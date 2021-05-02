Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, - заявление
Кабинет Министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и своим распоряжением от 28 апреля 2021 года №370 предложил его членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, обнародованном на правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин надеялся, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины", - следует из сообщения.
Также отмечается, что Кабинет Министров остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора.
Как сообщалось, Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
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А может попробовать людей?
10 травня відкривається нарешті казино в готелі Інтерконтиненталь (Київ)
майже одночасно з ним відкривається друге казино на Подолі, тут дата плаває 2-3 дні здається Фермонт
кремляди скрежещуть зубами від люті
пардон, Андрій Володимирович
ми з ним разом починали у бандитські 90-і
тільки я пішов з системи казино через 7-8 років, і він залишився і розвинувся
у перший день вхід буде дещо обмежений, тобі запрошувальну дістати? знаєш де готель Інтерконтиненталь?
бо Андрюха вже завязав з Гранд-Вікторією
Видно, стрьомний дуже чувак, "переможному" відкриттю казино якого нібито мають радіти українці.
та ніби нічого не трапилося з ним поганого, наскільки я знаю
Верещали про бурштин, вирубку лісу, газ за минулої влади.
Зараз мовчать, як риби об лід.
все логічно
Чиновники звітували, що рубають ще більше.
Але "активісти" та фірмовий всліпли.
Все заявления зеленого стада рассчитаны на тупых зебилов....зебилы схавают..
Це вже не зашквар, а відсутність мізків
Навіщо? Щоб дати можливість зеленим шулерам зняти з себе відповідальність за наслідки їх злочину?
А наслідки будуть. І не аби які. І нарід не зрадіє. Ой, як не зрадіє. Бо не збираєтьс позбуватись ні "барижного" безвізу, ні інтеграції в ЄС та НАТО.
може насправді все трохи по-іншому?
що ти несеш??????????
И в штаны тебе тоже насрал Порошенко???
Зпэто время они распилят нвфтогаз