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"Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех", - Порошенко обратился к украинцам по случаю Пасхи. ВИДЕО

Будущее украинцев зависит только от них самих, от их веры в собственные силы, в Украину и в Господа Бога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Петра Порошенко, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех, - Порошенко обратился к украинцам по случаю Пасхи 01

"Мы часто не замечаем важного в обыденных вещах. Пока Россия не начала войну, мы не чувствовали цены мира. Пока не распространилась эпидемия, пожелания здоровья звучали, как потертые слова. Даже Пасху часто-густо сводят к яйцам, "паске и колбаске". Многие теряют веру. В своих ближних. В будущее страны. В самих себя.

И если бы воин не верил в победу, смог бы он противостоять агрессору? Если бы врач не верил, что вырвет пациента из объятий болезни, хватило бы ему духа снова и снова заходить в палату? Если бы мы все не имели веры в себя, увидели бы мы, как наши знания, талант и мечты воплощаются в добрые дела для других?

Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех. Сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. И все мы сможем. Это зависит только от нас, от нашей веры. В собственные силы, в Украину и в Господа Бога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в зоне ООС: Пасха вдохновляет на новую жизнь после воскресения Христа и возможность есть мясо после долгого поста. ВИДЕО

Мы пришли к Празднику Праздников через испытания. Через войну и пандемию. Через невзгоды и несправедливости. Не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за ковида. Мы честно работали, помогали врачам, больницам, больным, социально незащищенным.

Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее.


Наша Вера вместе с Надеждой и Любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. Одновременно - укрепляют нас в решимости и стойкости. И не существует такой силы, которая заставила бы нас свернуть с пути праведного. Милостью Божией все у нас будет хорошо. И будет мир.

Поздравляю всех верующих Православной Церкви Украины, которая уже третью Пасху встречает как украинская независимая церковь. Поздравляю православных других церквей. Искренние поздравления - верующим нашей Украинской греко-католической Церкви, протестантским общинам страны.

Поздравляю всех христиан, всех украинцев, для кого Пасха действительно Великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно!

Христос Воскрес!"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой. ФОТО

Автор: 

Пасха (355) поздравление (1057) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+62
"Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех", - Порошенко обратился к украинцам по случаю Пасхи - Цензор.НЕТ 7068
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02.05.2021 11:24
+52
Дякую, Сьомий президент України!
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02.05.2021 11:17
+51
«Я слышал столько клеветы в Ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы - прекрасный человек!»© Оскар Уайльд
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02.05.2021 11:22
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граф дякула? вы ли это?
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02.05.2021 15:55 Ответить
А сколько ж их развелось, этих коллаборатов проклятущих. Опять же нашего светоча демократии Петра Алексеевича не изберут в гаранты.
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02.05.2021 14:05 Ответить
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02.05.2021 14:21 Ответить
Повірив .)) Ну ти й бовдур, жах просто . .! А включити мізки , щоб зрозуміти , що ВСІ політики без виключення , під час виборів , м'яко кажучи - видають бажане за дійсне , ти не здогадався ?? Обіцяти це одне , але далеко не завжди - жєланія совпадают с возможностямі . Як можна цього не розуміти . ? .
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02.05.2021 14:37 Ответить
Українська армія та добровольці у дуже непоганому темпі звільнювали захопленні міста. Навіть, терористи кажуть, що "сиділи на чумаданах" і кожної хвилини смикались "ось-ось ВСУ захватят Донецк". Тому обіцянка Пороха була доволі реальна. І коли поразка терористів була вже неминуча, рос.регулярні сили перейшли кордон, і напали на нашу армію під Іловайском, і нанесли поразку нашим зброїним силам. А "долар по 10" це чергова ваша агітка! Порох сказав "повинен бути в ЕКОНОМІЧНО-ОБГРУНТОВАНИХ межах!!!" А коли ведуча його перепитала, то сказав що "на ЦЕЙ час вважаю, що це 10 грн за долар", бо тоді вже був 12
Просто не може курс долара ПОСТІЙНО бути рівним якійсь сталий цифрі! Щоб це не розуміти, треба бути зовсім кретином!
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02.05.2021 18:50 Ответить
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02.05.2021 14:27 Ответить
Те як і мене забанять за 2 хв. Зара все дуже оперативно, бо гарно профінансовано)))
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02.05.2021 14:29 Ответить
Ого як бистро адмін працює. Рошен вкладає багато бабла)))
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02.05.2021 14:27 Ответить
Вас ніхто не банить.
Просто заспамили.
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03.05.2021 05:10 Ответить
Всі коменти проти Порошенка моментально видаляються, або спамляться. Оце так демократія і свобода слова.
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02.05.2021 14:30 Ответить
То ж не слід їх друкувати . Прикриваючи брехню демократією .. .
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02.05.2021 14:49 Ответить
лайно треба зачищати панове зебіли.
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02.05.2021 14:57 Ответить
Это не админы, а пользователя - любители святого пети, злоупотребляют кнопкой "спам"...
ЦензорНЕТ, как СМИ - не когда небыли любителями кого-либо из власти... В том числе и пороха.
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02.05.2021 19:54 Ответить
Оце так тема......
Тролі знову нагидили Порошенку.
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02.05.2021 14:49 Ответить
Чим , своїми убогими коментарями ? . В них не вистачить клепки , йому нагидити .
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02.05.2021 14:51 Ответить
Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания ... А вот потеря веры - это настоящий грех. Источник: https://censor.net/ru/n3263312

