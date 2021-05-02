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МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС

МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС.

Ранее Россия закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест в связи с таким решением российских властей. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  DW.

МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".

Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выражает солидарность с 8 гражданами Евросоюза, против которых Россия ввела санкции, - МИД

Автор: 

посол (1796) россия (95418) Швеция (999)


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Топ комментарии
+7
МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6026
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02.05.2021 11:22
+3
Сначала вызовите его, а потом отправьте домой!
Хорош ему в безнравственной Европе дипломатить.
К высокодуховным друзьям в Африку поедет. Там как раз предыдущего посла не уберегли - съели!
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02.05.2021 11:22
+2
МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6757
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02.05.2021 11:21
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МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6757
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02.05.2021 11:21 Ответить
МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС - Цензор.НЕТ 6026
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02.05.2021 11:22 Ответить
Сначала вызовите его, а потом отправьте домой!
Хорош ему в безнравственной Европе дипломатить.
К высокодуховным друзьям в Африку поедет. Там как раз предыдущего посла не уберегли - съели!
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02.05.2021 11:22 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.05.2021 11:49 Ответить
Не нужно было балтийским государствам давать добро на прокладку газопровода Северный поток 2. ( достаточно было Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литве и Эстонии совместно это заблокировать И Раша вместе с прикормленной элитой Германии просто бы утерлись.
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02.05.2021 12:26 Ответить
Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеции

причем тут польша и балтийские тигры ? с остальными у рф особых тёрок нет, только дания мозги долго плющила да и то по указке с капитолийского холма
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02.05.2021 13:22 Ответить
1) экологические вопросы касаются всех стран Балтики ( а как утверждают зеленые Германии такая опасность есть, как и захоронение отравляющих веществ второй мировой. 2) ну на счет "терок" это вы немного загнули. с Швецией у них они постоянные ( больше чем у Дании) Швеция более активно поддерживает Украину, Грузию, и постоянно ведет разговоры о русских подложках и т.д. Финны тоже не очень то любят Рашу.. все таки две войны за плечами и отторжение значительных территорий ( если считаете что это можно просто забыть.. то вы неисправимый оптимист) но вынуждены сотрудничать.. Такая у них судьба после поражения. Нужно вступать в НАТО, о чем Швеция к примеру уже не раз заводила разговоры, да и у финнов подобные мысли были и все станет на свои места. Нейтральный статус и подписанные меморандумы и договоры, как показал пример Грузии и Украины для Раши дешевле чем бумага на которой они написаны. Ну а "балтийские тигры" это прямой раздражитель фашистской раши. Видимо вы из ее почитателей.. Но то таке...
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02.05.2021 13:41 Ответить
то есть балтик пайп, который прокладывают там же по тем же технологиям на экологию не влияет а все остальное...с германией вон воевали насмерть, а ничего, первый экономический сторонник в ес, вы сами перечислили что с швецией и данией не между собой терки а за совершенно третьи страны, самим швеции с данией бояться нечего, сильные страны с сильными союзниками, финляндия давно предпочла взаимовыгодные отношения лелеенью старых обид, тем более из РИ вышла и назад ее не загнали
в общем имеется расхождение во взглядах, а не взаимные обиды, те же, с кем отношения напряженные - к трубе прямого отношения не имеют, поэтому скандалят, но германия, как главный локомотив ЕС, дотационную мелочь особо не слушает, ей деньги надо зарабатывать, что бы ту же польшу с тиграми содержать
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02.05.2021 13:53 Ответить
Когда российский паспорт приравнен к удостоверению "Аль Каиды"
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02.05.2021 15:26 Ответить
Кто еще подсрачника кацапам не дал?
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02.05.2021 15:45 Ответить
Вряд ли тот швед в парашу поедет, но лишний раз шмякнуть кацапов в дерьмо не помешает.
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02.05.2021 16:40 Ответить
 
 