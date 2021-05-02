Боррель назвал неприемлемыми российские санкции против восьми представителей ЕС: Такие действия не помешают привлекать виновных к ответственности
Решение российских властей запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию Российской Федерации является "неприемлемым". Санкции не помешают ЕС поддерживать демократию.
Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что действия Москвы не помешают Европейскому союзу привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека.
Также глава евродипломатии от имени ЕС выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.
"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", - заявил Боррель.
Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Другое ожидалось?
Око за око за око за око ...
Бесконечный процесс.