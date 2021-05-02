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Новости Агрессия России против Украины
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Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба

Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба

У России есть военная группировка, которая может достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины в случае необходимости.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Даже если они теоретически все отведут, мы должны всегда помнить, что они с такой же скоростью, всего только за несколько недель могут развернуть эту массу, эту армаду снова вдоль нашей границы и создать эту угрозу. Мы следили и за динамикой этого процесса, как оно происходит, за какое время, и мы увидели достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о прекращении так называемых учений - "это хорошо, это позитивный сигнал", но это не означает ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны.

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"И мы должны всегда об этом помнить. Поэтому будем верить и надеяться, что Россия все таки не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", - добавил глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что сейчас существует большая угроза в Азовском море.

"Она является беспрецедентно большой, перекидывание кораблей с Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и шаг к взятию морского пространства под контроль. Потому все инструменты, которые у нас есть - и двусторонние, и на международных площадках - задействованы, но, снова-таки, это политические и юридические инструменты. Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - отметил министр.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

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Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Наша задача, усилить оборону и вслучае чего, ипануть по ним так, что бы некого было разворачивать...
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02.05.2021 06:08
+10
Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8362
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02.05.2021 07:33
+6
Таке враження що ще трохи і Кулеба підніме руки в гору, така писанина не личить міністру.
Підвищення обороноздатності ВСУ, збори резервістів, навчання терроборони, закон про вільне володіння зброї і таке інше.
Сподіватися потрібно на себе, не на *****, шойгу, або інших кацапів. Питання в існуванні держави, а ви ходите соплі розтираєте по всіх змі, в той час коли всіх українців потрібно об'єднати і бути готовими до захисту від агресора і окупанта в будь який час. «Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ».
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02.05.2021 06:24
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Правила форума Совет форумчан
та оно у них перманентно "в голове". нашел о чем беспокоиться. по-хорошему они не отстанут.
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02.05.2021 02:31 Ответить
Забавляти кацапів грою на роялі нетрадиційних способом. Щоб здивований кацапа в голову не приходило війська розгортати. 😊 Тільки навряд чи це діятиме на кацапів довго. Потрібні нові трюки.
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02.05.2021 08:19 Ответить
у карлика оно и не выходило из того места где у нормальных растет голова
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02.05.2021 10:32 Ответить
кулеба, нахрена ж ты ляпнул вслух такое, вот уже точно в голову из-за тебя придёт
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02.05.2021 02:55 Ответить
не розумію, шо він меле?
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02.05.2021 03:27 Ответить
Що кацапня-гівно.
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02.05.2021 04:14 Ответить
він сказав "сидіть тихо, нижче трави тихіше води, бо пуйло нападе" тільки іншими словами
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02.05.2021 06:45 Ответить
Руководству рф должна прийти в голову пуля. А лучше снаряд.
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02.05.2021 04:16 Ответить
Дивний на всю голову цей Кулеба.
Та хай москалі собі розгортаються, хай вторгаються.
Від світу - санкції й ненависть, від українців - кулі й українізація.
Це стане початком їхнього кінця.
А Кулеба каже, що хоче кінець Москви відтягнути...
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02.05.2021 05:46 Ответить
Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3583
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02.05.2021 06:04 Ответить
Наша задача, усилить оборону и вслучае чего, ипануть по ним так, что бы некого было разворачивать...
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02.05.2021 06:08 Ответить
А Ви хабаря не пробовали дати Путіну, в Україні без нього питання не вирішуються, можливо в цьому рішення?
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02.05.2021 06:20 Ответить
Наверно пробовали. Ещё в 2014 году заметили Ахметова у Путина. Видимо хотел за Донбасс дать взятку. Но Путину нужен весь Донбасс, вся Украина.
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02.05.2021 06:42 Ответить
Так вопрос решаем, взятку с Украины, украдено у людей много могли отдать, а не заниматься...
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02.05.2021 09:47 Ответить
Таке враження що ще трохи і Кулеба підніме руки в гору, така писанина не личить міністру.
Підвищення обороноздатності ВСУ, збори резервістів, навчання терроборони, закон про вільне володіння зброї і таке інше.
Сподіватися потрібно на себе, не на *****, шойгу, або інших кацапів. Питання в існуванні держави, а ви ходите соплі розтираєте по всіх змі, в той час коли всіх українців потрібно об'єднати і бути готовими до захисту від агресора і окупанта в будь який час. «Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ».
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02.05.2021 06:24 Ответить
Дочитать текст до конца религия не позволила?
"Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - отметил министр.Источник: https://censor.net/ru/n3263298
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02.05.2021 06:41 Ответить
так, це виправдання капітуляції від Кулеби
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02.05.2021 06:48 Ответить
Кулеба, ты не царь и не хозяин в голове у руководства РФ, не натягивай сову на глобус
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02.05.2021 06:47 Ответить
Так он не один будет этим заниматься.
"И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - сказал Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3263298
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02.05.2021 06:49 Ответить
это только в его понимании общая задача наших партнеров стоит столь узко, что единственным способом избежать этого - становится послушное поведение Украины и задабривание агрессора, это позиция далеко не всех наших парнеров, а лишь в основном центральноевропейских, которые боятся войны в Европе
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02.05.2021 06:56 Ответить
Цитатами подтвердите, плиз.
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02.05.2021 06:58 Ответить
все цитаты Кулебы выше, почитайте и увидите, я возразил вам, что начинать ему надо было с последней его цитаты, приведенной вами, а не пытаться идти на выполнения условий шантажиста лишь бы шантажист не пугал войной
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02.05.2021 07:03 Ответить
а судя по его начальным цитатам, он достаточно узко понимает главные пути решения задачи, как и само условие задачи, само условие задачи тоже шире, чем его понимает Кулеба, как и основные пути ее решения
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02.05.2021 07:06 Ответить
И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - сказал Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3263298

