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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС

За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима

За минувшие сутки, 1 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников вблизи населенного пункта Пивденне, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - следует из сообщения.

По данным штаба, у Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Майорск был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военнослужащих.

Читайте также: Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь, отмечают в штабе.

Кроме этого сообщается, что по состоянию на 7 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Автор: 

обстрел (26995) Донбасс (26955) военнослужащие (6116) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Зі Святом наших Воїнів,бережи вас Бог!!!!
За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 5399
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02.05.2021 08:07
+7
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 4170
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02.05.2021 09:05
+6
Всіх зі святом Великодня!
Миру, добра і злагоди Вашим сім'ям та Українській землі!
Не забувайте якою є ціна мирного життя: https://youtu.be/airI7RPGWWA
За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 6361
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02.05.2021 08:55
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Как говорит зеленский: У НАС СТАБИЛЬНЫЙ МИР!
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02.05.2021 08:02 Ответить
У них? У них таки мир. Сам Зєлєнскій війну закінчив вже давно. Коли відмовився від чотирьох повісток. Правла, існує думка, що він її і не починав.
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02.05.2021 08:16 Ответить
Проклятый Путин все не разрешает применять доблестным украинским хенералам беспилотники. А раз команды нету, то усе. Без наказа никак.
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02.05.2021 08:04 Ответить
Да,саме )(уйло не надає "величнішому говнокомандуючому" наказу, чоб вигната кацапську нечість та її приспішників з української землі. Говнокомандуючий і хотів би, але йому не дає )(уйло, і що тут робити "бідному" іудею?..
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02.05.2021 08:22 Ответить
Да,саме )(уйло не надає "величнішому говнокомандуючому" наказу, чоб вигната кацапську нечість та її приспішників з української землі. Говнокомандуючий і хотів би, але йому не дає )(уйло, і що тут робити "бідному" іудею?..
показать весь комментарий
02.05.2021 08:24 Ответить
Зі Святом наших Воїнів,бережи вас Бог!!!!
За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 5399
показать весь комментарий
02.05.2021 08:07 Ответить
Зедебил уже 2 года наживается на войне.
Ему выгодна война - бабла течет в его карманы немеряно.
Потому война будет продолжаться.
Виноват только Зетварь!
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02.05.2021 08:20 Ответить
Може досить дурку гнати з цим "ЗЕрежимом тишини" якого просто не існує а писати і подавати новини з війни як статистику - "сьогодні на фронті продовжувались обстріли з такої то такої зброї в такій то такій кількості втрат з нашої сторони немає" і дальше в такому стилі. Ось він ваш "ЗЕрежим тишини" - це загиблі наші Герої тільки за минулий місяць!!!

За минувшие сутки ранен воин, 12 нарушений режима "тишины". Террористы с беспилотника сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 8024
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02.05.2021 08:31 Ответить
Так может нужен заслон от беспилотников? А если их прилетит тысяча?
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02.05.2021 08:36 Ответить
Всіх зі святом Великодня!
Миру, добра і злагоди Вашим сім'ям та Українській землі!
Не забувайте якою є ціна мирного життя: https://youtu.be/airI7RPGWWA
За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 6361
показать весь комментарий
02.05.2021 08:55 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 4170
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02.05.2021 09:05 Ответить
Гиркин - Стрелков пишет что сепаратисты тоже несут потери...===================== Список жертв за апрель (ДНР):
Балюк Игорь Владимирович. 16.03.1991 - 01.04.2021.

Семенюк Юрий Григорьевич. 23.11.1980 - 02.04.2021.

Шихов Владислав Сергеевич. 2016 - 03.04.2021.

Пичугин Олег Андреевич. 17.08.1990 - 08.04.2021.

Анохин Юрий Геннадиевич. 23.09.1964 - 14.04.2021. (мирный житель, погиб в своей квартире (ул. Новороссийская д.15 кв. 37) в результате обстрела украми Киевского района Донецка).
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02.05.2021 09:07 Ответить
Марьин Александр Семёнович. 23.10.1971 - 20.04.2021.

Кондюков Руслан Валентинович. 04.07.1990 - 20.04.2021.

Гугля Максим Анатольевич. 14.03.1992 - 22.04.2021.

Белик Виталий Николаевич. 08.11.1965 - 23.04.2021. (умер в результате болезни).

Разарёнов Евгений. 10.11.1969 - 26. 04.2021..
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02.05.2021 09:09 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
Бережи вас Господь, рідненькі !
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02.05.2021 09:23 Ответить
За минулу добу поранено воїна, 12 порушень режиму "тиші". Терористи з безпілотника скинули гранати ВОГ-17 на позиції ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2052
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02.05.2021 16:51 Ответить
 
 