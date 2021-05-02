Решительно осуждаю введение РФ санкций против восьми представителей ЕС, - глава МИД Франции Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС. Он раскритиковал и осудил решение Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.
По его словам, Париж ожидает ответственного поведения России, что поможет снизить напряженность в отношениях ЕС с РФ.
"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
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