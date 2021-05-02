За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса менее 2,7 тыс. человек, - Минздрав
2 661 человек был вакцинирован от COVID-19 за сутки 1 мая 2021 в Украине. В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, 754 926 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Николаевской (425 ) и Донецкой (350) областях.
При этом в Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки.
Топ комментарии
+4 Ольга Мирна #481827
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+3 Иван Кутепов
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+2 Seventh Legion
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1 травня в Ізраїлі щепили першою дозою 2 тисячі людей, другою - близько 4 тисяч. https://censor.net/ua/n3263336
Но за одно лекарство пришлось заплатить 25 000 гривен, купили в аптеке. А лекарств нужно было купить целую кучу.
Болезнь протекала довольно тяжело.
Так что не буй издеть, что вируса нет. Вирус есть и он смертелен. Другое дело, что некоторым повезло легко от него отделаться.
А многие уже в земле лежат.
Сіновак березень 215.000, квітень 500.000
Пфайзер квітень 117.000
підсумуєш усе сам?
1 249 000 . Провели вакцинацию 755 214 человек. Получаетмя почти пол миллиона доз на складах??? И че они там делают???? Врут СН вместе со Степановым.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Так не работают нормальные люди.
И да, я хома неверующий этой власти. За то у Вас Веретено, большой квотум доверия в СН. Не работаете ли Вы на зеленского ? А то называетесь странно как то, веретено, в стиле 95 квартала. Страшно под своим именем?
А совком необразованным Вас скорее можно назвать. Я к Вам на Вы, а в ответ одно ругательство. Воспитание у Вас хорошее. И главное в биологии и медицине очень хорошо разбираетесь, да и с арифметикой тоже непохо
Расслабся, а то закипишь. Пойди в Kaufland купи пивка, притуши ненависть в своем сердце!
А то и до инфаркта не далеко. Попробуй, поможет.
И будьте добрей Веретино. Не грубите.
Желаю Вам всего наилучшего.
Слава Украине!
а от темы я не слился, просто понял, что Вы балбес в этой теме и нифига не понимаете в медицине. В отличиии от вас я работаю в медцентре с короной и понимаю намного больше вашего. ВУЗ и аспирантура за плечами. Поэтому просто было интересно за вами наблюдать. Как накпливается желчь. Да и жлобко вы какой то... тыкаете , все оскорбить пытаетесь. Я ведь вам если не в дедушки, так в отцы точно гожусь. А вас не учили с незнакомыми людьми на вы общаться? Только гопникы незнакомым тыкают. Поэтому у вас и ник безликий. Палочкой себя назвали. Ну хоть бы там , булавой! Не позорьтесь. Хотя вам всеравно , вы веретено, а это ОНО. (средний род)
Улыбайтесь и будьте добрей. Хотя бы ради пасхальных праздничных дней.
TSCHÜSS