Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87, - ОПОРА

Большая палата Верховного Суда поздно вечером 1 мая признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов на округе №87 и признан победителем "слуга народа" Василий Вирастюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года по делу №9901/114/21.

Учитывая то, что сроки рассмотрения избирательных споров сокращенные (всего 2 дня на рассмотрение), поэтому рассмотрение таких дела не откладывается на выходные и праздничные дни. Таким образом рассмотрение дела было начато Большой палатой 30 апреля и уже 1 мая принято и объявлено решение.

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Большая палата ВС пришла к выводу, что ранее принятое решение Верховного Суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко - удовлетворению. Так, исковые требования удовлетворены частично: признаны противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и признан противоправным и отменен протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, в удовлетворении остальных исковых требований - отказано.

Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

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22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.