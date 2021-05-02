МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС.

Ранее Россия закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест в связи с таким решением российских властей. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

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