ГАРНІ СЛОВА, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ
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02.05.2021 15:08 Ответить
ЯК ТАК МОЖНА ПРО СВЯТУ МОНІКУ КАЗАТИ

Вона ж мір бачить у глазах Х*йла )))

"Не гріх комусь надто довіритись, поклавшись на порожні обіцянки... А ось зневіра - це справжній гріх", - Порошенко звернувся до українців із нагоди Великодня - Цензор.НЕТ 8612
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02.05.2021 15:11 Ответить
https://twitter.com/malitskiy_
https://twitter.com/malitskiy_

Дід Микола

@malitskiy_

·https://twitter.com/malitskiy_/status/1388749086262808576 7 год

Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували вбивство Чорновола.
Зброя: ДТП.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували отруєння Ющенка.
Зброя: отрута.
Не маю і крапельки сумніву, що саме московити організували інфокілерство Порошенка. Зброя: ЗМІ.
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02.05.2021 17:08 Ответить
не ставь даже близько цих людин,- одна то патріот а інша...гидота не українского виробництва
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02.05.2021 18:54 Ответить
(С)"Сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам." - нужно разъяснение;
Если я не верю, мне не воздастся? С другой стороны, Гитлер верил в победу, что там ему воздалось? Коммунисты искренне верили и верят в коммунизм во всем мире. но пока что не проканало. Сомнения возникли ...
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02.05.2021 17:17 Ответить
Чоловіче, ти не повіриш! Але відкрою тобі таємницю! Біблія - вона про Бога, і віру у нього! А не про "гитлера та сталина"
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02.05.2021 18:51 Ответить
В даному випадку мова не про Бога, а про віру. Про віру в Україну, в президента, в "мудрий нАрід" - ця віра втрачена. Існує віра тільки в абсолютне зло - гроші. Все зло твориться через гроші.
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03.05.2021 08:20 Ответить
Гидко слухати цього громадянина
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02.05.2021 17:21 Ответить
Це привітання справжнього лідера країни, президента! Зе-бидло піниться від злості, бо тупий наркоша зморозив, щоб всі сиділи вдома, а сам поїхав в сотий раз відпочивати.
https://censor.net/ru/news/3263300/radi_pobedy_nad_smertyu_my_otmechaem_pashu_doma_i_v_etom_net_nichego_grehovnogo_zelenskiyi_obratilsya/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_76165543https://censor.net/ru/photo_news/3263309/zelenskiyi_s_suprugoyi_1_maya_posetil_ivanofrankovschinu_eto_ne_ofitsialnyyi_vizit_a_otdyh_mestnye_smi
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02.05.2021 17:49 Ответить
спрвжнього підера країни? то є так
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02.05.2021 18:51 Ответить
При Порошенко такого не было или не кажи гоп поки не перескочиш.
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02.05.2021 18:55 Ответить
Истерикой ваты,зебилов и тимошенковцев удовлетворен Еще раз убеждаюсь,что пока альтернативы Порошенко нет и пока не предвидется.
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03.05.2021 04:46 Ответить
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