........
другими словами, что я, и не только я, хотел донести - общая задача с нашими партнерами состоит далеко не только в этом!, московитам всегда приходят такие мысли в голову на протяжении уже 900 лет (был бы аппетит, силы и возможности у хищника, а повод он всегда найдет)
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02.05.2021 07:21 Ответить
Вы не в состоянии за один раз что-то сформулировать, а пытаетесь других поучать. Удачи.
Цитат не будет, т.е. вы соврали.
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02.05.2021 07:27 Ответить
я вам привел цитату, вы еще и слепой к тому же, а не только тугодохидимый))
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02.05.2021 07:29 Ответить
мало ты вы нагло врете обо мне, когда налицо другой факт, то есть вы наглый тролль и хам
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02.05.2021 07:30 Ответить
Приводить цитаты Кулебы вас не просили, где цитаты политиков Европы, которые не боятся войны в ней.
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02.05.2021 07:35 Ответить
поищи сам, фома неверущий.. по статьям за последние года, я не обязан тратить время на демагога и лживого тролля
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02.05.2021 07:40 Ответить
Это называется "критическое мышление".
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02.05.2021 07:49 Ответить
"... это позиция далеко не всех наших партнёров..."
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02.05.2021 08:14 Ответить
.. а еще я не должен выискивать вам цитаты по тексту статьи, но если вы сами не способны найти цитаты, то это ваши проблемы, которые мне не интересны... можешь валить и больше ко мне не лезть, недоделанный тролль и хам
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02.05.2021 07:33 Ответить
Нервы у вас никчерту.
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02.05.2021 07:36 Ответить
свали троллятина....
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02.05.2021 07:38 Ответить
Так это я тут десяток коментов ниАчОм написал?
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02.05.2021 07:40 Ответить
я вам ответил, потому что вы первый ко мне обратились с целью поспорить, хотя я и не ставил себе такой задачи, но ответ дал, цитаты ищите сами... каждый думает и понимает в меру своей распущенности либо узости мышления, ищите и найдете, то что очевидно всем
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02.05.2021 07:11 Ответить
да не в этом ваша задача, в а строительстве эшелонированных укреплений и насыщении армии современной ракетной и др.техникой...РСМД с разной начинкой-в них спасение Украины ну и современная космическая техника. отслеживающая и и уничтожающая все пуски ракет еще на стадии пуска...все остальное нужно конечно, но не приоритетно...
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02.05.2021 06:53 Ответить
А ничего, что МИД таким не занимается по определению?
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02.05.2021 06:59 Ответить
МИД заниматься должен всем, что за кордонами в т.ч. и разведкой тоже!...Иначе он пустое место!..
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02.05.2021 07:04 Ответить
Вы желаете покомандовать МИДом? А собачьи будки уже научились строить?
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02.05.2021 07:29 Ответить
не, мид не мое, я материться научился когда будки эти для тебя и подобных строил...
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02.05.2021 07:32 Ответить
Строительство собачьих будок и матершина неразделимые вещи.
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02.05.2021 07:38 Ответить
угу))....еще и передается нехило...))тебе как в твоей будке, шепчут по ночам черти матом проповеди?))
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02.05.2021 07:57 Ответить
Быдло Мавзолейное пытается бороться с Украиной уже 500 лет.... Если не больше....
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02.05.2021 07:04 Ответить
Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4360 Курица двухголовая с герба сраной РАБссии...
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02.05.2021 07:07 Ответить
Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6961 А знаете почему РАБссия тупое и неуклюжее быдло?Потому что земли для быдла не хватает от Камчатки до Кенигсберга.....
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02.05.2021 07:09 Ответить
А шо там у них землю безоплатно раздают народу или уже всю украли, как у нас.
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02.05.2021 07:31 Ответить
Ты хоть поняло что сказало,Халявщик пля? КГБист раздает бесплатно*? Та ты шо?
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02.05.2021 07:42 Ответить
Не груби.
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02.05.2021 10:51 Ответить
Безоплатно раздают, но только китайцам. Рюцкие рылом не вышли.
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02.05.2021 09:31 Ответить
...оно...ИЗНАЧАЛЬНО!!!.....у руководства РФ!.........
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02.05.2021 07:30 Ответить
Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8362
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02.05.2021 07:33 Ответить
Секретные доносы на РАБссии было делом привычным а царская охранка немецкой династии Готторп-Гольштейнов следила особо за Украиной...,ибо без Украины Мацковия БЫДЛО тупое...
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02.05.2021 07:41 Ответить
В НАС Мазепинці, Петлюрівці, Мельниківці, Бандерівці...а в НИХ Гольштейнівці.
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02.05.2021 08:33 Ответить
У нас министр обороны любит рассуждать о политических решениях (военного решения нет, я вообще не военный, а так, просто чмо, а есть только политико-дипломатические), министр иностранных - об развертывании на границах армад (армад, бл..,!) вражеских войск.

