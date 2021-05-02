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Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87, - ОПОРА

Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым

Большая палата Верховного Суда поздно вечером 1 мая признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов на округе №87 и признан победителем "слуга народа" Василий Вирастюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года по делу №9901/114/21.

Учитывая то, что сроки рассмотрения избирательных споров сокращенные (всего 2 дня на рассмотрение), поэтому рассмотрение таких дела не откладывается на выходные и праздничные дни. Таким образом рассмотрение дела было начато Большой палатой 30 апреля и уже 1 мая принято и объявлено решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК объявила кандидата от СН Вирастюка победителем на довыборах на 87 избирательном округе

Большая палата ВС пришла к выводу, что ранее принятое решение Верховного Суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко - удовлетворению. Так, исковые требования удовлетворены частично: признаны противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и признан противоправным и отменен протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, в удовлетворении остальных исковых требований - отказано.

Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Также читайте: Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) Верховный Суд (1096) выборы (24725) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+55
Колись поважав Вірастюка, як спортсмена, як сильну людину великої волі. Але зараз, після того, як він погодився прийняти участь у цій афері, поваги до нього нема.
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02.05.2021 06:02
+35
Шах и мат тебе ЗЕлебоба!!!

ЗЕ контролирует СБУ. СБУ обеспечило "правильное" голосование.
Коломой контролирует суды. Суд признал результат голосования незаконным.

ЗЕэнд!!!
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02.05.2021 02:49
+31
Потрібні чесні перевибори на цьому окрузі , крапка !
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02.05.2021 04:50
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Думаю,що нарід---не тільки дурний,а ще і продажний. Кошулинський мав набрати мінімум 75%,але ж перемагають гроші і ті,кому "какая разніца"
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02.05.2021 08:49 Ответить
Згідно з екзитполом, Кошулинський переміг, до речі.
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02.05.2021 13:51 Ответить
Результати очевидно сфальсифіковані - то можна було спрогнозувати. Але дивує пасивність "Свободи" і підчас виборів, і при підрахунку... Надвірнянський район цілком "свободівський" і кращого Провідника за Кошулинського "Свобода" як Всеукраїнське Об"єднання наразі не має.
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02.05.2021 17:58 Ответить
А во! А на маєш... І що тепер?
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02.05.2021 09:13 Ответить
нарид чужой на этом празднике жизни,который себе устроили свиньи корыта. Потому так завзято бются за место возле крмушки. Зеля хочет отгнать судейских и поставить своих. Але ж и у судейских есть свои дети им тоже надо где то харчеваться. Но пока они бьются
сохраняется баланс и какие то правила, а так же заигрывание с наридом на выборах. С новыми тарифами товарищи мы их заслужили своим мычанием.
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02.05.2021 09:16 Ответить
Скарги от Шевченка есть, а скарг от Кошулинського великого демократа что нет, вот вам вся суть всей Свободи, ----- перевибори и точка.
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02.05.2021 09:48 Ответить
Поганим тацюристам вічно щось заважає!.Тільки зіговати під дудку кремля -завжди напоготові!
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02.05.2021 10:19 Ответить
а ти *********, саме для цього висновку та щойно зареєструвався?
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02.05.2021 13:27 Ответить
Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87

Этого мало. Избирком виновный в фальсификации должен пойти под суд
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02.05.2021 10:37 Ответить
Прокуратор,опять не дочитал...ЦИК просто не рассмотрел все жалобы,которые были.Шевченко написал их столько,что физичекси,ЦИК и не мог их рассмотреть.Причина отмены чисто формальная.Рассмотрят и будет у вас еще один депутат,типа Гаврилюка.Гаврилюк,кстати,уже начал читать вторую сотню книг,наверное уже с более маленькими буквами и поменьше картинок.
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02.05.2021 11:33 Ответить
Оставь Гаврилюка в покое. Он себя ничем не осквернил
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02.05.2021 13:31 Ответить
По факту из Гаврилюка намного лучший депутат, чем из Зеленского президент.

Гаврилюк сразу по избрании начал читать Конституцию Украины.

