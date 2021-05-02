За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС

За минувшие сутки, 1 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников вблизи населенного пункта Пивденне, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - следует из сообщения.

По данным штаба, у Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Майорск был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военнослужащих.

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Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь, отмечают в штабе.

Кроме этого сообщается, что по состоянию на 7 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.