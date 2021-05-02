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Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit

Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit

Германия будет оставаться заложником Владимира Путина с точки зрения внешней политики, пока она зависит от российского газа.

Об этом говорится в статье "Громкое молчание Германии" в газете Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается в статье, Россия разместила войска на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму - "грубая попытка запугать украинского президента Владимира Зеленского, который действовал не только против пророссийских олигархов и средств массовой информации; более того, он также отказывается предоставить восточным областям своей страны, оккупированным пророссийскими силами, "автономию", что на самом деле было бы присоединением к России. Кроме того, он сейчас настаивает на вступлении Украины в НАТО и ЕС после того, как переговоры с Путиным об окончании необъявленной войны против Украины не удались".

Еще один пример внешнеполитической агрессивности России - действия Путина в отношении Беларуси, отмечает автор. Российский президент в своем выступлении распространил слух, что спецслужбы готовили государственный переворот против белорусского диктатора Александра Лукашенко и предупредил, что если Запад пересечет неопределенные "красные линии" Путина, Россия отреагирует "быстро, асимметрично и жестко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия запустит "Северный поток-2", - Резников

Автор статьи уверен, что Россия знает свой путь к асимметричной войне: нападения с плутонием, нейротоксинами и огнестрельным оружием на изгнанных противников режима в Великобритании и в Берлинском Тиргартене; нападение на склад боеприпасов в Чешской Республике в 2014 году; кибератака на Бундестаг в 2015 году; вмешательства в референдум по Brexit и президентские выборы 2016 года в США; армии троллей, распространяющих ненависть к исламу, антисемитизм и фейковые новости в социальных сетях; не говоря уже о газовой войне против Украины в 2009 году, когда половина Европы среди зимы узнала, что Путин готов использовать природный газ в качестве оружия.

Отмечается, что Европа получает 30 процентов нефти и 40 процентов поставок газа из России. "Пока это так, Европа будет оставаться заложником Путина с точки зрения внешней политики", - говорится в статье.

Политикам из правящего христианского блока и их партнерам по правительственной коалиции, социал-демократам, забрасывается желание сохранить хорошие отношения с Москвой любой ценой, готовность, к примеру, покупать российскую вакцину несмотря на критику относительно Навального. Единственной партией, которая четко заявляет в своем предвыборном манифесте, что зависимость от российского газа должна прекратиться, в том числе с четкой ссылкой на газопровод "Северный поток-2", является "Зеленые".

Неудивительно, что кандидат в канцлеры Анналена Бербок очень быстро предстанет перед вопросом, может ли промышленно развитая страна на самом деле преодолеть свою зависимость от ископаемого топлива только с помощью альтернативных видов энергии.

Также читайте: "Газпром" сокращает транзит газа через Украину, - Оператор ГТС

Путин сознательно ориентируется на "агрессивную внешнюю политику царя" из-за того, что его режим становится все более непопулярным внутри страны. "Причинная связь между внутриполитической слабостью и внешнеполитической авантюрой редко была яснее, чем сейчас", - пишет Алан Позенер.

По его убеждению, составной частью государственных интересов Германии должно стать содействие демократии в Украине, а также в Польше и странах Балтии, предоставление ей (Украине) безопасности в НАТО и указать путь к членству в ЕС.

Автор: 

Газ (10223) Германия (6939) Европа (1841) россия (95418)


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Топ комментарии
+17
Истинно так. Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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02.05.2021 01:21
+8
И рашисты напали на ЕС и НАТО ещё в 2010.
Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit - Цензор.НЕТ 7381
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02.05.2021 01:48
+6
хейло недаром залез в сирию, чтоб она не протянула трубу в европу, но
гниды немецкие прекрасно знали, что можно протянуть трубу из катара...
вместо этого европа и германия семь лет виляляют хвостом ублажая кремлёвского упыря озабоченностью, и строя СП-2 - являются спонсором войны и терроризма !
Украина же транзитируя пуйловский газ - соучастница бизнеса на крови, т. к твёрдого желания его остановить ни у кого - нет, на радость пуйлу