Зеленский Конституцию Украины из принципа читать не хочет.
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02.05.2021 22:51 Ответить
Шевченко сначала стоило бы отсидеть за третью волну ковида, которая началась с его сраного Буковеля, а потом уже щемится в депутаты. Вирастюку вообще в Раде нечего делать. Пусть грузовики дальше таскает. Кошулинский уже там тоже был. Ни хрена он в той Раде полезного не сделал как и вся его Свобида. Пришли, посидели на потоках сколько им позволили и смылись. Тенюх - говно засратое, недоадмирал, Крым сдал по приказу косатой и Турчинова. Махницкий на посту и.о. Генпрокурора вообще против Клюева старшего дело закрыл за бабло. Швайка и Мохнык тырили бюджетные средства. Все оно опозорили Свободу. И теперь ее никто в Раду не выберет. Рядовым партийцам следовало бы выгнать нах Тягнибока и всю верхушку партии, выбрать нормальных людей. Тогда народ может и дал бы второй шанс.
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02.05.2021 11:39 Ответить
>Кошулинский уже там тоже был. Ни хрена он в той Раде полезного не сделал
тут ви не праві.. Кошулинський був єдиним посадовцем, хто залишився легітимним після втечи овоча.. І під його головуванням у ВР були відновлені верховні органи України, які стали альтернативою овочу.. А інакше пуйло мав всі законні права відновити силою овоча на посаді, як єдиного законного.. але цього не відбулося, і овоч став посміховиськом, мемом "легітимний"..
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02.05.2021 23:26 Ответить
Та Пуйло срал на ті верховні органи України. Він забрав Крим без бою бо його просто так віддали косата падла, Пашинський, Турчинов та Яценюк с Аваковим. Наливайченко там щось теж підгавкував. Всі бзділи воювати и ладні були віддати півкраїни до Дніпра, а столицю хотіли перенести до Львова. Якби не добровольці та волонтери то так би все і сталося. А коли прийшов гівнокомандуючий Порошенко - він перше що зробив - це об'явив перемир'я на 10 днів щоб ***** встиг завести важке озброєння та техніку. Щоб потім нам вішати лапшу на вуха про неможливість воєнного вирішення питання. Але перед цим він згноїв у котлах патріотів. після чого підписав Першу мінську капітуляцію. Потім сдав ДАП та Дебальцевський карман та підписав 2 мінську капітуляцію. А те що там Кошулинських зібрав 226 було до сраки, бо беркутню треба було стріляти, а не давати наказ розійтися по казармах. Ця ж беркутня потім охороняла в'ъзд до Криму та воювала проти наших військ на Донбасі. А деякі сраку Авакова досі охороняються від народу. Завдяки цій м'якотілості Альфа, яка живцем спалила людей у Профспілках не те що не була розстріляна, а ще й залишилася на службі у Валі Наливайченка. Ви і самі все це маєте знати.
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03.05.2021 18:30 Ответить
Наш "мудрий" народ може дати шанс тільки ворогам-зажопинцям, я своїм патріотам -- ні.
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03.05.2021 14:05 Ответить
очепяточка по Фрейду? я своїм патріотам -- ні.
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04.05.2021 03:44 Ответить
Перемога Руслана Кошулинського буде і справедливою, і логічною. Кошулинський - Політик, Патріот і Воїн. Він у ВР відстоюватиме Державу і Народ до останнього з душею, досвідом і розумом.
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02.05.2021 12:04 Ответить
пока голоса будут в 21 ст...считать люди....!!!!!!до тех пор никто из народа не будет внрить президентам и суддям......ГОЛОСА ДОЛЖЕН СЧИТАТЬ КОМПЬЮТЕР!!!!
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02.05.2021 12:34 Ответить
А хто буде перевіряти як рахує комп'ютер?
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02.05.2021 20:07 Ответить
компьютер обшугать невозможно...след остается
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02.05.2021 21:53 Ответить
можливо... бо перевіряти будуть ті самі, хто мав би рахувати голоси заміть комп'ютера
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02.05.2021 23:29 Ответить
Никогда народ этой страны не поддержит кандидата из барыжной команды Пэти, никогда!
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02.05.2021 12:45 Ответить
Ніколи не кажи ніколи , ватан , бо баригою є твій хузяїн !
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02.05.2021 13:28 Ответить
яйцями своїми клянешся, якщо не євнух? Навіть, тлумачення слів знаєш Зе!Бенько?
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02.05.2021 13:31 Ответить
Задело? Не в бровь, а прямо в харю тебе, да? Народ не знал, как будет при этом, но знал как было при том, потому и выбор такой. Но Пэтя всё, сбитый летчик.
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02.05.2021 15:42 Ответить
Чим ти хотіло мене задіти? Що звик до харі своєї свиноматки та усіх так уявляєш? Що давній user/86833, а не знаєш тлумачення слів, що використовуєш та скачеш як дурник, Вангою прибитий?
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02.05.2021 16:23 Ответить
Рвет вам пуканы, ботам барыжным! А по сути-то сказать нечего. Ботоферма "Лолите" не поможет. И усилия диванного вояки Гая, который нигде не воевал тоже бесполезны. А как же он на говно исходится на Прямом анале! Но в список все равно не берут. Рылом точно не вышел как и Карпов, которого дальше полтавского горсовета не пустили. Нах вы им не нужны, боты. У них своя сабачья свадьба. А вам будут копейки на карту кидать за труды.
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02.05.2021 19:19 Ответить
дивлюсь на потуги, такого сяйва розуму як ти та уявляю Зе!Бень, чи просто де+біла... Хоч одну "радість" маєш- скиглити та скавчати... Скурвлений, опущений, нікчемний ти тарган.
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02.05.2021 20:15 Ответить
А ведь таки здорово задело. Когда нет конкретных аргументов, то такая быдлота как ты всегда переходит на оскорбления. Лолитына ботоферма твоя родина, не иначе. Меня читают 39, а тебя всего четыре (минус ты и твой курватор, остаётся двое ), не интересен ты никому.
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02.05.2021 20:46 Ответить
дарма я вирішив, що в тебе клепка є... Ти ще пісюном похвались, та зазнач кількість нір, що ним залив та зазирнув. Де ж ви, ***** такі, беретесь? Вічно ображене скаче, отримає фофана та скиглить, що воно та через перепрошую балакало. Чмирь на чмирі, примітивні двоногі потвори та біси.
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02.05.2021 21:18 Ответить
Что ты там быдло решать можешь? Чушь только писать ты можешь. Да ещё скрин той своей писанины делать, чтобы куратору отправить и копейки за то получить. Всё, больше отвечать тебе не буду, сиди без денег.
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02.05.2021 22:27 Ответить
висрався, а тепер розмаж та насолоджуйся ароматом, поки 39 послідовників не прибігли та браво! не кричать.
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02.05.2021 22:46 Ответить
А з яких це пір свободівець Кошулинський став з команди Пєті? От ти і спалився, кацапчику, не розбираєшся в українській політиці від слова ВЗАГАЛІ!
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02.05.2021 15:45 Ответить
Соевые на том округе сняли своего кандидата, заявив что снимают его в пользу Кошулинского, такая вот медвежья услуга. Чё с них, идиотов взять?
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02.05.2021 22:29 Ответить
А наш дуже муд... ой мутний нарід його зрадив.
А тепер цей нарід зраджений тими, кого вибрав. Усе закономірно
Зрадників ніхто не поважає. Навіть вони самі себе.

