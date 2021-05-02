РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9999 посетителей онлайн
Новости
3 036 35

Боррель назвал неприемлемыми российские санкции против восьми представителей ЕС: Такие действия не помешают привлекать виновных к ответственности

Боррель назвал неприемлемыми российские санкции против восьми представителей ЕС: Такие действия не помешают привлекать виновных к ответственности

Решение российских властей запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию Российской Федерации является "неприемлемым". Санкции не помешают ЕС поддерживать демократию.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что действия Москвы не помешают Европейскому союзу привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека.

Также глава евродипломатии от имени ЕС выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.

"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", - заявил Боррель.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выражает солидарность с 8 гражданами Евросоюза, против которых Россия ввела санкции, - МИД

Автор: 

россия (95418) санкции (11268) Евросоюз (17089) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Чого їм їхати на лаптєстан? Щастя велике.
показать весь комментарий
02.05.2021 09:51
+3
Боррель, ниже нагнись, а затем возмущайся...
показать весь комментарий
02.05.2021 09:53
+3
Шпионов с бензопомойки вернули давеча в ОБСЕ, вот х*йло и грязные ноги на стол закинул.
показать весь комментарий
02.05.2021 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого їм їхати на лаптєстан? Щастя велике.
показать весь комментарий
02.05.2021 09:51 Ответить
Боррель, ниже нагнись, а затем возмущайся...
показать весь комментарий
02.05.2021 09:53 Ответить
Он не должен был реагировать? Или просто лично вам не нравится?
показать весь комментарий
02.05.2021 09:59 Ответить
Шпионов с бензопомойки вернули давеча в ОБСЕ, вот х*йло и грязные ноги на стол закинул.
показать весь комментарий
02.05.2021 09:56 Ответить
Надо же, оно ещё и говорить умеет и даже возмущаться? Амёба безвольная, больше с ****** диалоги ищи, вышлют ещё тысячу дипломатов ваших. Инфантилы, неисправимые инфантилы, или просто алчные дураки
показать весь комментарий
02.05.2021 10:13 Ответить
бункерний крис живим не здасться, здохне в калюжі власних екскрементів, як його кумир сталін
показать весь комментарий
02.05.2021 10:22 Ответить
Страна , которая не может производить качественный инсулин , чё-то ещё вякает !!! Назовите мне хоть что-то , что хорошо производит эта страна ! Автомобили ? Одежду ? Медикаменты ? Операции ? Реабилитацию ? Обувь ? Мебель ? Трусы и носки ? Что вообще , они могут ? НИЧЕГО !!!
показать весь комментарий
02.05.2021 10:34 Ответить
Ця недокраїнв чудво виробляє кацапів-гівнодрочерів, яеюкутських скульпторів, сорокарічний дідів і ідіотів.
показать весь комментарий
02.05.2021 10:52 Ответить
А нас за что... ?😁
показать весь комментарий
02.05.2021 11:36 Ответить
Почему возмущается?
Другое ожидалось?
Око за око за око за око ...
Бесконечный процесс.
показать весь комментарий
02.05.2021 12:39 Ответить
ЕС следовало бы уволить с должности этого Бореля.который ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ездил к путину и публично был унижен там.Но это бросило тень на весь руководящий состав ЕС.Вместо удаления из руководства ЕС Бореля.ему продолжают давать возможность в видной должности "пускать пузыри" пустых словесных потоков в адрес РФ...Европа никак не решится от "бурлящих заявлений" перейти к действенным мерам,тем сакмым смыв обиду за позор из-за Бореля показав,что Европе есть что противопоставить зарвавшемуся от своей наглости путину.
показать весь комментарий
02.05.2021 13:28 Ответить
разумеется не помешает, этих восьмерых уже привлекли
показать весь комментарий
02.05.2021 13:37 Ответить
 
 