"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский
Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко приехал 1 мая на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с "таможни в карманы власти".
Такое мнение в Facebook высказал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"Зачем Тищенко поперся инспектировать Закарпатскую таможню?
Для этого нужно понимать пару моментов.
- Главные темы Закарпатья - сигареты в Венгрию и итальянские бусы на вход в страну.
- До санкций контроль таможни и тем был в руках Пересоляка, но после санкций все перешло в руки СБУ.
- Начальник Закарпатской таможни, Товт, вел борьбу против Пересоляка еще до санкций, а теперь стал неугоден новой вертикали в лице СБУ.
- Тищенко неоднократно требовал в ОП контроль над какой-то таможней, и часто просил назначить хоть кого-то на вкусный пост.
Отсюда простой вывод.
Появление Тищенко на Закарпатье - это десант близкого к ОП человека для налаживания контроля потоков с Закарпатской таможни в карманы власти.
Сигареты, как врут люди, курирует близкий к ОП Слюсарев, а сборы с итальянских бусов на Тисе - вечная тема, дающая живой кэш.
Глобально все под СБУ, но не хватало политического куратора.
Им и стал Тищенко.
Вангую.
В ближайшее время Коля буде требовать отстранения Товта и назначения своего человека", - уверен Плинский.
Пожалуйста, подождите...
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Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
претензий же от коллегинь по Трускавцу на алименты к нему немa? - значит не самый глупый слуга.
а шо приехал? - так с тем же попутным ветром и сдрыснет...
- о тут бруствер поправьте, беру на личный контроль.
- а здесь можно было бы и не так глубоко окоп - я же прохожу не нагибаясь,
а значит и остальные пройдут без напряга... - засыпьте сантиметров на 20 выше.....
нажраться не забудь за родину
Зелохам нагло мочатся в глаза, а им все Божья роса...
очередной толик - тут без просвета...
«Кажіть: угорці - наші друзі».
Після того, як останній повторив слова нардепа, Тищенко знову наказав повторити це двома мовами на камери. «Всі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні».
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tishchenko-na-zakarpatti-zmusiv-kazati-glavu-mitnici-shcho-ugorci-druzi-ukrajinciv-novini-ukrajini-50157856.html?utm_source=telegram
самых борзых дедов в конце карьеры мудохали
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Зєлю геть. Дострокові.
Вот Коля Оболонский из банды Савлохова этим и занимается.