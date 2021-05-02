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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса менее 2,7 тыс. человек, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса менее 2,7 тыс. человек, - Минздрав

2 661 человек был вакцинирован от COVID-19 за сутки 1 мая 2021 в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 754 926 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Николаевской (425 ) и Донецкой (350) областях.

При этом в Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, всего - 752 295, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Моя тетка только что выписалась из больницы, под Киевом. Врачи нормально делали свою работу.
Но за одно лекарство пришлось заплатить 25 000 гривен, купили в аптеке. А лекарств нужно было купить целую кучу.

Болезнь протекала довольно тяжело.
Так что не буй издеть, что вируса нет. Вирус есть и он смертелен. Другое дело, что некоторым повезло легко от него отделаться.
А многие уже в земле лежат.
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02.05.2021 10:16
+3
В Україні з'явився новий штам - на вихідних, святах він затихає, а в робочі дні посилюється. Цей новий штам має назву зЕштам.
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02.05.2021 10:56
+2
Интерес к разрекламированному коронавирусу у населения тухнет с каждым днём.
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02.05.2021 09:57
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Так все по селам разъехались.
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02.05.2021 09:36 Ответить
Вчера прививались кое-чем иным. Я даже сфотать хотел эту сегоняшнюю гору бутылок, закрывающую урну. Судя по всему- бухали всю ночь, бо я там часов в 19 проходил, всё было чисто и мирно...
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02.05.2021 09:54 Ответить
"2 661 человек был вакцинирован от COVID-19 за сутки 1 мая 2021 в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки"

1 травня в Ізраїлі щепили першою дозою 2 тисячі людей, другою - близько 4 тисяч. https://censor.net/ua/n3263336
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02.05.2021 18:18 Ответить
Интерес к разрекламированному коронавирусу у населения тухнет с каждым днём.
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02.05.2021 09:57 Ответить
нет, просто в Украине вирус тоже на вьіходньіх в вьіходньіе и праздники. так повелось еще с карантина вьіходного дня и плавно перешло на вакцинацию в вьіходньіе
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02.05.2021 10:53 Ответить
Моя тетка только что выписалась из больницы, под Киевом. Врачи нормально делали свою работу.
Но за одно лекарство пришлось заплатить 25 000 гривен, купили в аптеке. А лекарств нужно было купить целую кучу.

