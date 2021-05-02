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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба: Главная цель разговора Зеленского с Путиным - прекращение войны в Украине и деоккупация территорий

Кулеба: Главная цель разговора Зеленского с Путиным - прекращение войны в Украине и деоккупация территорий

Главной целью возможной разговора президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина является прекращение войны.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин может обсуждать со своим украинским коллегой вопросы двусторонних отношений, но не ситуацию на Донбассе.

"Российская агрессия против Украины - это по определению двусторонние отношения. Поэтому здесь искусство дипломатической интерпретации, к которому мы можем бесконечно прибегать. Но мы понимаем, что главная цель разговора президента Зеленского с президентом Путиным - это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий", - отметил Кулеба.

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Он добавил, что во территориями подразумеваются и Донбасс, и Крым.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

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В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Крым (26373) путин владимир (31225) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+30
Чергова порція локшини на вуха лохтората!!! Кремлівський недопалок немає наміру обговорювати ситуаціі на Даунбасі та в Криму !!!То про що мають балакати лялька з параноїдальним ляльководом ???)))
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02.05.2021 00:32
+27
Я сначала прочитал: Главная цель заговора Зеленского и Путина.....
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02.05.2021 00:30
+26
***** - животное без национальности
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02.05.2021 00:59
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Та здогадалися вже, чого воно туди пхається!
***** закриває прокат зеленої лабуди на мокселі.
Роялті шмарклі накриваються мідним тазом!😪
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02.05.2021 15:34 Ответить
вы шо млядь в своем уме пускать наше квартальное чудо на прямые переговоры с ****** без поддержки германии и франции --- это полный киздец --- лучше отправить ..кандидата наук .. илью киву . только справку с полтавского дурдома не показывать что он хронический шизофреник ---- если наш хердрант возомнил себя великим дипломатом то все очень печально --- о чем может договориться вова -- квартальный и ***** -- кагэбист . лучше об этом даже не думать ........ но страшно то что в офисе думать некому там сплошной кагэбэшный дерьмак
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02.05.2021 15:45 Ответить
Oчень сомневаюсь. Путлер никогда не пошёл бы на встречу с Зеленским по вопросу обсуждения деокупации Крыма. Не надо украинцев успокаивать враньём. Как бы я не относилась к Валерию Соловью , но то, что у него есть надёжные источники в Ставке путлера - это факт. Так вот по сообщению тех источников известно, что обсуждаться , по настоянию именно Зеленского, будет только один вопрос - это подача воды в Крым. Очень хочется, чтобы это было неправдой, но где-то внутри чувствую, что это так. Зеля очень хочет угодить путлеру. С Байденом он не собирается кооперировать, как уже понятно. От него от только оружие требует и членства в НАТО. А дружить он будет с путлером. Второй Янык-овощь.Долго ли клоун собирается просидеть на шпагате ?
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02.05.2021 18:12 Ответить
Думаю можна навести невдлалі в основі паралелі. ..тіпа в 1942 га ду Іосіф віссаріоновічь хошє с Адольфом нємножко встрєтіться і пагаваріть о дружьбє і па бєда....
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02.05.2021 18:46 Ответить
На каких условиях?и настроин ли пианино?
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02.05.2021 22:00 Ответить
Сори 😁,переговоры зависят ,от того как настроин пианино.
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02.05.2021 22:03 Ответить
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