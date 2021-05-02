Ради победы над смертью мы отмечаем Пасху дома и в этом нет ничего греховного, - Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам по случаю празднования Пасхи.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"От всего сердца я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово! Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, печального и тем более – греховного. Прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно заботы и любви к ближнему", - отметил президент.

Он также напомнил, что многие украинцы сегодня празднуют Пасху не дома, а на передовой на Донбассе или на медицинском дежурстве, возле коек с больными коронавирусом.