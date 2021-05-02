Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit
Германия будет оставаться заложником Владимира Путина с точки зрения внешней политики, пока она зависит от российского газа.
Об этом говорится в статье "Громкое молчание Германии" в газете Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается в статье, Россия разместила войска на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму - "грубая попытка запугать украинского президента Владимира Зеленского, который действовал не только против пророссийских олигархов и средств массовой информации; более того, он также отказывается предоставить восточным областям своей страны, оккупированным пророссийскими силами, "автономию", что на самом деле было бы присоединением к России. Кроме того, он сейчас настаивает на вступлении Украины в НАТО и ЕС после того, как переговоры с Путиным об окончании необъявленной войны против Украины не удались".
Еще один пример внешнеполитической агрессивности России - действия Путина в отношении Беларуси, отмечает автор. Российский президент в своем выступлении распространил слух, что спецслужбы готовили государственный переворот против белорусского диктатора Александра Лукашенко и предупредил, что если Запад пересечет неопределенные "красные линии" Путина, Россия отреагирует "быстро, асимметрично и жестко".
Автор статьи уверен, что Россия знает свой путь к асимметричной войне: нападения с плутонием, нейротоксинами и огнестрельным оружием на изгнанных противников режима в Великобритании и в Берлинском Тиргартене; нападение на склад боеприпасов в Чешской Республике в 2014 году; кибератака на Бундестаг в 2015 году; вмешательства в референдум по Brexit и президентские выборы 2016 года в США; армии троллей, распространяющих ненависть к исламу, антисемитизм и фейковые новости в социальных сетях; не говоря уже о газовой войне против Украины в 2009 году, когда половина Европы среди зимы узнала, что Путин готов использовать природный газ в качестве оружия.
Отмечается, что Европа получает 30 процентов нефти и 40 процентов поставок газа из России. "Пока это так, Европа будет оставаться заложником Путина с точки зрения внешней политики", - говорится в статье.
Политикам из правящего христианского блока и их партнерам по правительственной коалиции, социал-демократам, забрасывается желание сохранить хорошие отношения с Москвой любой ценой, готовность, к примеру, покупать российскую вакцину несмотря на критику относительно Навального. Единственной партией, которая четко заявляет в своем предвыборном манифесте, что зависимость от российского газа должна прекратиться, в том числе с четкой ссылкой на газопровод "Северный поток-2", является "Зеленые".
Неудивительно, что кандидат в канцлеры Анналена Бербок очень быстро предстанет перед вопросом, может ли промышленно развитая страна на самом деле преодолеть свою зависимость от ископаемого топлива только с помощью альтернативных видов энергии.
Путин сознательно ориентируется на "агрессивную внешнюю политику царя" из-за того, что его режим становится все более непопулярным внутри страны. "Причинная связь между внутриполитической слабостью и внешнеполитической авантюрой редко была яснее, чем сейчас", - пишет Алан Позенер.
По его убеждению, составной частью государственных интересов Германии должно стать содействие демократии в Украине, а также в Польше и странах Балтии, предоставление ей (Украине) безопасности в НАТО и указать путь к членству в ЕС.
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А від московських грошей.
І від образу "Росії ХІХ ст." - європейська імперія в Азії. Толстой. Достоєвский. Балет. і т. д.
Навіть, якщо гроші приходитимуть з іншого місця,
ментальний образ Московії вони навряд чи змінять швидко.
гниды немецкие прекрасно знали, что можно протянуть трубу из катара...
вместо этого европа и германия семь лет виляляют хвостом ублажая кремлёвского упыря озабоченностью, и строя СП-2 - являются спонсором войны и терроризма !
Украина же транзитируя пуйловский газ - соучастница бизнеса на крови, т. к твёрдого желания его остановить ни у кого - нет, на радость пуйлу
значит все участники процесса продажные шлюхи в борделе !