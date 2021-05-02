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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Индии проигнорировали предупреждения ученых об опасной мутации коронавируса, - Reuters

Власти Индии проигнорировали предупреждения ученых об опасной мутации коронавируса, - Reuters

Властям Индии заранее говорили о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако правительство не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.

Об этом агентству Reuters заявили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Объединение ученых INSACOG, созданное правительством в декабре специально для выявления новых штаммов коронавируса, в начале марта предупредило индийских чиновников о новом и более заразном варианте коронавируса, который появился в стране. Однако, по словам ученых, власти не хотели накладывать серьезные ограничения для остановки распространения вируса.

Впервые исследователи INSACOG обнаружили B.1.617, который сейчас известен как "индийский" штамм вируса, еще в феврале.

Предупреждение о новом штамме было передано высшему чиновнику, подчиняющемуся непосредственно премьер-министру Нарендре Моди, по словам одного из ученых. Журналистам не удалось выяснить, ознакомился ли с выводами ученых лично премьер.

Тем временем миллионы людей, преимущественно без масок и не соблюдая меры безопасности, и в дальнейшем продолжали посещать религиозные фестивали и политические митинги, которые проводили Моди, лидеры правящей партии "Бхаратия джаната парти" и оппозиционные политики. Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.

У премьер-министра Моди, как и в Министерстве здравоохранения страны, не ответили на просьбу журналистов прокомментировать информацию

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Автор: 

Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Это естественный отбор, с чего такой кипишь?
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02.05.2021 08:56
+4
ну одні вроді навчились ним керувати, а іншим займається Дарвін.
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02.05.2021 09:07
+4
Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.Источник: https://censor.net/ru/n3263302

Це війна за ресурси і землю в першу чергу, як і скрізь, а не пандемія.
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02.05.2021 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Это естественный отбор, с чего такой кипишь?
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02.05.2021 08:56 Ответить
ну одні вроді навчились ним керувати, а іншим займається Дарвін.
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02.05.2021 09:07 Ответить
Шось в них з тим відбором тіки прирост населення.
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02.05.2021 10:30 Ответить
Вот.
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02.05.2021 10:45 Ответить
Десятки тысяч фермеров продолжали жить в таборе на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений аграрной политики Моди.Источник: https://censor.net/ru/n3263302

Це війна за ресурси і землю в першу чергу, як і скрізь, а не пандемія.
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02.05.2021 11:10 Ответить
Чья война?
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02.05.2021 11:24 Ответить
Планеты Земля....
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02.05.2021 12:54 Ответить
Тогда человечество уже проиграло.
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02.05.2021 12:55 Ответить
Комуняк, вони її розпочали.
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03.05.2021 12:21 Ответить
Сильно загнали в дома американский несброд?
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02.05.2021 09:13 Ответить
Каких учёных? Учёных обезьян из Африки?
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02.05.2021 09:58 Ответить
та не...тайожных спутников
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02.05.2021 11:19 Ответить
Кришна в помощь. Или Ганеша. А Китаю это прямой профит.
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02.05.2021 10:34 Ответить
Средняя продолжительность жизни в Индии - на 2 года меньше всего, чем у нас. И растёт. Естественный отбор в действии - у них хуже доступ к медицине, хуже доступ к чистой воде, хуже доступ к чистой еде. При этом всём - они фактически здоровее.
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02.05.2021 20:12 Ответить
Ну повідомили ... І що ? Є можливість якось відокремити новий штам від старого ??
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02.05.2021 11:06 Ответить
Ну предупредили... Ну и что? Что правительство Индии должно было сделать?
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02.05.2021 11:09 Ответить
Заставить индусов расступиться, чтобы от одного индуса до другого индуса было не менее 1.5 метра. Блин, капец Китаю, затопчут...
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02.05.2021 20:13 Ответить
Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223 Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223 Влада Індії проігнорувала попередження учених про небезпечну мутацію коронавірусу, - Reuters - Цензор.НЕТ 4223
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02.05.2021 21:00 Ответить
Опять пурга-пропаганда от так называемых новостных агенств. Про этот штам уже писали в октябре 2020го. И ещё в Индии начался сезон крикета - полные стадионы, и проходят выборы по всей страны - скопления и сборища.
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02.05.2021 11:14 Ответить
ЭТО ЯВНО МАССОВОЕ УБИЙСТВО !!!
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03.05.2021 03:27 Ответить
 
 