисе - вечная тема, дающая живой кэш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский

Глобально все под СБУ, но не хватало политического куратора.

Им и стал Тищенко.

Вангую.

В ближайшее время Коля буде требовать отстранения Товта и назначения своего человека", - уверен Плинский.

Слуга народа Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский 01

Читайте также: Тищенко о реакции Зеленского на его вечеринку: "Работай, Коля. Лучше всех работай"

Автор: 

Тищенко Николай (336) Государственная таможенная служба (163) Плинский Евгений (38) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+23
Цілком логічні висновки.
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01.05.2021 23:34
+17
Коля-жопа своё дело знает туго. Мутняки и решалово-его стихия.
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01.05.2021 23:37
+7
Нардеп Смотрящий за таможней а где Прокурорский надзор по Конституции Украины?
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01.05.2021 23:43
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коля "попакакуким" даёт добро - своим
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01.05.2021 23:34 Ответить
Цілком логічні висновки.
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01.05.2021 23:34 Ответить
Коля-жопа своё дело знает туго. Мутняки и решалово-его стихия.
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01.05.2021 23:37 Ответить
Такими словами не бросаются... Посмотрим что будет дальше и чье рыло в пушку....
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01.05.2021 23:38 Ответить
Западный поток,это почти Северный поток Мавзолея...
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01.05.2021 23:38 Ответить
А Коля не боится затеряться в тамошних горах и лесочках там и не такие крутые перцы пропадали.... а потом всплывали телами где- то между Словакией И Чехией или Польшей или Венгрией...
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01.05.2021 23:45 Ответить
Кучмисты наладили много чего за 2 каденции Данилыча...
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01.05.2021 23:39 Ответить
Дуполиз
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01.05.2021 23:44 Ответить
Та ти!) -я не думаю, що такий ідіот може бути в темі. Вгадувати тут твій соціологічний портрет я також не буду. Достатньо знати, що ти садиш бульбу-значить дуплиз.
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01.05.2021 23:49 Ответить
Хто такого даун-тренда як ти в штати впустив
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27.05.2021 23:16 Ответить
апогей цинизма
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01.05.2021 23:41 Ответить
Нардеп Смотрящий за таможней а где Прокурорский надзор по Конституции Украины?
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01.05.2021 23:43 Ответить
Где, где, в п...., а где п....? В кончазаспе.
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02.05.2021 14:53 Ответить
Таких "слуг" народа может выбрать только наймудріший нарід.
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01.05.2021 23:44 Ответить
"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский

Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)

"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7789
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01.05.2021 23:45 Ответить
А ти какаєш за копійчину на Цензорі-все логічно.
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01.05.2021 23:51 Ответить
ну приехал оттрускавеченый...
претензий же от коллегинь по Трускавцу на алименты к нему немa? - значит не самый глупый слуга.
а шо приехал? - так с тем же попутным ветром и сдрыснет...
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01.05.2021 23:51 Ответить
Топоры, лопаты, бусы, консервные банки пустые, племя *Мумбо-Юмбо*. А кто тут папуасы---народ? Догадались?
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01.05.2021 23:51 Ответить
Так а шо ви хотіли від клоунів та бандитів 73%?
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01.05.2021 23:56 Ответить
етот приезд напоминает приезд бубы в окопы на линии разграничения...
- о тут бруствер поправьте, беру на личный контроль.
- а здесь можно было бы и не так глубоко окоп - я же прохожу не нагибаясь,
а значит и остальные пройдут без напряга... - засыпьте сантиметров на 20 выше.....
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01.05.2021 23:59 Ответить
Украинский народ - это терпилы, которых олигархи со своей мафией имеют во все дыры.
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02.05.2021 00:00 Ответить
выдадут тебе дида - с гордостью неси!
нажраться не забудь за родину
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02.05.2021 00:10 Ответить
Такими темпами - все будем нести, и на деньгах будет портрет х#ла
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02.05.2021 08:59 Ответить
Причем рождаются с утробы матери такими на протяжении 300 лет.
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02.05.2021 08:58 Ответить
В течении каденции предшественника Женя о смотрящих за потоками боялся знать?
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02.05.2021 00:06 Ответить
Італійські буси - це мікроавтобуси, які їдуть з Італії, а не італійські намиста.
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02.05.2021 00:08 Ответить
Італійські буси завозять контрабандою продукти, які реалізують відкрито через мережі магазинів і на ринках. Причому ці точки не чіпають на предмет законності продажі товарів.
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02.05.2021 00:22 Ответить
Теж не розумію як можна було так тупо перекласти.
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02.05.2021 10:38 Ответить
Бригадный коля котлета из банды савлохи поехал наводить "порядок" на таможне)))
Зелохам нагло мочатся в глаза, а им все Божья роса...
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02.05.2021 00:09 Ответить
Сракотрясу дали кормушку.
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02.05.2021 00:47 Ответить
Нравятся мне гадания на кофейной гуще особенно от безвестних оракулов.
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02.05.2021 00:49 Ответить
Т.е., Вы действительно считаете, шо Колю Сракотряса послали проверять чистоту унитазов и рыться в сумках?
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02.05.2021 01:22 Ответить
ну послужил коля службу славную - прикацапленую...
очередной толик - тут без просвета...
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02.05.2021 02:05 Ответить
ни разу не стыдно - от ни совсем не?
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02.05.2021 02:10 Ответить
Клоун Тищенко покликав до себе голову митниці Миколу Пожо і наказав тричі повторити, що угорці наші друзі.
«Кажіть: угорці - наші друзі».

Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. «Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tishchenko-na-zakarpatti-zmusiv-kazati-glavu-mitnici-shcho-ugorci-druzi-ukrajinciv-novini-ukrajini-50157856.html?utm_source=telegram
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02.05.2021 02:20 Ответить
это как совковая армейская дедовщина,
самых борзых дедов в конце карьеры мудохали
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02.05.2021 02:45 Ответить
Зелені займаються тільки тим, що забирають у крадіїв награбоване і кладуть собі в кишеню.
__________
Зєлю геть. Дострокові.
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02.05.2021 07:00 Ответить
Коли " ТАМОЖНЯ не дає добро"- туди їде "ВЛАДА"!!!
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02.05.2021 10:01 Ответить
Збори з Італійських намист...
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02.05.2021 10:07 Ответить
Бус-це не намисто. А мікроавтобус з товаром з Італії.
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02.05.2021 11:14 Ответить
Зелений кримінал,однако...
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02.05.2021 10:30 Ответить
Невже Порошенко не посадить всю цю братву(включаючи Зелепукіна)через 3 роки? А може і раніше...
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02.05.2021 10:32 Ответить
В Администрации президента Зеленского хотят с таможен больше денег.
Вот Коля Оболонский из банды Савлохова этим и занимается.
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02.05.2021 11:06 Ответить
На Чопской таможне постоянно крутятся СБУшники. Вычисляют, сколько денег можно украсть.
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02.05.2021 11:22 Ответить
Как можно доверять проворовавшемуся субьекту. Люди, помните, - веры никакой таким субьектам.. Суки повернули майдан не в ту сторону. Пора все ставить на свои места.
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02.05.2021 15:25 Ответить
 
 