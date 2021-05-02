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Решительно осуждаю введение РФ санкций против восьми представителей ЕС, - глава МИД Франции Дриан

Решительно осуждаю введение РФ санкций против восьми представителей ЕС, - глава МИД Франции Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС. Он раскритиковал и осудил решение Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

По его словам, Париж ожидает ответственного поведения России, что поможет снизить напряженность в отношениях ЕС с РФ.

"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выражает солидарность с 8 гражданами Евросоюза, против которых Россия ввела санкции, - МИД

Автор: 

россия (95418) санкции (11268) Франция (3500) Евросоюз (17089) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+5
А где глубокая обеспокоенность? Без этого решительный протест - как справка без печати.
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02.05.2021 10:17
+5
" Мы ожидаем от расеи ответственного поведения...." ну ожидайте... ждуны......
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02.05.2021 10:19
+2
отберите у них СВИФТ и вся эта ********* вакханалия закончится...
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02.05.2021 10:58
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А где глубокая обеспокоенность? Без этого решительный протест - как справка без печати.
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02.05.2021 10:17 Ответить
какое там осуждаю-просто озабочен и достаточно
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02.05.2021 10:35 Ответить
" Мы ожидаем от расеи ответственного поведения...." ну ожидайте... ждуны......
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02.05.2021 10:19 Ответить
розмова ні про що. підсанкційні в наросії ні бабла не тримали, ні в Сочі віл не будували
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02.05.2021 10:25 Ответить
отберите у них СВИФТ и вся эта ********* вакханалия закончится...
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02.05.2021 10:58 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Президент Сомали перетер с парламентом и решил продлить себе полномочтия. В ответ на "обнуление срокров" его политические соперники вместо шариков и фонариков начали боевые действия. В столице Сомали идут бои. Теперь президент готов "отменить свои полномочия"
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02.05.2021 11:04 Ответить
и это уже не остановит боевые действия, скорей всего обнуленыша уже вынесут вперед ногами из резиденции...
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02.05.2021 11:11 Ответить
а кулєба з зєлєнським не осуждають, проковтнули.
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02.05.2021 11:06 Ответить
Видать старый ************* и его свита, все же посещает территорию *************, ну...или однозначно, что получает откаты из *************** застенок
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02.05.2021 12:26 Ответить
Да, французы такие... Могут решительно осудить, а могут и не очень
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03.05.2021 12:33 Ответить
 
 