Болезнь протекала довольно тяжело.
Так что не буй издеть, что вируса нет. Вирус есть и он смертелен. Другое дело, что некоторым повезло легко от него отделаться.
А многие уже в земле лежат.
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02.05.2021 10:16 Ответить
чего то есть сомнения к данным минздрава.....
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02.05.2021 10:52 Ответить
та норм, тенденція на вихідних спостерігається із самого початку вакцинації. українці відпочивають на вихідних.
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02.05.2021 10:54 Ответить
я не верю цифре вакцинированных. 754 926 . Вакцины то меньше завезли. А сколько испортилось, разбилось, не так развели....
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02.05.2021 13:57 Ответить
ти аби поляпать прийшов?
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02.05.2021 20:28 Ответить
Астразенека березень 500.000, квітень 367.200
Сіновак березень 215.000, квітень 500.000
Пфайзер квітень 117.000
підсумуєш усе сам?
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02.05.2021 20:35 Ответить
Ok, пусть будут эти цифры, что Вы нарисовали,( Хотя я не очень верю официальной статистике. )Получается суммарно доз должно быть
1 249 000 . Провели вакцинацию 755 214 человек. Получаетмя почти пол миллиона доз на складах??? И че они там делают???? Врут СН вместе со Степановым.
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03.05.2021 06:14 Ответить
усі поставки, окрім першої, діли на два - дози чекають другого уколу, який робиться через три тижня. їм нарешті дійшло, що важливіше не кількість уколотих, а саме закінчивших вакцинацію. окрім того, ті, хто ******* вакцину, не дуже поспішає її роздавати-продавати, допоки свої потреби не уколять, або не поставлять тим, хто ближче до тіла. Україна явно не у цьому списку.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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03.05.2021 08:20 Ответить
крім того дивися дати поставок - остання южнокорейська зенека прийшла 30.04.21, тому вона на складі. вона наче ще не внесена у той сайт вакцинації. хома невіруючий, ти. швидко лише штазі родяться.
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03.05.2021 08:25 Ответить
Ну это бред держать дозы на складе 6 \ 9 недель... Да и есть ли они???
Так не работают нормальные люди.
И да, я хома неверующий этой власти. За то у Вас Веретено, большой квотум доверия в СН. Не работаете ли Вы на зеленского ? А то называетесь странно как то, веретено, в стиле 95 квартала. Страшно под своим именем?
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03.05.2021 15:45 Ответить
навпаки, треба тримати. бо якщо не тримати для другої дози, то при відсутності гарантії поставки нових, перша просирається на раз. тебе цікавить лише одна доза, а чи буде поставлена друга - ні? першу поставку вони просто не можуть тримати для другої дози, бо у неї закінчується через два місяці строк використання. щось ти для прапорця дуже тугий.
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03.05.2021 17:29 Ответить
скоріш за все це ти зелений адепт, бо таку херню несеш. А ти свій нік під паспорт реєстрував? яка тобі різниця, як хто зветься? мені ось до одного місця. Назви мене як хочеш, що від того змінеться? а ти як совок - ім"я йому подавай, може ще на зовнішність хочеш подивитись, чи маю гаджети, машину, може віллу чи літак із яхту, бо без того усього у совків не може скластись висновок, ? це ж твій рівень!
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03.05.2021 17:34 Ответить
Веретено Это слово среднего рода. Толи баба, толи мужик...
А совком необразованным Вас скорее можно назвать. Я к Вам на Вы, а в ответ одно ругательство. Воспитание у Вас хорошее. И главное в биологии и медицине очень хорошо разбираетесь, да и с арифметикой тоже непохо
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03.05.2021 18:44 Ответить
ну і яка різниця якого роду нік? зависають на такому саме совки, периферія, вчилки. на ви будеш у тет-а-ті напрягаться, а тут стільки гуна, ізображающ.го із себе цацу. зароби спочатку на ви.
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03.05.2021 19:47 Ответить
Во как крутит Вас веретино Хоть динамомашину подключай. и ток для малообеспеченных в качестве гуманитарки подавай
Расслабся, а то закипишь. Пойди в Kaufland купи пивка, притуши ненависть в своем сердце!
А то и до инфаркта не далеко. Попробуй, поможет.
И будьте добрей Веретино. Не грубите.
Желаю Вам всего наилучшего.
Слава Украине!
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03.05.2021 19:58 Ответить
ну по об"єму написаного, підгорає саме у тебе. і з теми ти вже злилося, точно русский с мозгом усским.
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03.05.2021 20:00 Ответить
ты можешь помереть от злобы....
а от темы я не слился, просто понял, что Вы балбес в этой теме и нифига не понимаете в медицине. В отличиии от вас я работаю в медцентре с короной и понимаю намного больше вашего. ВУЗ и аспирантура за плечами. Поэтому просто было интересно за вами наблюдать. Как накпливается желчь. Да и жлобко вы какой то... тыкаете , все оскорбить пытаетесь. Я ведь вам если не в дедушки, так в отцы точно гожусь. А вас не учили с незнакомыми людьми на вы общаться? Только гопникы незнакомым тыкают. Поэтому у вас и ник безликий. Палочкой себя назвали. Ну хоть бы там , булавой! Не позорьтесь. Хотя вам всеравно , вы веретено, а это ОНО. (средний род)
Улыбайтесь и будьте добрей. Хотя бы ради пасхальных праздничных дней.
TSCHÜSS
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03.05.2021 20:59 Ответить
узкій собі фантазує. убоге створіння. сядь у тазік із льодом - я не читаю. але ти старайся, штазі повинен відробляти або сосати.
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03.05.2021 21:56 Ответить
це у тебе від наближення дідов на палці у вихлопнику підгорать починає?
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03.05.2021 21:58 Ответить
В Україні з'явився новий штам - на вихідних, святах він затихає, а в робочі дні посилюється. Цей новий штам має назву зЕштам.
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02.05.2021 10:56 Ответить
він з тих пір як прийшли москалі
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03.05.2021 08:22 Ответить
 
 