Решительно осуждаю введение РФ санкций против восьми представителей ЕС, - глава МИД Франции Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение российского МИД о введении санкций против 8 представителей ЕС. Он раскритиковал и осудил решение Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

По его словам, Париж ожидает ответственного поведения России, что поможет снизить напряженность в отношениях ЕС с РФ.

"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

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