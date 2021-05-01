"Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко приехал 1 мая на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с "таможни в карманы власти".

Такое мнение в Facebook высказал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Зачем Тищенко поперся инспектировать Закарпатскую таможню?

Для этого нужно понимать пару моментов.

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Главные темы Закарпатья - сигареты в Венгрию и итальянские бусы на вход в страну. До санкций контроль таможни и тем был в руках Пересоляка, но после санкций все перешло в руки СБУ. Начальник Закарпатской таможни, Товт, вел борьбу против Пересоляка еще до санкций, а теперь стал неугоден новой вертикали в лице СБУ. Тищенко неоднократно требовал в ОП контроль над какой-то таможней, и часто просил назначить хоть кого-то на вкусный пост.

Отсюда простой вывод.

Появление Тищенко на Закарпатье - это десант близкого к ОП человека для налаживания контроля потоков с Закарпатской таможни в карманы власти.

Сигареты, как врут люди, курирует близкий к ОП Слюсарев, а сборы с итальянских бусов на Тисе - вечная тема, дающая живой кэш.

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Глобально все под СБУ, но не хватало политического куратора.

Им и стал Тищенко.

Вангую.

В ближайшее время Коля буде требовать отстранения Товта и назначения своего человека", - уверен Плинский.

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