Где лгут и себе и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови - по грязи - во тьму.
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02.05.2021 13:36 Ответить
шоколяд на пальмовій оливі така ж гидота як і твої прошоколядні висери
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02.05.2021 17:18 Ответить
Порох що король, щоб його зраджувати? Народ вирішив так. Воля народу понад усе.
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03.05.2021 18:52 Ответить
Отакої)
Результаты выборов на 87 округе, где победил "слуга" Вирастюк, отменены Верховным судом.
Как тут не вспомнить классика: "Давай по-новой, Миша, всё фигня!"🤣🤣🤣
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02.05.2021 12:24 Ответить
Теперь Зюзя будет делать вид, что он "честно" разберется во всем и в результате все равно будет Вася, "конечно Вася".
Либо будет разгонять очередной суд.
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02.05.2021 13:39 Ответить
тут то ладно, хоть точно не сепар. а вот в 50-м округе сепар с вероятным гражданством паРашы ни у кого вопросов почему-то не вызывает и уже "служит" народу во всю **********.
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02.05.2021 12:31 Ответить
Оба говны. Один физически предатель, другой морально
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02.05.2021 13:41 Ответить
Весь состав ЦИК привлечь к уголовной ответственности за попытку фальсификации результатов выборов. Ну а Вирастюку - ганьба. Так опозориться...
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02.05.2021 12:44 Ответить
"Вася! Вася! Oh, my God..."©
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж-таки судейські позбавили кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка скромних радощів від млосного вигрівання під банею Верховної Ради. Чи остаточно?
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02.05.2021 12:44 Ответить
Вася гантеля снова не депутат 😃
Вот так проснуться утром, Овакоф не министр, Зеленскай не президент, Беня на Гамерикена, греет стул электрический,а вместо Мацковии море ....😅😀🤣
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02.05.2021 13:25 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
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02.05.2021 13:44 Ответить
Мечты, мечты
Где ваша сладость...
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02.05.2021 13:42 Ответить
А у Васі все було так кльово...
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02.05.2021 14:25 Ответить
Поки ці два сруться , ней виграє Кошулинский (28,86%)
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02.05.2021 15:11 Ответить
Я б теж проголосував за Кошулинського! Впевнен що
багато львів'ян віддали б за нього голоси. Ну а Вірастюк
ще не ставши депутом опозорився на весь Світ! Й воно
йому треба?
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02.05.2021 17:01 Ответить
Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782В людей дуже коротка память на все добре що їм зробили. «Это было», - сказала https://citaty.info/topic/pamyat Память . «Этого не могло быть», - сказала https://citaty.info/topic/gordost Гордость . И Память сдалась.

Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782 Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7671Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6782
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02.05.2021 15:51 Ответить
так а кто чемпион то?)
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02.05.2021 17:04 Ответить
Был такой вирастюк,мужик как мужик пока не связался с этими лакеями и обгадил сам себя.
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02.05.2021 18:38 Ответить
Та він почав паскудитися на підтанцьовках з 95 Кварталом, зокрема у РФ. Такого себе товстого дурника грав разом із Сивохою та Юзіком
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02.05.2021 19:16 Ответить
C тупорылой улыбкой петь "Це васіна колбасіна..." Это ниже днища. Но, как не крути, народ то голоса ж ему дал...пусть слегка досчитал зе-десант. Но таки ж НАРІД, не?
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02.05.2021 23:26 Ответить
Вот избрали зеленского который на уши навесил всякой ахинеи населению и затоптали ногами П.Порошенко который и страну сохранил и армию возродил,путина остановил,создал Международную антипутинскую коалицию.Один делал и его растоптали другой наобещал целый воз каких то обещаний и его вознесли,что за мышление у населения?,
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02.05.2021 19:09 Ответить
петя майбутній лукашенко..
наступних виборів вже не було б..

політиків треба міняти як підгузки (с)
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02.05.2021 23:32 Ответить
батьків поміняй, бо інваліда розумової праці породили.
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03.05.2021 01:59 Ответить
Дурному і х... цяцька, так і нашому народу, хоч і не побачили його з-за рояля.
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03.05.2021 14:25 Ответить
Вот избрали зеленского который на уши навесил всякой ахинеи населению и затоптали ногами П.Порошенко который и страну сохранил и армию возродил,путина остановил,создал Международную антипутинскую коалицию.Один делал и его растоптали другой наобещал целый воз каких то обещаний и его вознесли,что за мышление у населения?,
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02.05.2021 19:11 Ответить
Как показала наглядная практика, мышление есть только у 25-27% украинцев. У остальной части народа, у так называемого "населения", его просто нет и вряд ли будет. А около половины из этой массы уже сегодня готовы голосовать за жопоблок... Надеюсь, что я не прав касаемо последнего предложения.
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03.05.2021 09:05 Ответить
У Вирастюков траур - сорвалась жирная кормушка на 3 года... Уже и кошельки заготовлены для чёрных доплат и легальных сотни тысяч депутатских....И жена уже козью морду отрепетировала, чтобы свысока смотреть на соседей и бывших приятелей.... Какое горе у людей...
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02.05.2021 19:20 Ответить
був василь вірастюк а став василь п...дарастюк!!!
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02.05.2021 22:11 Ответить
піти до них після двох років тої влади, він, мабуть, вже й був отим набукву П
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02.05.2021 22:27 Ответить
а це шаб зеублюдки не хрюкали, шо Петро не зробив реформи ВС
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02.05.2021 22:26 Ответить
все у кого в этом округе родственники/знакомые проветрите им мозги им мало ещё клоунов ?
мало крепкиххозяйственников красныхдиректоров ? соскучились по савцкамусаюзу ??? не по
нятно что единственный за кого там нужно голосовать это Кошулинский ??? дэбилыблть.......
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03.05.2021 07:03 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3263116/rozstrlyali_do_travnevih_svyat_yak_arhvi_cherez_80_rokv_vdkrili_rodin_pravdu_pro_represovanogo_direktora

- вот это настоящий савецкийсаюз если кто соскучился
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03.05.2021 12:06 Ответить
У Вірастюка закінчились гроші? Навіщо взагалі було лізти у ту помийку із зеленою пліснявою?
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03.05.2021 08:56 Ответить
наступил одной ногой а в говне уж по уши
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03.05.2021 12:06 Ответить
Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6532
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03.05.2021 15:11 Ответить
Цим би, Васильку, і займався: користі більше і не позорився...
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03.05.2021 15:21 Ответить
Как сказал http://az.lib.ru/a/andersen_g_h/text_0642_alt_paa_sin_rette_plads.shtml Андерсен Ганс Христиан о Верасюке -- Всяк сверчок- знай свой шесто к .
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03.05.2021 15:14 Ответить
Осел стал современным царем Мидасом , с той только разницей , что все к чему прикоснётся Осел превращается в кусок говна . Выборы это было последнее куда не лезли его шаловливые ручки . И тут бац , на одном участке кацапская консерва , а на другом ранее уважаемый спортсмен и шоумен , стал обычным зеленым говном. Не говоря о том , что Прикарпатье теперь у всех патриотов вызывает очень противоречивые чувства и из оплота борьбы с Советской власти и всего совкового превратились............
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03.05.2021 15:36 Ответить
У Надвірній проблеми. На перевибори приженуть танкову бригаду ЗСУ. Нема куди танки поставити.
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03.05.2021 19:37 Ответить
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