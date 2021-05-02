За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса менее 2,7 тыс. человек, - Минздрав

2 661 человек был вакцинирован от COVID-19 за сутки 1 мая 2021 в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 754 926 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Николаевской (425 ) и Донецкой (350) областях.

При этом в Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, всего - 752 295, - Степанов