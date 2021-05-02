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Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, - заявление

Кабмин призвал Набсовет

Кабинет Министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и своим распоряжением от 28 апреля 2021 года №370 предложил его членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, обнародованном на правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин надеялся, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины", - следует из сообщения.

Также отмечается, что Кабинет Министров остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора.

Как сообщалось, Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева  с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности", - Витренко о главных задачах на посту главы "Нафтогаза"

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112)


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Топ комментарии
+12
Вытерли ноги о корпоративное управление, но остаётся ему преданным...конченныЕ зебилы.
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02.05.2021 08:53
+4
Порядні люди, зі світовою репутацією, повинні піти на угоду з вазеленськими аферистами?
Навіщо? Щоб дати можливість зеленим шулерам зняти з себе відповідальність за наслідки їх злочину?
А наслідки будуть. І не аби які. І нарід не зрадіє. Ой, як не зрадіє. Бо не збираєтьс позбуватись ні "барижного" безвізу, ні інтеграції в ЄС та НАТО.
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02.05.2021 09:36
+2
«Конкурс « при зеублюдках ? Через брата д'Ермака ! Почем местечко ?
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02.05.2021 08:53
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Шо, опять членов наберут?
А может попробовать людей?
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02.05.2021 08:51 Ответить
Вы считаете это шуткой юмора?
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02.05.2021 09:06 Ответить
А что, бубочка может умных предложить? За 2 года правления зебанутых пока еще ни одного умного в Зе коМанде так и не удалось обнаружить.
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02.05.2021 10:40 Ответить
Старые члены уже того ...
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02.05.2021 10:39 Ответить
Старые испортились... давайте новых!
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02.05.2021 11:08 Ответить
до речі, прекрасна новина!
10 травня відкривається нарешті казино в готелі Інтерконтиненталь (Київ)
майже одночасно з ним відкривається друге казино на Подолі, тут дата плаває 2-3 дні здається Фермонт
кремляди скрежещуть зубами від люті
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02.05.2021 08:52 Ответить
Хто власник цього казино?
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02.05.2021 09:55 Ответить
Андрюха
пардон, Андрій Володимирович
ми з ним разом починали у бандитські 90-і
тільки я пішов з системи казино через 7-8 років, і він залишився і розвинувся
у перший день вхід буде дещо обмежений, тобі запрошувальну дістати? знаєш де готель Інтерконтиненталь?
бо Андрюха вже завязав з Гранд-Вікторією
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02.05.2021 10:07 Ответить
Прізвище в Андрюхи є?
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02.05.2021 10:47 Ответить
є
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02.05.2021 10:52 Ответить
Яке?
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02.05.2021 11:04 Ответить
Відповіді немає.
Видно, стрьомний дуже чувак, "переможному" відкриттю казино якого нібито мають радіти українці.
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02.05.2021 12:36 Ответить
Вытерли ноги о корпоративное управление, но остаётся ему преданным...конченныЕ зебилы.
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02.05.2021 08:53 Ответить
Зе!ля действует в лучших традициях раSSии. Делает одно, а в глаза прямо противоположное говорит. Причём нагло, так, чтобы всем было понятно, что лицемерит.
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02.05.2021 11:06 Ответить
«Конкурс « при зеублюдках ? Через брата д'Ермака ! Почем местечко ?
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02.05.2021 08:53 Ответить
гадаю, приблизно ціна стартує від 400 твоїх пенсій
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02.05.2021 08:57 Ответить
Как нашкодивший кот себя Дрыгаль ведет)))
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02.05.2021 09:04 Ответить
Двуличные твари! Наперсточники!
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02.05.2021 09:04 Ответить
Кабинет Министров остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам Кабинета Министров - вчера всех уволить, а утром всех назначить. Где они видели ТАКИЕ стандарты??? Разве что - Стандарт опозориться за 24 часа
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02.05.2021 09:04 Ответить
Правильно делают. А как должны? Зе!избиратели должны увидеть, что выбрали.
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02.05.2021 11:11 Ответить
Гопники Путлера не успокоятся и через 100 лет,и через 500...кто бы ни был на Мавзолейном Троне...Смотрю Стрим Онлайн Роман Цимбалюк-Аркадий Бабченко-Айдер Муждабаев.Ютьюб 2 мая...
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02.05.2021 09:05 Ответить
5 мая Госскретарь США Энтони Блинкенко прилетает в Киев.Будет жарко и интересно...,По моему мнению Украина катастрофически теряет ВРЕМЯ...,Думаю Блинкен подскажет Зелемойским Кучмистам хорошую мыслю...
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02.05.2021 09:08 Ответить
Вы не знаете случайно....ЖИВ ЛИ АНТОН ГУРА?????он журналист!!!!!!!!!!!!
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02.05.2021 09:14 Ответить
Как ответил герой Лино Вентура в фильме "Прощай полицейский" :" Комиссар Вержа в Монпелье!"
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02.05.2021 09:13 Ответить
вы не знаете...ЧТО СДЕЛАЛИ С АНТОН ГУРА!!!!!!!!куда он делся???он журналист.....он показывал...куда девается нефть и газ УКРАИНЫ!!!!
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02.05.2021 09:16 Ответить
Антон Гура, майдановець, волонтер, блогер, актор 95 Кварталу
та ніби нічого не трапилося з ним поганого, наскільки я знаю
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02.05.2021 09:23 Ответить
Якщо Гуру перестало хвилювати те, про що він раніше кричав, значить він спільник зелених.
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02.05.2021 10:00 Ответить
73% українців спільники зелених
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02.05.2021 10:02 Ответить
Значить, такі самі безпринципні.
Верещали про бурштин, вирубку лісу, газ за минулої влади.
Зараз мовчать, як риби об лід.
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02.05.2021 10:46 Ответить
тому що нова влада припиняє це свавілля бариг
все логічно
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02.05.2021 10:53 Ответить
Брехня. Зрубаний ліс везуть чи не більше, ніж раніше.
Чиновники звітували, що рубають ще більше.
Але "активісти" та фірмовий всліпли.
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02.05.2021 11:04 Ответить
в продолжение лучших практик корпоративного управления,Источник: https://censor.net/ru/n3263303

