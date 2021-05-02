Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87, - ОПОРА
Большая палата Верховного Суда поздно вечером 1 мая признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов на округе №87 и признан победителем "слуга народа" Василий Вирастюк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".
Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года по делу №9901/114/21.
Учитывая то, что сроки рассмотрения избирательных споров сокращенные (всего 2 дня на рассмотрение), поэтому рассмотрение таких дела не откладывается на выходные и праздничные дни. Таким образом рассмотрение дела было начато Большой палатой 30 апреля и уже 1 мая принято и объявлено решение.
Большая палата ВС пришла к выводу, что ранее принятое решение Верховного Суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко - удовлетворению. Так, исковые требования удовлетворены частично: признаны противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и признан противоправным и отменен протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, в удовлетворении остальных исковых требований - отказано.
Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
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сохраняется баланс и какие то правила, а так же заигрывание с наридом на выборах. С новыми тарифами товарищи мы их заслужили своим мычанием.
Этого мало. Избирком виновный в фальсификации должен пойти под суд
Гаврилюк сразу по избрании начал читать Конституцию Украины.
Зеленский Конституцию Украины из принципа читать не хочет.
тут ви не праві.. Кошулинський був єдиним посадовцем, хто залишився легітимним після втечи овоча.. І під його головуванням у ВР були відновлені верховні органи України, які стали альтернативою овочу.. А інакше пуйло мав всі законні права відновити силою овоча на посаді, як єдиного законного.. але цього не відбулося, і овоч став посміховиськом, мемом "легітимний"..
А тепер цей нарід зраджений тими, кого вибрав. Усе закономірно
Зрадників ніхто не поважає. Навіть вони самі себе.
Где лгут и себе и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови - по грязи - во тьму.
Результаты выборов на 87 округе, где победил "слуга" Вирастюк, отменены Верховным судом.
Как тут не вспомнить классика: "Давай по-новой, Миша, всё фигня!"🤣🤣🤣
Либо будет разгонять очередной суд.
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж-таки судейські позбавили кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка скромних радощів від млосного вигрівання під банею Верховної Ради. Чи остаточно?
Вот так проснуться утром, Овакоф не министр, Зеленскай не президент, Беня на Гамерикена, греет стул электрический,а вместо Мацковии море ....😅😀🤣
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Где ваша сладость...
багато львів'ян віддали б за нього голоси. Ну а Вірастюк
ще не ставши депутом опозорився на весь Світ! Й воно
йому треба?
наступних виборів вже не було б..
політиків треба міняти як підгузки (с)
мало крепкиххозяйственников красныхдиректоров ? соскучились по савцкамусаюзу ??? не по
нятно что единственный за кого там нужно голосовать это Кошулинский ??? дэбилыблть.......
- вот это настоящий савецкийсаюз если кто соскучился