значит все участники процесса продажные шлюхи в борделе !
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02.05.2021 08:39
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Истинно так. Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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02.05.2021 01:21 Ответить
И рашисты напали на ЕС и НАТО ещё в 2010.
Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit - Цензор.НЕТ 7381
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02.05.2021 01:48 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.05.2021 11:07 Ответить
А им нравится быть шлюхой :ПЛЯТЯТ И ИМЕЮТ
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02.05.2021 10:34 Ответить
и шо, гитлер-сталин 2.0
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02.05.2021 02:02 Ответить
еврошлюхи на содержании
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02.05.2021 02:30 Ответить
Они только сейчас просыпаются. Пуйло использовал Европу 7 лет как он хотел.
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02.05.2021 05:17 Ответить
Они будут всегда зависимы от России ,сп-2 тому пример
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02.05.2021 05:49 Ответить
Європа не від газу залежна.
А від московських грошей.
І від образу "Росії ХІХ ст." - європейська імперія в Азії. Толстой. Достоєвский. Балет. і т. д.
Навіть, якщо гроші приходитимуть з іншого місця,
ментальний образ Московії вони навряд чи змінять швидко.
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02.05.2021 05:50 Ответить
мне не понятно....почему весь газ мира находится в россии?????во времена ссср россиябрала газ только у украины....80 миллиардов кубов газа...ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГАЗОМ И НЕФТЬЮ УКРАИНЫ......читайте расследование журналиста АНТОНА ГУРА....и он говорит...что газ из россии в Европу идет до сих пор С УКРАИНЫ С УКРАИНЫ С УКРАИНЫ!!!!!!!!поетому войска путина перед дверью УКРАИНЫ!!!!!!!
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02.05.2021 07:59 Ответить
Газ идёт с Украины, а деньги получает Россия. Всё логично конечно.
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02.05.2021 10:44 Ответить
Выкачали в 1950-60-х. Украине лет на 200 хватило бы.
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02.05.2021 11:04 Ответить
дайте мне ответ...ЗАЧЕМ ПУТИНУ УКРАИНА?????? не вопли а математический расчет
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02.05.2021 08:01 Ответить
....газа, к примеру в катаре немеренно или в кувейте?)..не помню уже точно, они рядом почти, стройте оттуда трубы и будет вам счастье! а агрессивному кацапу конец трубы ихонной в жопу и пусть гуляют с ней по миру... ...
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02.05.2021 08:06 Ответить
СЕЙЧАС ГАЗА В УКРАИНЕ ДОБЫВАЕТСЯ 100 МИЛЛИОНОВ КУБОВ В СУТКИ-------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...КАтар---укрАИНЕ НЕ ТОВАРИЩ!!!!!!в сутки---------100 миллионовкубов.....так сказал АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........................РАВНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯЧЕМ ВУКРАИНЕ ГАЗА-------НЕТ В МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! и яс ним согласна-----нефть ето остатки органики........а органика---ЕТО УКРАИНА......я теперь понимаю тимошенко и ее договор по газу!!!!!!....покупала по 400 долларов в раше а народу продава по 100....**** суки
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02.05.2021 12:18 Ответить
хейло недаром залез в сирию, чтоб она не протянула трубу в европу, но
гниды немецкие прекрасно знали, что можно протянуть трубу из катара...
вместо этого европа и германия семь лет виляляют хвостом ублажая кремлёвского упыря озабоченностью, и строя СП-2 - являются спонсором войны и терроризма !
Украина же транзитируя пуйловский газ - соучастница бизнеса на крови, т. к твёрдого желания его остановить ни у кого - нет, на радость пуйлу

значит все участники процесса продажные шлюхи в борделе !
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02.05.2021 08:39 Ответить
Поки Україна залежна від москальської електроенергії, вона бранка свого лютого ворога.
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02.05.2021 09:20 Ответить
Пока Европа зависит от российского газа, она останется заложником Путина во внешней политике, - Die Zeit./ Сказать что то новое и дельное не может не только кодлан Коломойского.
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02.05.2021 09:39 Ответить
Ой, прямо умиление. Про газ начинают что-то догадываться. Такими темпами лет через 200 в учебниках напишут что и путинХУЙЛО.
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02.05.2021 10:22 Ответить
Не нужно забывать что и Раша является заложником этих поставок в Европу.. Больше ведь предложить нечего, ну разве что убийства, отравления, обстрелы, " Новичок", " Боярышник" и " Спутник". и подмененная моча олимпийцев. Если Европа избавится от этой зависимости Раше придет труба и очень быстро.
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02.05.2021 12:39 Ответить
 
 