Все заявления зеленого стада рассчитаны на тупых зебилов....зебилы схавают..
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02.05.2021 09:23 Ответить
Кабмін спочатку какаху поклав на стандарти корпоративного управління, і членів НабРади зокрема, а потім вимагає від поважних професіоналів дотримання Стандартів😀
Це вже не зашквар, а відсутність мізків
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02.05.2021 09:32 Ответить
Це москальські стандарти. Стандарти гопників. Чомусь, саме їх послідовно втілює вазеленська влада.
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02.05.2021 09:39 Ответить
Порядні люди, зі світовою репутацією, повинні піти на угоду з вазеленськими аферистами?
Навіщо? Щоб дати можливість зеленим шулерам зняти з себе відповідальність за наслідки їх злочину?
А наслідки будуть. І не аби які. І нарід не зрадіє. Ой, як не зрадіє. Бо не збираєтьс позбуватись ні "барижного" безвізу, ні інтеграції в ЄС та НАТО.
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02.05.2021 09:36 Ответить
а коли будуть наслідки? і чому терміни тотального апокаліпсису уже два роки переносять на невизначений термін?
може насправді все трохи по-іншому?
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02.05.2021 09:43 Ответить
Вже відбувався такий відверто- нахабний кидок міжнародного суспільства, явно спланований чи бене-ахметовим, чи фуйлом, чи спільно?
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02.05.2021 09:46 Ответить
??????????
що ти несеш??????????
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02.05.2021 09:54 Ответить
Порядочные люди не делают зарплату чиновникам всамой бедной стране в Европе , самую большую в Европе. И это не в гривне , а в евро.
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02.05.2021 10:07 Ответить
Конченные придурки. Миллионные зарплаты , причем в долларах за год этих бездарных чинуш и при этом компания имеет многомиллиардные убытки. Один идиот Порошенко скопировал управление и при этом никто не думал к чему это может привести. К , сожалению, деятельность Порошенко это только жажда наживы и власти. Эти ничуть не лучше
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02.05.2021 10:06 Ответить
Ага...2017 год прибыль...2018 год прибыль...2019 год прибыль...2020 год зеленое стадо уже развернулось..и как следствие убыток....а виноват во всем Порошенко...
И в штаны тебе тоже насрал Порошенко???
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02.05.2021 10:28 Ответить
Прибыль Нафтогаз в эти годы обеспечивал транзит . В 2020 транзит выведен в отдельную структуру. Учи матчасть , соевый.И наберись ума, может тогда и не будешь искать где и кто кому насрал....
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02.05.2021 14:53 Ответить
Года два надо чтобы подготовить замену
Зпэто время они распилят нвфтогаз
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02.05.2021 10:13 Ответить
Это как? Я на вас положил маленький и ЗЕлёный, но вы при этом продолжайте работать?
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02.05.2021 10:33 Ответить
Кабинет Шмыгалей...
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02.05.2021 11:32 Ответить
Именно Порошенко придумал Наблюдательный совет и космические зарплаты и для них и для Кошелева.Результат закономерный. При европейских ценах на газ они стали воровать по черному. При падении цен, продолжали. А положительный результат был 2016-2019 только благодаря транзиту. В 2020 транзит газа выведен из Нафтогаза , поэтому отрицательный результат и вылез наружу. Учи матчасть , соевый.
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02.05.2021 14:51 Ответить
 
 