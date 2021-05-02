За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС
За минувшие сутки, 1 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников вблизи населенного пункта Пивденне, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - следует из сообщения.
По данным штаба, у Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Майорск был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военнослужащих.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь, отмечают в штабе.
Кроме этого сообщается, что по состоянию на 7 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Ему выгодна война - бабла течет в его карманы немеряно.
Потому война будет продолжаться.
Виноват только Зетварь!
Миру, добра і злагоди Вашим сім'ям та Українській землі!
Не забувайте якою є ціна мирного життя: https://youtu.be/airI7RPGWWA
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Балюк Игорь Владимирович. 16.03.1991 - 01.04.2021.
Семенюк Юрий Григорьевич. 23.11.1980 - 02.04.2021.
Шихов Владислав Сергеевич. 2016 - 03.04.2021.
Пичугин Олег Андреевич. 17.08.1990 - 08.04.2021.
Анохин Юрий Геннадиевич. 23.09.1964 - 14.04.2021. (мирный житель, погиб в своей квартире (ул. Новороссийская д.15 кв. 37) в результате обстрела украми Киевского района Донецка).
Кондюков Руслан Валентинович. 04.07.1990 - 20.04.2021.
Гугля Максим Анатольевич. 14.03.1992 - 22.04.2021.
Белик Виталий Николаевич. 08.11.1965 - 23.04.2021. (умер в результате болезни).
Разарёнов Евгений. 10.11.1969 - 26. 04.2021..
Бережи вас Господь, рідненькі !