Наша элитка меня не устает поражать, белая кость, голубая кровь и благородные аристократы. А ні, перелякане село меле, що попало.
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02.05.2021 08:01 Ответить
Не рівняйте з селом. Там ще є дядьки розумніші за міністрів.
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02.05.2021 08:13 Ответить
Кулеба 5 мая будет встречаться с Госсекретарем США Энтони Блинкэном в Киеве...,на фоне скандала Джулиани - Ермак,это будет интересно....,Прокуратура США ведет следствие по этому делу,так же подключились и ФБР....
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02.05.2021 08:19 Ответить
700 танков Мавзолейных на ДАУНбассе это не армада...это металлолом Путлера...,а вдоль границы быдло катается типа устрашающие Шариковы хотят все взять и поделить....Крысы позорные...
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02.05.2021 08:21 Ответить
Зато Альчевский меткомбинат не получает зарплату с декабря...просто денег сейчас нет у Быдла Путлера...
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02.05.2021 08:24 Ответить
На АМК сейчас забастовка. Приезжали обезьяны, дали на хлеб, Страйк продолжается.
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02.05.2021 09:20 Ответить
Накануне паБЕДАбессия 9 мая РАБссия Мракобессия экономит каждый доллар....,а вдруг SWIFT отключит Энтони Блинкэн...
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02.05.2021 08:26 Ответить
як розвернуться, так і завернуться нахрін
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02.05.2021 08:27 Ответить
вже два роки престарілі маразматики верещать про тотальну зраду та повну капітуляцію України
а Україна лише посилюється і кріпне
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02.05.2021 08:32 Ответить
І чия у цьому заслуга?
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02.05.2021 08:34 Ответить
73% населення України
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02.05.2021 08:38 Ответить
Ну если 73% населения нариду такого мудрого по твоим словам, тогда я точно гиспанский летчик.
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02.05.2021 08:52 Ответить
я знаю, а поруч з тобою ліжко Наполеона а в сусідній кімнаті Пушкін і Цезарь
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02.05.2021 08:55 Ответить
Кулеба поцелует ***** в пупок , или спиной повернется? Дабы отвлечь от границ Украины так сказать ? 🙄🙄🙄
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02.05.2021 08:54 Ответить
Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба/ Членство Украины в ЕС и НАТО не из "области фантастики", - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./ Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее.
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02.05.2021 09:25 Ответить
объявите военные сборы запасников, создайте тероборону. тренируйте их.
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02.05.2021 10:37 Ответить
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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02.05.2021 20:26 Ответить
 
 