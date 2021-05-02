"Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех", - Порошенко обратился к украинцам по случаю Пасхи. ВИДЕО
Будущее украинцев зависит только от них самих, от их веры в собственные силы, в Украину и в Господа Бога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Петра Порошенко, которое опубликовано на его странице в Facebook.
"Мы часто не замечаем важного в обыденных вещах. Пока Россия не начала войну, мы не чувствовали цены мира. Пока не распространилась эпидемия, пожелания здоровья звучали, как потертые слова. Даже Пасху часто-густо сводят к яйцам, "паске и колбаске". Многие теряют веру. В своих ближних. В будущее страны. В самих себя.
И если бы воин не верил в победу, смог бы он противостоять агрессору? Если бы врач не верил, что вырвет пациента из объятий болезни, хватило бы ему духа снова и снова заходить в палату? Если бы мы все не имели веры в себя, увидели бы мы, как наши знания, талант и мечты воплощаются в добрые дела для других?
Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех. Сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. И все мы сможем. Это зависит только от нас, от нашей веры. В собственные силы, в Украину и в Господа Бога.
Мы пришли к Празднику Праздников через испытания. Через войну и пандемию. Через невзгоды и несправедливости. Не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за ковида. Мы честно работали, помогали врачам, больницам, больным, социально незащищенным.
Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее.
Наша Вера вместе с Надеждой и Любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. Одновременно - укрепляют нас в решимости и стойкости. И не существует такой силы, которая заставила бы нас свернуть с пути праведного. Милостью Божией все у нас будет хорошо. И будет мир.
Поздравляю всех верующих Православной Церкви Украины, которая уже третью Пасху встречает как украинская независимая церковь. Поздравляю православных других церквей. Искренние поздравления - верующим нашей Украинской греко-католической Церкви, протестантским общинам страны.
Поздравляю всех христиан, всех украинцев, для кого Пасха действительно Великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно!
Христос Воскрес!"
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Просто не може курс долара ПОСТІЙНО бути рівним якійсь сталий цифрі! Щоб це не розуміти, треба бути зовсім кретином!
Просто заспамили.
ЦензорНЕТ, как СМИ - не когда небыли любителями кого-либо из власти... В том числе и пороха.
Тролі знову нагидили Порошенку.
ГАРНІ СЛОВА, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ
Вона ж мір бачить у глазах Х*йла )))
https://twitter.com/malitskiy_
Дід Микола
@malitskiy_
·https://twitter.com/malitskiy_/status/1388749086262808576 7 год
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували вбивство Чорновола.
Зброя: ДТП.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували отруєння Ющенка.
Зброя: отрута.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували інфокілерство Порошенка. Зброя: ЗМІ.
Если я не верю, мне не воздастся? С другой стороны, Гитлер верил в победу, что там ему воздалось? Коммунисты искренне верили и верят в коммунизм во всем мире. но пока что не проканало. Сомнения возникли ...
https://censor.net/ru/news/3263300/radi_pobedy_nad_smertyu_my_otmechaem_pashu_doma_i_v_etom_net_nichego_grehovnogo_zelenskiyi_obratilsya/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_76165543https://censor.net/ru/photo_news/3263309/zelenskiyi_s_suprugoyi_1_maya_posetil_ivanofrankovschinu_eto_ne_ofitsialnyyi_vizit_a_otdyh_mestnye_smi