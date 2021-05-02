МИД Швеции вызывает российского посла из-за введенных РФ санкций против восьми представителей ЕС
Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС.
Ранее Россия закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест в связи с таким решением российских властей. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".
Как сообщалось, Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
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Хорош ему в безнравственной Европе дипломатить.
К высокодуховным друзьям в Африку поедет. Там как раз предыдущего посла не уберегли - съели!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
причем тут польша и балтийские тигры ? с остальными у рф особых тёрок нет, только дания мозги долго плющила да и то по указке с капитолийского холма
в общем имеется расхождение во взглядах, а не взаимные обиды, те же, с кем отношения напряженные - к трубе прямого отношения не имеют, поэтому скандалят, но германия, как главный локомотив ЕС, дотационную мелочь особо не слушает, ей деньги надо зарабатывать, что бы ту же польшу с тиграми содержать