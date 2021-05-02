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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 160 человек, зафиксированы 5 094 новых случая заражения, свыше 3 тыс. госпитализированы

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 160 человек, зафиксированы 5 094 новых случая заражения, свыше 3 тыс. госпитализированы

5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 3199 человек;

▪️летальных случаев - 160;

▪️выздоровели - 5784 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 083 180 человек;

🔺выздоровели - 1 676 265 человек;

🔺летальных случаев - 44596;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9477843.

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Степанов также уточнил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А теперь 160 умножьте на 40..и посмотрите где больше умирает у нас или в Индии!!!
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02.05.2021 08:37 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 160 осіб, зафіксовано 5 094 нові випадки зараження, понад 3 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5498
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02.05.2021 08:59 Ответить
Ленка с перепою?
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02.05.2021 09:44 Ответить
Смертность от коронавируса стабильно уменьшается в 2 раза в выходные дни.. это просто смешно. вирусу тоже отдых нужен?
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02.05.2021 09:01 Ответить
Вирусу - нет, а лабораториям и моргам - да.
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02.05.2021 10:15 Ответить
 
 