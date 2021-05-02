Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба

У России есть военная группировка, которая может достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины в случае необходимости.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Даже если они теоретически все отведут, мы должны всегда помнить, что они с такой же скоростью, всего только за несколько недель могут развернуть эту массу, эту армаду снова вдоль нашей границы и создать эту угрозу. Мы следили и за динамикой этого процесса, как оно происходит, за какое время, и мы увидели достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о прекращении так называемых учений - "это хорошо, это позитивный сигнал", но это не означает ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны.

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"И мы должны всегда об этом помнить. Поэтому будем верить и надеяться, что Россия все таки не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", - добавил глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что сейчас существует большая угроза в Азовском море.

"Она является беспрецедентно большой, перекидывание кораблей с Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и шаг к взятию морского пространства под контроль. Потому все инструменты, которые у нас есть - и двусторонние, и на международных площадках - задействованы, но, снова-таки, это политические и юридические инструменты. Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - отметил министр.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

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Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.