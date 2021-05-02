В Украине за сутки от COVID-19 умерли 160 человек, зафиксированы 5 094 новых случая заражения, свыше 3 тыс. госпитализированы
5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова за прошедшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 3199 человек;
▪️летальных случаев - 160;
▪️выздоровели - 5784 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 2 083 180 человек;
🔺выздоровели - 1 676 265 человек;
🔺летальных случаев - 44596;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9477843.
Степанов также уточнил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
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