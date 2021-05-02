Кулеба: Главная цель разговора Зеленского с Путиным - прекращение войны в Украине и деоккупация территорий

Главной целью возможной разговора президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина является прекращение войны.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин может обсуждать со своим украинским коллегой вопросы двусторонних отношений, но не ситуацию на Донбассе.

"Российская агрессия против Украины - это по определению двусторонние отношения. Поэтому здесь искусство дипломатической интерпретации, к которому мы можем бесконечно прибегать. Но мы понимаем, что главная цель разговора президента Зеленского с президентом Путиным - это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий", - отметил Кулеба.

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Он добавил, что во территориями подразумеваются и Донбасс, и Крым.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

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В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.